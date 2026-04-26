Ngày 24/4, ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại của bệnh viện đã phẫu thuật thành công, lấy ra một búi tóc lớn trong dạ dày của bệnh nhi 7 tuổi.

Trước đó, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, da xanh, mệt mỏi. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng thượng vị của bé có khối lớn, giới hạn rõ, mật độ chắc. Bệnh nhi được chỉ định siêu âm, MRI và nội soi tiêu hóa. Kết quả cho thấy trong dạ dày có một búi tóc kích thước lớn, chiếm gần hết thể tích.

Búi tóc được lấy ra từ trong dạ dày bệnh nhi.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy dị vật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, búi tóc nặng 3 lạng đã được lấy ra an toàn. Bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Theo BSCK1 Phạm Xuân Duy, hành vi ăn tóc thường gặp ở trẻ em, nhất là bé gái. Điều đáng chú ý là trẻ vẫn ăn uống bình thường, không có biểu hiện rõ ràng nên rất khó phát hiện sớm. Tình trạng này còn được gọi là "Hội chứng Rapunzel".

Trong những năm gần đây, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công 5 trường hợp tương tự.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc điều trị cần kết hợp giữa phẫu thuật và can thiệp tâm lý; nếu không xử lý triệt để yếu tố tâm lý, nguy cơ tái phát rất cao.

