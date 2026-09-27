Bé 7 tháng tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang ngồi chơi

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận bé T.G.P., 7 tháng tuổi, ở Vĩnh Long, bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào gót chân trái khi đang chơi.

Theo gia đình, bé bất ngờ khóc ré lên khi đang chơi xe đồ chơi. Người nhà kiểm tra và phát hiện một con rắn dưới gầm xe. Khoảng một giờ sau khi bị cắn, bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, trẻ tỉnh nhưng quấy khóc, chưa ghi nhận khó thở. Gót chân trái có dấu vết rắn cắn, sưng nề và bầm tím. Đáng chú ý, tình trạng sưng đã lan lên mu bàn chân, cẳng chân, vùng gối và đùi, vượt qua hai khớp lớn.

Các bác sĩ thực hiện xét nghiệm đánh giá đông máu, công thức máu và chức năng các cơ quan, đồng thời theo dõi sát diễn tiến. Qua hội chẩn, trẻ được xác định bị rắn độc cắn với tổn thương tại chỗ tiến triển nhanh.

Bé được chỉ định sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn lục theo phác đồ điều trị. Sau 6 giờ truyền huyết thanh, vùng bị cắn giảm sưng, không tiếp tục lan rộng, cẳng chân bớt căng và tình trạng bầm tím giảm. Các xét nghiệm đông máu chưa ghi nhận diễn tiến rối loạn thêm.

Sau 3 ngày điều trị và theo dõi, tình trạng sưng nề và bầm tím tiếp tục cải thiện, kích thước chi bị cắn gần tương đương bên lành. Trẻ ổn định và được xuất viện.

Theo BSCKI Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt lưu ý nguy cơ rắn ẩn nấp trong nhà, nhất là vào mùa mưa. Rắn có thể trú tại gầm giường, góc tối, đống đồ đạc hoặc khu vực trẻ thường chơi.

Khi nghi ngờ trẻ bị rắn cắn, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị. Không nên chờ đợi hoặc tự điều trị tại nhà. Nếu có thể nhận diện loài rắn, người nhà có thể chụp ảnh từ khoảng cách an toàn để cung cấp thông tin cho bác sĩ, không cố bắt hoặc tiếp cận rắn.