''Bé bỏng ơi, trưa nay con ăn gì thế'': Tiếng lòng của mẹ canh cánh nỗi lo về bữa ăn ở trường của con

Thời gian gần đây, thông tin về thực phẩm bẩn, không an toàn ở trường mầm non mỗi ngày khiến không ít phụ huynh cảm thấy lo ngại. Dù đã đóng tiền đầy đủ các bữa ăn trong ngày, bữa chính, bữa phụ... nhưng tình trạng học sinh phải ăn mì tôm, uống sữa lạ... vẫn liên tiếp xảy ra. Liệu có bao nhiêu bữa ăn của trẻ đúng chất lượng? Phải chăng vấn đề vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc không rõ ràng vẫn luôn thường trực ở các trường học?

Liên tiếp các vụ xảy ra ở trường mầm non khiến phụ huynh hoang mang

Đầu tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh "tố" một trường mẫu giáo tư thục trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội cho các bé ăn mì tôm 2 lần/tuổi, các bữa ăn khác thì kém chất lượng.

Người mẹ cho biết, một tháng đi học full hết khoảng 4,4 triệu đồng, trong đó tiền ăn là 50.000 đồng/ngày. Sau sự việc, người mẹ đã nhắn tin trao đổi với cô giáo chủ nhiệm cùng hiệu trường, nhưng không nhận được thông tin chính đáng. Ngoài ra, người mẹ này cũng cho biết, có những bữa ăn các con ăn cháo loãng, trứng tráng thì ăn liên tục.....

Hình ảnh bữa ăn mì tôm của các bé mầm non.

Sau đó, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa cho biết, sự việc xảy ra tại nhóm lớp mầm non độc lập Z.Z và UBND phường Phương Mai đã đình chỉ hoạt động của nhóm lớp này vào ngày 9/8.



Tiếp theo đó, cư dân mạng lại xôn xao về vụ việc trường mầm non cho các cháu uống sữa lạ. Cụ thể, nhiều phụ huynh có con học mầm non, tiểu học ở huyện Hoài Đức và Đan Phượng (Hà Nội) bày tỏ lo lắng về sức khỏe của con em mình khi các trường sử dụng sữa có tên "Sữa tươi thanh trùng Núi Tản Ba Vì có đường" và "Sữa chua Núi Tản Ba Vì có đường".

Theo các phụ huynh, hiện nay sữa Núi Tản Ba Vì chưa được bán rộng rãi trên thị trường và người tiêu dùng ít biết đến nhưng nhiều trường mầm non, tiểu học vẫn cho trẻ ăn, uống. Đặc biệt, nhiều cháu không hợp sữa nên xảy ra tình trạng đi ngoài, buồn nôn nên các phụ huynh tỏ ra lo lắng và phản ánh đến nhà trường.

Sản phẩm sữa Núi Tản Ba Vì

Sau khi nhận phản ánh về chất lượng sữa Núi Tản Ba Vì, nhà trường đã cho họp đại diện phụ huynh và đi đến thống nhất tạm dừng sử dụng sản phẩm sữa này cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Tiếng lòng của mẹ canh cánh nỗi lo về bữa ăn ở trường của con

Ngay khi thông tin được công bố, hội các mẹ bỉm bàn tán xôn xao, lo ngại không biết liệu trường con mình đang theo học có vấn đề gì không.

Chị Phạm Hòa, một bà mẹ có con 3 tuổi lo lắng: "Vừa cho con đi học thì đọc được mấy tin kiểu như thế này. Giờ thật giả lẫn lộn làm mình mất lòng tin. Rõ ràng là đóng tiền đầy đủ, trên các phương tiện truyền thông thì uy tín lắm, ai mà ngờ là có vụ việc như thế. Làm mình lại nghĩ không biết trường con theo học có vấn đề gì không, lục lọi khắp các trang mạng để tìm kiếm".

Ảnh minh họa

Mẹ Thục Linh, có con gái 4 tuổi cũng hoang mang: "Mình cho con đi học từ lúc 2 tuổi, hiện tại con 4 tuổi rồi, đã biết nói cho mẹ hôm nay con ăn gì, món như thế nào. Nói thật là mình đã đổi đếm 3 trường mầm non, toàn trường xịn, đắt tiền. Cô gửi menu hôm nay ăn cơm cá kho, canh rau ngọt nấu thịt nhưng con về bảo nay con ăn cơm với mỗi thịt băm. Mình lên chất vấn liền, cô xin lỗi nhưng mình vẫn cho nghỉ học. Giờ khó nói lắm các bố mẹ ạ".

Một ông bố khác cũng bức xúc khi đọc tin: "Khó tin thật, giữa thời hiện đại mà người ta vẫn lừa đảo trên mồ hôi, tiền bạc của bố mẹ, sức khỏe của các con. Làm vậy là không chấp nhận được. Không được 10 thì cũng phải 7, 8, đằng này ăn bớt còn 1, 2 như thế là không có lương tâm".

Một phụ huynh khác cũng đứng ngồi không yên: "Mỗi lần nghe thông tin về chuyện cắt xén bữa ăn của học sinh mình lại thấy xót xa. Sức khỏe của trẻ bị đem ra đánh đổi như vậy thật sự rất nhẫn tâm. Giờ tiền đóng cũng không ít, chỉ mong con có bữa ăn đầy đủ mà lại khó như vậy. Riết chẳng còn lòng tin vào trường mầm non nào nữa".

''Bé bỏng ơi, trưa nay con ăn gì thế?"

Khi tin tưởng giao phó con cái vào vòng tay của ngôi trường mầm non, từng cha mẹ luôn nuôi dưỡng hy vọng rằng nơi đó không chỉ truyền đạt cho con những bài học về tri thức, mà còn chăm sóc cho sự phát triển của thể chất lẫn tâm hồn bé thơ. Song song với niềm tin ấy, những băn khoăn, lo lắng về vấn đề an ninh thực phẩm cũng thường trực trong tâm trí các bậc cha mẹ, khiến họ không khỏi bất an, tự hỏi không biết con mình có thực sự được đảm bảo an toàn mỗi ngày hay không.

Các thành viên của Hội phụ huynh không ngừng hy vọng và kỳ vọng rằng nhà trường, cùng với sự giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan chức năng, sẽ không ngừng nâng cao ý thức và trách nhiệm của mình. Điều này không chỉ để cho các bậc làm cha làm mẹ cảm thấy an tâm mỗi khi trao gửi con mình, mà còn để mọi phụ huynh đều có thể yên lòng.

Và ngày qua ngày, tâm niệm của các bà mẹ luôn hướng về điều ước mà họ mong mỏi: mong sao mỗi đứa trẻ, không phân biệt, đều có cơ hội thụ hưởng những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn và chất lượng. Bởi lẽ, mỗi bữa ăn không chỉ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bé yêu, mà còn chứa đựng tình yêu thương và sự chăm sóc tỉ mỉ mà mỗi người cha, người mẹ luôn muốn gửi gắm vào từng bữa cơm con ăn hàng ngày.