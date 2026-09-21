Bé 7-18 tháng tham gia sân chơi đông người: Cha mẹ cần chuẩn bị những gì?

Lần đầu đưa con tham gia một sân chơi vận động đông người, không ít bố mẹ vừa háo hức vừa lo lắng: Con có sợ người lạ không? Nếu đến lượt thi mà bé khóc thì sao? Nên cho con ăn lúc nào? Cần mang theo những gì?

Ở độ tuổi 7-18 tháng, trẻ vẫn phụ thuộc nhiều vào nhịp sinh hoạt quen thuộc và dễ bị tác động bởi tiếng ồn, ánh sáng hoặc không gian đông người. Vì vậy, sự chuẩn bị của cha mẹ có thể quyết định khá nhiều đến trải nghiệm của con.

Tại Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026, Kidslympic Bé Bò dành cho trẻ từ 7-12 tháng, còn Kidslympic Iron Racer là sân chơi dành cho các bé từ 12-18 tháng. Dù tham gia đường đua nào, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là để trẻ được vận động, khám phá và có một kỷ niệm vui bên gia đình.

Kiểm tra sức khỏe của trẻ trước ngày tham gia

Trước sự kiện, cha mẹ nên theo dõi tình trạng sức khỏe của con. Nếu trẻ đang sốt, ho nhiều, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi hoặc vừa khỏi bệnh, gia đình nên cân nhắc cho bé nghỉ ngơi thay vì cố gắng tham gia.

Một em bé khỏe mạnh, ngủ đủ và có tinh thần thoải mái sẽ dễ hợp tác hơn khi bước vào không gian mới. Ngược lại, khi cơ thể khó chịu, trẻ có thể quấy khóc, sợ hãi hoặc phản ứng mạnh trước tiếng động và người lạ.

Nếu con có bệnh nền, từng gặp vấn đề về hô hấp, vận động hoặc có tình trạng sức khỏe cần lưu ý, cha mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho bé tham gia hoạt động đông người.

Cố gắng giữ đúng giờ ăn và giờ ngủ của con

Với trẻ dưới 2 tuổi, lịch ăn và ngủ ảnh hưởng rất rõ đến cảm xúc. Một em bé đang buồn ngủ hoặc đói bụng rất khó vui vẻ bước vào đường đua, cho dù ở nhà con vốn bò nhanh hay sử dụng xe chòi chân khá thành thạo.

Sau khi nhận được giờ thi, cha mẹ nên sắp xếp để bé có một giấc ngủ đủ trước khi đến địa điểm tổ chức. Không nên cố đánh thức con quá sớm hoặc để trẻ bỏ giấc chỉ vì sợ muộn giờ.

Trẻ cũng không nên thi ngay sau khi vừa ăn no. Bố mẹ có thể cho con ăn hoặc bú trước hoạt động một khoảng thời gian phù hợp với thói quen thường ngày, tránh thay đổi thực đơn hoặc cho con thử món lạ trong ngày diễn ra sự kiện.

Gia đình nên đến sớm hơn giờ tập trung để có thời gian làm thủ tục, thay bỉm và giúp trẻ làm quen với không gian. Việc đến sát giờ, vừa bế con chạy vội vừa thúc giục có thể khiến cả cha mẹ lẫn em bé căng thẳng.

Chọn trang phục gọn nhẹ, thoải mái

Trang phục của bé nên mềm mại, thấm hút mồ hôi và vừa vặn với cơ thể. Cha mẹ cần tránh những bộ quần áo quá rộng, có nhiều dây buộc hoặc phụ kiện dễ vướng khi trẻ vận động.

Với Kidslympic Bé Bò, phần đầu gối và bàn tay của con cần được cử động thoải mái. Quần quá dài hoặc chất liệu trơn có thể làm trẻ khó bò hơn. Nếu địa điểm tổ chức có điều hòa, bố mẹ có thể mang thêm một chiếc áo khoác mỏng để mặc cho con trước và sau cuộc thi.

Với Iron Racer, trang phục cần giúp trẻ dễ dàng co, duỗi chân và giữ thăng bằng trên xe chòi chân. Cha mẹ nên thực hiện đúng hướng dẫn của ban tổ chức về giày, tất và thiết bị bảo vệ nếu có.

Không nên cho trẻ mặc một bộ đồ hoàn toàn mới mà con chưa từng thử trước đó. Một chiếc quần hơi chật, nhãn áo gây ngứa hoặc đôi giày khiến chân khó chịu cũng có thể làm bé mất hứng.

Chuẩn bị một túi đồ vừa đủ cho trẻ

Thay vì mang quá nhiều vật dụng cồng kềnh, cha mẹ nên chuẩn bị một túi nhỏ gồm những món thực sự cần thiết:

Bỉm và khăn ướt; Khăn sữa, khăn khô; Quần áo dự phòng; Bình sữa hoặc nước uống phù hợp với độ tuổi; Đồ ăn nhẹ quen thuộc nếu trẻ đã ăn dặm; Túi đựng đồ bẩn; Nước rửa tay hoặc dung dịch vệ sinh phù hợp; Một món đồ chơi nhỏ mà trẻ yêu thích; Giấy tờ hoặc mã xác nhận đăng ký theo yêu cầu của ban tổ chức.

