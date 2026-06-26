Cán bộ CSGT hỗ trợ đưa cháu bé vào phòng cấp cứu.

Tối 23/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 9, tổ công tác của Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ chị Trần Lê Phương T. (trú xã Tân Lập).

Thời điểm này, con chị T. là cháu Q. (3 tuổi) bất ngờ lên cơn co giật khi đang trên đường từ Huế về nhà sau khi thăm khám bệnh.

Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Quang Đạt và Thượng úy Hoàng Anh Đức sử dụng xe chuyên dụng bật đèn, còi ưu tiên dẫn đường đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Đến gần 21h cùng ngày, cháu bé được đưa vào phòng cấp cứu an toàn, kịp thời để các bác sĩ điều trị.