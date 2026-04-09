Bé gái 4 tuổi nuốt nhầm gói hút ẩm, mẹ cho uống ngay 1 loại nước khiến bác sĩ cũng phải khen: “Rất chuyên nghiệp”

Thế giới trong mắt trẻ thơ giống như một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, nơi sự tò mò mãnh liệt về những điều chưa biết luôn thôi thúc chúng khám phá. Tuy nhiên, chính khát khao tìm hiểu này lại khiến trẻ nhỏ dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trước những vật dụng quen thuộc trong gia đình. Một trong những mối nguy hiểm tiềm tàng thường bị bỏ qua chính là gói hút ẩm nằm trong đồ ăn vặt, đồ điện tử... và thậm chí là giày dép hay túi xách.

Câu chuyện của bé Lele, 4 tuổi (Trung Quốc) là một bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh về bảo vệ con trước nguy cơ nuốt gói hút ẩm. Sau khi được mẹ mua cho túi đồ ăn yêu thích, Lele đã nhanh chóng mở ra và nuốt chửng một túi bột nhỏ rơi ra từ bên trong vì nghĩ đó là gia vị hay kẹo.

Ngay sau đó, người mẹ trẻ phát hiện ra sự việc. Thay vì hoảng loạn hay trách móc bé, cô chạy vào bếp lấy ngay một hộp sữa, bắt con uống cạn rồi đến bệnh viện gần nhất. Hành động của cô được vị bác sĩ cấp cứu xem là cách xử trí thông minh, thậm chí là "rất chuyên nghiệp" vì nhanh chóng và có hiệu quả trong việc giảm các tổn thương nghiêm trọng cho trẻ.

Người mẹ này kể lại, cô vô tình xem được mẹo này trong một chương trình sức khỏe trực tuyến. Cô cũng không ngờ lại có ngày phải áp dụng với chính đứa con bé bỏng của mình.

Cảnh báo nguy cơ sức khỏe khi nuốt phải gói hút ẩm

Trên thị trường hiện nay, gói hút ẩm thường chứa các thành phần hóa học khác nhau như Silica Gel, vôi sống (Canxi Oxit) hoặc Canxi Clorua. Mỗi loại gói hút ẩm lại mang đến những rủi ro riêng biệt chứ không đơn giản là khó chịu hay đau bụng.

Nếu trẻ nuốt phải gói hút ẩm vôi sống, phản ứng hóa học cực mạnh sẽ xảy ra khi vôi tiếp xúc với nước (dịch vị hoặc nước bọt), tạo ra nhiệt lượng lớn gây bỏng thực quản và niêm mạc dạ dày. Trong trường hợp trẻ nuốt phải gói hút ẩm chứa Canxi Clorua, chất này có tính ăn mòn nhẹ và có thể gây kích ứng mạnh hệ tiêu hóa.

Riêng với loại gói hút ẩm Silica Gel (dạng hạt trong suốt), dù không có độc tính cao nhưng nếu số lượng lớn có thể gây tắc nghẽn đường thở hoặc làm mất nước tế bào niêm mạc. Nguy hiểm nhất là khi trẻ hít phải bột từ gói hút ẩm, gây tổn thương hệ hô hấp tức thì.

Tại sao nên uống sữa khi đã nuốt phải gói hút ẩm?

Hành động cho trẻ uống sữa của mẹ bé Lele được các chuyên gia đánh giá cao bởi sữa đóng vai trò như một chất đệm hoàn hảo. Khi gói hút ẩm đi vào dạ dày, sữa sẽ nhanh chóng bao phủ niêm mạc đường tiêu hóa, tạo thành một lớp màng bảo vệ ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp của hóa chất ăn mòn.

Đặc biệt đối với loại gói hút ẩm có tính kiềm hoặc tính axit, protein trong sữa có khả năng trung hòa bớt độc tính, làm giảm nồng độ các chất hóa học và giảm nhiệt lượng tỏa ra nếu đó là vôi sống. Việc uống sữa hoặc nước lọc ngay lập tức giúp làm loãng nồng độ các chất trong gói hút ẩm, từ đó giảm nhẹ gánh nặng cho dạ dày và ruột trước khi trẻ được can thiệp y tế chuyên sâu.

Nhưng cần nhớ rằng, tùy vào loại gói hút ẩm và vị trí tiếp xúc, cha mẹ cần có những bước xử lý linh hoạt. Ví dụ như:

- Nếu trẻ chỉ mới ngậm gói hút ẩm trong miệng, hãy ngay lập tức cho bé súc miệng nhiều lần bằng nước sạch và gây nôn để tống dị vật ra ngoài, tránh để hóa chất lưu lại quá lâu gây bỏng niêm mạc miệng.

- Trong trường hợp bột từ gói hút ẩm bắn vào mắt, phụ huynh tuyệt đối không được để trẻ dụi mắt. Hãy rửa mắt dưới vòi nước chảy nhẹ liên tục trong ít nhất 15 phút để loại bỏ hoàn toàn hóa chất.

- Nếu gói hút ẩm dính vào da gây đỏ rát, cần rửa sạch bằng xà phòng và nước mát.

Lưu ý quan trọng là sau các bước sơ cứu ban đầu, dù trẻ có vẻ ổn định, cha mẹ vẫn cần đưa bé đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra thực quản và dạ dày, tránh những biến chứng âm thầm từ gói hút ẩm.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, để tránh những tai nạn đáng tiếc liên quan đến gói hút ẩm, các bậc phụ huynh cần rèn luyện thói quen kiểm tra thực phẩm trước khi đưa cho con. Hãy giáo dục trẻ từ sớm về việc phân biệt cái gì ăn được và cái gì không. Đồng thời hãy luôn để gói hút ẩm thật xa bàn tay trẻ em, càng không nên để cùng đồ ăn. Sự chú ý của cha mẹ chính là lá chắn an toàn nhất giúp trẻ tránh khỏi những mối nguy hiểm từ vật nhỏ bé nhưng đầy rủi ro.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, China News, QQ