Nếu trẻ có cơ địa đặc biệt hoặc đang sử dụng thuốc theo chỉ định, cha mẹ cần chủ động chuẩn bị vật dụng cần thiết và thông báo cho người đi cùng.

Làm quen trước với hoạt động, nhưng không luyện tập quá sức

Trước ngày diễn ra Kidslympic, bố mẹ có thể tạo cho con một vài buổi làm quen tại nhà. Tuy nhiên, mục tiêu không phải biến hoạt động thành một cuộc “luyện thi”.

Với bé 7-12 tháng tham gia Kidslympic Bé Bò

Cha mẹ có thể để con bò trên mặt phẳng sạch, êm nhưng không quá lún. Hãy đặt món đồ chơi quen thuộc phía trước hoặc ngồi cách con một đoạn ngắn, gọi tên và khuyến khích bé tiến lại gần.

Không nên kéo tay, đẩy chân hoặc ép con bò liên tục. Nếu bé chỉ ngồi quan sát, bò theo hướng khác hoặc muốn nghỉ, cha mẹ nên tôn trọng phản ứng của con.

Với bé 12-18 tháng tham gia Iron Racer

Bố mẹ nên cho con làm quen với xe chòi chân trong không gian bằng phẳng, ít vật cản và luôn có người lớn bên cạnh. Trẻ cần được tự cảm nhận cách ngồi, chống chân, đẩy xe và dừng lại.

Không nên ép trẻ phải đi thật nhanh hoặc tập quá lâu. Mỗi lần làm quen chỉ cần kéo dài trong khoảng thời gian phù hợp với sự hào hứng của con. Khi trẻ bắt đầu cáu, mất tập trung hoặc mệt, bố mẹ nên dừng lại.

Giúp trẻ làm quen với không gian đông người

Nhiều em bé vận động rất tốt ở nhà nhưng lại ngồi im hoặc khóc khi đến nơi có đông người. Đây là phản ứng bình thường trước một môi trường có nhiều âm thanh, ánh sáng và gương mặt xa lạ.

Khi đến sự kiện, bố mẹ đừng vội đặt con xuống đường đua ngay. Hãy bế bé đi một vòng, cho con quan sát không gian và nghe âm thanh xung quanh. Người lớn nên giữ giọng nói nhẹ nhàng, nét mặt vui vẻ để trẻ cảm nhận rằng đây là một nơi an toàn.

Nếu bé tỏ ra căng thẳng, cha mẹ có thể đưa con ra khu vực yên tĩnh hơn trong vài phút. Một cái ôm, món đồ chơi quen thuộc hay giọng nói của bố mẹ đôi khi đủ để trẻ bình tĩnh trở lại.

Cổ vũ con theo cách không tạo áp lực

Trên đường đua, bố mẹ có thể ngồi ngang tầm mắt, gọi tên con, mỉm cười và dùng món đồ quen thuộc để thu hút sự chú ý. Điều trẻ cần nhất lúc này là nhìn thấy gương mặt khiến mình cảm thấy an toàn.

Cha mẹ không nên la hét quá lớn, liên tục giục con hoặc tỏ ra thất vọng khi bé đứng yên. Những câu như “Sao con không đi?”, “Nhìn bạn nhanh hơn kìa” có thể không giúp trẻ tiến về phía trước mà còn khiến con thêm hoang mang.

Nếu bé khóc, bò ngược hướng, dừng giữa đường hoặc không chịu ngồi lên xe, đó vẫn là một phần rất bình thường của trải nghiệm. Ở độ tuổi này, trẻ chưa hiểu khái niệm thi đấu hay thắng thua như người lớn.

Đừng đặt mục tiêu con nhất định phải về đích

Kidslympic Bé Bò và Iron Racer trước hết là những sân chơi vận động dành cho trẻ nhỏ. Việc con có hoàn thành đường đua hay không không phản ánh khả năng, sự thông minh hoặc tốc độ phát triển của bé.

Mỗi trẻ có một nhịp phát triển riêng. Có bé hào hứng lao về phía trước, có bé cần nhiều thời gian quan sát, cũng có em chỉ muốn ngồi nhìn mọi người. Những phản ứng ấy đều đáng được tôn trọng.

Cha mẹ có thể chụp ảnh, quay video và lưu lại khoảnh khắc của con, nhưng đừng để việc tìm một bức hình đẹp khiến trẻ phải thực hiện lại hoạt động khi đã mệt.

Sau cuộc thi, dù kết quả thế nào, bố mẹ hãy ôm con, khen ngợi và cùng con tận hưởng những hoạt động khác tại Festival. Một em bé được cổ vũ trong cảm giác an toàn sẽ có cơ hội hình thành sự tự tin tốt hơn một em bé bị thúc ép phải chiến thắng.

Sự chuẩn bị tốt nhất không nằm ở việc luyện cho con bò nhanh nhất hay điều khiển xe thành thạo nhất. Điều quan trọng hơn là giúp trẻ có sức khỏe ổn định, tâm trạng thoải mái và luôn cảm nhận được rằng bố mẹ đang vui vẻ đồng hành cùng mình trên đường đua đầu đời.