Bé 6 tháng tuổi check-in khắp Hội An

Bé Khoai con trai của chị Hạnh Hạnh (23 tuổi) dù còn rất nhỏ nhưng thành tích đi du lịch của em rất đáng nể. Dù mới hơn 6 tháng tuổi nhưng bé Khoai đã đi du lịch được 13 tỉnh thành, sắp tới bé sẽ nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Không những thế, trừ cano, tàu thủy hay thuyền, còn lại các phương tiện khác em đều đã được trải nghiệm.



Mới đây, chị Hạnh đã chia sẻ hoạt hình ảnh bé Khoai check-in khắp Hội An với một "trợ lý đặc biệt". Người này không phải ai khác chính là mẹ của bé. Hai mẹ con tạo dáng rất "chill", Khoai dù còn bé xíu nhưng cũng rất hợp tác khi chụp ảnh.

Chị Hạnh chia sẻ: "Hình ảnh ở Hội An được chụp lúc con mình mới 4 tháng. Do tính chất công việc phải di chuyển nhiều nên những chuyến ngắn ngày mình thường đưa con theo. Chuyến đi Hội An vừa rồi (cuối tháng 8) cũng là mình đi công việc nên cho bé theo cùng, hơn nữa thời điểm mình đi Hội An vào cuối mùa khô nên thời tiết mát mẻ, dễ chịu, thích hợp cho trẻ nhỏ".

Bé Khoai có chuyến du lịch nghỉ dưỡng 5 ngày tại Hội An. Vì con còn nhỏ nên cả nhà chỉ đi tham quan 1 vài điểm rồi về khách sạn, resort nghỉ ngơi. Cậu bé đã "check-in" được một số điểm như: Faifo Cafe, Chùa Cầu, Lò Gạch Cũ và đường Trần Phú,...

"Trước khi đi, mình chuẩn bị đồ cho con đều là những thứ dùng hàng ngày của bé như quần áo, bỉm, khăn sữa... Mình để riêng vào từng túi zip nhỏ, ví dụ sữa tắm, kem hăm của con 1 túi, quần áo 1 túi, khăn xô 1 túi..., thuốc hạ sốt, men vi sinh, vitamin... vào 1 túi. Những túi đồ như thế sẽ để riêng vào 1 ngăn vali hoặc 1 vali riêng để tránh nhầm đồ ba mẹ và dễ lấy ra hơn. Cho con đi du lịch cùng cũng không vất vả lắm, một phần do bé nhà mình ngoan và dễ thích nghi. Lúc đi Hội An bé chưa ăn dặm và ăn sữa mẹ hoàn toàn nên mình chỉ chuẩn bị 5-6 thanh Meji dùng trong trường hợp khẩn cấp. Về bỉm, mình sẽ mang tùy theo chuyến đi, chuyến 3 ngày thì sẽ mang khoảng 10-15 chiếc.

Thường thì vợ chồng mình sẽ thay phiên nhau trông và chăm sóc con. Bé cũng rất ngoan. Con rất hợp tác khi chụp ảnh, khi chụp ảnh mình chỉ mất khoảng 1 phút để chọn góc chụp" - chị Hạnh cho hay.

Bé Khoai khá hợp tác khi chụp ảnh.

Kinh nghiệm du lịch Hội An cho gia đình có con nhỏ

- Thời điểm đi du lịch:

Theo chị Hạnh, nếu các gia đình có bé nhỏ muốn đi du lịch thì các điểm như Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc hoặc Phan Thiết khá thích hợp. Bởi thời tiết mát mẻ dễ chịu phù hợp cho các bé, hơn nữa cơ sở vật chất đều đủ cả. Chuyến du lịch Hội An, gia đình nhà chị Hạnh đi vào đầu tháng 8, thời tiết sáng nắng chiều mưa, buổi sáng nắng rất đẹp.

- Di chuyển:

Vì có con nhỏ nên chị Hạnh ưu tiên chọn máy bay và tàu hỏa. Giá vé thì tùy từng thời điểm có sự thay đổi khác nhau.

- Lưu trú:

Khách sạn, homestay Hội An có rất nhiều, đợt này chị Hạnh đi cùng con nhỏ nên chọn ở 1 Resort nằm ngay gần phố cổ nên rất tiện đi lại. Chị đánh giá điểm nghỉ dưỡng này khá đẹp, không gian thoáng đãng, sạch sẽ, rất phù hợp với nhà nào có trẻ nhỏ.

Khách sạn nơi chị Hạnh cùng con trai nghỉ dưỡng.

- Đến Hội An thì đi đâu, ăn gì?

+ Khu vực phố cổ: Hẻm vàng đường Trần Phú, Chùa Cầu, cổng chùa Bà Mụ, Mót Hội An, Phố đèn lồng, Lối nhỏ, Hội Quán Phúc Kiến: 35 Trần Phú (7h-17h), Faifo Cafe: 130 Trần Phú, Ngồi thuyền Sông Hoài, Bảo tàng: Bảo tàng văn hóa dân gian, bảo tàng lịch sử văn hóa Hội An, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh,.. Nhà cổ Quân Thắng, nhà cổ Tần Ký, nhà cổ Phùng Hưng, Tam Quan chùa Bà Mụ: đường Hai Bà Trưng...

+ Khu vực ngoài phố cổ: Rừng dừa Bảy Mẫu Cầu Cửa Đại Cù Lao Chàm Biển An Bàng Làng mộc Kim Bồng Làng gốm Thanh Hà Làng rau Trà Quế...

Một số nơi check-in "triệu like" ở Hội An.

- Ăn uống tại Hội An:

+ Cơm gà bà Buội: 22 Phan Chu Trinh

+ Cơm gà bà Hồ: 16 Phan Chu Trinh

+ Cơm gà bà Nga: 8 Phan Chu Trinh

+ Cao lầu: quán mỳ Quảng ông Hai

+ Cao lầu Liên: 18 Thái Phiên

+ Hoành Thánh: Quán ăn Vạn Lộc, Trần Phú hoặc 26 Thái Phiên

+ Bánh bèo cô Tú: hẻm 77 Phan Đình Phùng

+ Chè bà Thọ: 03 Nguyễn Huệ

+ Thịt nướng Bà Hường: 31 Tiểu La

+ Bánh mì Phượng: 2B Phan Chu Trinh

+ Mì Quảng cô Sinh: 170/5 Lý Thường Kiệt

+ Bánh xèo Hội An: quán Giếng Bá Lễ, hẻm Phan Chu Trinh, 45/51 Trần Hưng Đạo

+ Cháo nghêu cô Gió: Nguyễn Phan Vinh giao Hai Bà Trưng

+ Madam Khanh

"Chuyến đi này mình rất hài lòng. Bé nhà mình được đi nhiều nơi nên con cũng dạn dĩ, ít ốm đau. Bé thích thú với những điểm mình đặt chân đến, điều này làm mình rất hạnh phúc" - chị Hạnh tâm sự.