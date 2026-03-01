Bé gái 10 tuổi mê xem livestream, donate sạch toàn bộ tiền dưỡng già của bà ngoại cho các idol trên mạng

Trong dịp Tết Nguyên đán, bà Lâm ở Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc nhận được điện thoại từ mẹ mình, thông báo rằng khoản tiền lương hưu khoảng 70.000 tệ (khoảng 242 triệu VNĐ) gửi trong thẻ ngân hàng đã biến mất không dấu vết. Sau khi kiểm tra, bà Lâm phát hiện số tiền này đã được thanh toán nhiều lần qua WeChat cho Công ty Công nghệ Kuaishou Bắc Kinh trong gần nửa năm qua với tổng số tiền khoảng 70.000 tệ; đứng sau dòng tiền này chính là cô con gái mới 10 tuổi của bà.

Theo báo cáo từ "Livestream Hải Nam", qua điều tra, các bản ghi chép chuyển tiền trên WeChat của mẹ bà Lâm cho thấy từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, tài khoản của bà cụ liên tục thanh toán cho các tài khoản liên quan đến Kuaishou Bắc Kinh. Bà Lâm cho biết mẹ mình thường không sử dụng Kuaishou, vì vậy bà nghi ngờ cháu gái đã thực hiện việc nạp tiền khi sử dụng điện thoại tại nhà bà ngoại. Trước sự hỏi han của gia đình, cô con gái 10 tuổi Tiểu Phương thừa nhận đã nạp tiền trên nền tảng Kuaishou và tặng quà cho các streamer.

Tiểu Phương khai rằng cô bé thường tặng quà cho các streamer thông qua các hình thức tương tác trong phòng livestream. Động lực tặng quà một là hy vọng được streamer theo dõi lại, hai là cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện với streamer nên đã nghe theo hướng dẫn thao tác của đối phương. Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên lưu ý rằng tài khoản Kuaishou mà Tiểu Phương sử dụng đang ở chế độ dành cho trẻ em, do đó chi tiết tặng quà nội bộ trên nền tảng không thể được phóng viên trực tiếp xem xét.

Về việc tài khoản của bà ngoại có thiết lập mật khẩu thanh toán, Tiểu Phương khai rằng đã nhìn thấy mật khẩu khi bà ngoại thiết lập và cùng em trai ghi nhớ mật khẩu đó, từ đó có thể nạp tiền mà bà không hề hay biết. Theo bà Lâm, số tiền vốn dự định dùng để khám chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình nay đã bị tiêu tán, làm đảo lộn kế hoạch chi tiêu chính của gia đình. Bà Lâm chia sẻ rằng trong nhà có thành viên cần điều trị dài hạn, nếu số tiền này không thể thu hồi, cú sốc đối với cha mẹ bà sẽ rất lớn, khiến cả nhà mất ăn mất ngủ.

Vào ngày phỏng vấn, phóng viên đã hỗ trợ bà Lâm nộp đơn xin hoàn tiền nạp cho trẻ vị thành niên tới công ty liên quan và liên hệ với đường dây nóng chăm sóc trẻ vị thành niên của Kuaishou. Phía chăm sóc khách hàng của Kuaishou phản hồi rằng đơn đăng ký trước đó của bà Lâm đã quá hạn do bổ sung tài liệu không kịp thời, nay cần nộp lại; nếu nộp bằng chứng ghi chép nạp tiền từ bên thứ ba, nền tảng sẽ xử lý trong vòng 48 giờ.

Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình

Ngoài việc xử lý vụ việc, vấn đề tại sao đứa trẻ lại lún sâu vào các phòng livestream và liên tục tặng quà cũng thu hút sự chú ý. Tiểu Phương cho biết vào cuối tuần khi bố mẹ đi làm, cô bé thường đến nhà bà ngoại, vì buồn chán nên chơi điện thoại và xem video; khi ở nhà bố mẹ sẽ thu điện thoại để quản lý, nhưng ở nhà bà ngoại thì khó giám sát hơn. Bà Lâm cũng thừa nhận rằng dù có ý thức quản lý nhưng bà chưa hiểu rõ tình trạng của con tại nhà ông bà, dẫn đến việc thiếu hụt chuỗi giáo dục và giám sát hoàn chỉnh.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Phương cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng sự khen ngợi và phản hồi tức thì mà trẻ nhận được trong phòng livestream đã đáp ứng nhu cầu về tình cảm và sự tôn trọng vốn có thể bị ngó lơ trong đời sống thực. Loại phản hồi tích cực này dễ dẫn đến việc trẻ lặp lại các hành vi tương tự như tặng quà.

Bà Đinh Phương gợi ý phụ huynh nên dành nhiều sự khẳng định và quan tâm hơn cho trẻ trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như khen ngợi kịp thời khi trẻ hoàn thành bài tập hay việc nhà; ngoài ra, việc dành ra 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày để giao lưu với trẻ, quan tâm đến việc học và thay đổi cảm xúc sẽ giúp giảm bớt sự thôi thúc tìm kiếm sự an ủi tình cảm trên mạng của trẻ.

Bà Lâm cho biết sau sự việc đã bắt đầu chủ động điều chỉnh phương pháp giáo dục con cái, hứa sẽ tăng thời gian đồng hành và lên kế hoạch đưa con tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoại tuyến như thư viện, trại huấn luyện để con trải nghiệm sự vất vả của lao động và cuộc sống, hiểu rằng tiền bạc không dễ dàng mà có. Hiện tại, đơn xin hoàn tiền đã được nộp và bước vào giai đoạn xét duyệt của nền tảng.

Nguồn: HK01