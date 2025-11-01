Theo các quan chức, bé gái, được xác định là Rohi Minote, đã bị sốt và cảm lạnh vào đầu tuần này. Gia đình bé đã mua siro ho Ayurvedic từ một hiệu thuốc địa phương và cho bé uống mà không hỏi ý kiến bác sĩ.

4 ngày sau, tình trạng của bé trở nên tồi tệ hơn. Minote được đưa đến bệnh viện dân sự, nơi các bác sĩ tuyên bố bé đã tử vong trong quá trình điều trị.

Bé gái 6 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện dân sự, nơi các bác sĩ tuyên bố bé đã tử vong. (Ảnh minh họa)

Gia đình cáo buộc việc uống siro khiến tình trạng của Minote xấu đi và cũng cáo buộc nhân viên bệnh viện tắc trách. Dựa trên khiếu nại, chính quyền đã thành lập một nhóm điều tra gồm ba thành viên, bao gồm Thanh tra Dược phẩm, Nhân viên Y tế Khu vực và một quan chức khác để điều tra vụ việc.

"Chúng tôi đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi. Dựa trên những phát hiện này, các hành động pháp lý tiếp theo sẽ được thực hiện", một quan chức cấp cao cho biết.

Cửa hàng thuốc nơi mua siro đã tạm thời bị niêm phong như một biện pháp phòng ngừa.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dư luận ở quận Chhindwara đặc biệt quan ngại sau vụ việc liên quan đến nghi vấn siro ho độc hại khiến 24 trẻ em thiệt mạng, phần lớn dưới 5 tuổi. Đầu tuần này, Cảnh sát Madhya Pradesh đã bắt giữ một đại diện y tế của Sresan Pharma, nhà sản xuất siro ho Coldrif, loại siro bị nghi ngờ là nguyên nhân gây ra các ca tử vong.

Chính quyền Tamil Nadu đã thu hồi giấy phép sản xuất của công ty có trụ sở tại tiểu bang phía nam này.

Trong khi đó, cảnh sát cho đến nay đã bắt giữ 6 người liên quan đến vụ án, bao gồm chủ sở hữu Sresan Pharma G Ranganathan và bác sĩ Praveen Soni ở Chhindwara, người bị cáo buộc kê đơn siro này cho trẻ em. Những người khác bị bắt trong vụ án bao gồm dược sĩ K Maheshwari, nhà bán buôn Rajesh Soni và dược sĩ Sourabh Jain của một hiệu thuốc.

Vụ việc đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải ban hành cảnh báo toàn cầu về 3 loại siro ho "kém chất lượng" được sản xuất tại Ấn Độ - Coldrif, Respifresh TR và ReLife. Sau các ca tử vong, Coldrif đã bị cấm ở Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Puducherry, Tây Bengal và Delhi.