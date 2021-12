Bé gái xinh xắn là gương mặt mẫu nhí của nhiều nhãn hàng lớn nhỏ tại Việt Nam, hết mình với đam mê nhưng rất chú trọng điều này

Sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng dong dỏng cùng ngoại hình ưa nhìn, cô bé Nguyễn Trâm Anh (biệt danh Sóc, 7 tuổi) nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Trâm Anh đã sở hữu cho mình rất nhiều kinh nghiệm khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Trâm Anh từng có cơ hội biểu diễn ở Vietnam Internation Fashion của siêu mẫu Xuân Lan và 1 số chương trình mẫu nhí lớn bên MC nhí của cô Nguyễn Thanh Nga, là gương mặt mẫu nhí của nhiều nhãn hàng lớn như Crown Space, Chippo, Kids plaza, Socoche, Miu Miu, Socoche, Bee kid's clothes, AKINA...

Trâm Anh sở hữu ngoại hình ưa nhìn với khuôn mặt xinh xắn như búp bê.

Cô bé trông rất dịu dàng và nền nã. Ở nhà Trâm Anh cũng là một cô bé hiền lành, ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Hiện bé đang làm người mẫu độc quyền của Nếp Closet.

Ai cũng nhận xét Trâm Anh có khuôn mặt xinh xắn, đường nét hài hoà và đặc biệt nhất là nụ cười tươi tắn của bé. Dù diện bộ đồ cá tính hay điệu đà thì trông cô bé vẫn toát lên thần thái sang chảnh. Nhiều người đoán để có được thành quả như hiện tại, Trâm Anh đã phải cố gắng, nỗ lực và rèn luyện rất nhiều.

Chia sẻ về con gái của mình, chị Bùi Trà My (30 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết con gái có đam mê chụp ảnh từ năm lên 2 tuổi. Thấy con có năng khiếu, hợp tác với mẹ và cũng rất vui vẻ mỗi khi được chụp hình nên chị My đã cố gắng tạo điều kiện và cơ hội cho con gái được thoả mãn sở thích của bé. Và may mắn khi ước mơ được ươm mầm từ nhỏ, lại được sự ủng hộ hết lòng từ bố mẹ nên Trâm Anh hiện tại đã trở thành một cô bé mẫu nhí được nhiều người yêu mến.

Dù phong cách cá tính hay tiểu thư đều phù hợp với cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu này. Nhiều người đoán, cô bé sẽ ngày càng nổi tiếng và nhận được sự yêu mến của mọi người.

Cô bé nhận được rất nhiều lời khen và các lời mời từ nhãn hàng nổi tiếng tại Việt Nam. Tuy hết lòng với đam mê biểu diễn nhưng Trâm Anh tự ý thức cân bằng việc học hành.

''Thấy con có tiềm năng qua việc chụp mẫu ảnh cho cửa hàng của mẹ nên mình đã cho bé đi học để trau dồi kinh nghiệm và rèn luyện thêm. May mắn là hình ảnh của con nhận được khá nhiều lời khen tích cực từ mọi người. Ngoài bồi dưỡng về mẫu ảnh và các lớp học đào tạo người mẫu nhí, con được xem thêm một số chương trình liên quan đến trình diễn, biểu diễn thời trang. Sau đó bé tự tạo dáng và làm theo.

Ở nhà con rất hoà đồng, thân thiết với mọi người xung quanh, còn rất tâm lý với mọi người trong gia đình nữa. Mình cũng hướng để con phát triển tự nhiên, con thích gì mình sẽ phân tích và uốn nắn. Con đam mê thì mình ủng hộ và cùng con trải nghiệm. Việc con đi biểu diễn và chụp hình cho các nhãn hàng đều diễn ra trong ngày nghỉ. Với một số các lời mời gấp thì con đều hoàn thành và phối hợp đan xen học tập, bạn ấy rất có ý thức với việc học để không bị ảnh hưởng đến bài tập cũng như lịch diễn hay chụp hình'', chị My tâm sự.

Điều may mắn nhất đối với Trâm Anh là cô bé có được sự ủng hộ và đồng hành của mẹ trên con đường nghệ thuật. Không chỉ giúp con thực hiện đam mê mà chị My còn luôn cố gắng để con được vui vẻ, hạnh phúc và không quá áp lực trong việc biểu diễn cũng như học tập. Thêm vào đó, dù còn nhỏ nhưng Trâm Anh ý thức không để việc biểu diễn ảnh hưởng đến học hành cũng được nhiều người khen ngợi. Chắc chắn trong tương lai cô bé sẽ trở thành một người mẫu tiềm năng và nhận được sự yêu mến từ mọi người.

