Bắt trend úp mặt vào tuyết -20 độ, nàng hậu khiến dân mạng không tin nổi khi ngước lên

Một trào lưu độc lạ đã xuất hiện trên MXH thời điểm đầu năm ở những quốc gia có tuyết là việc in gương mặt vào nền tuyết phẳng phiu. Á hậu Bùi Phương Nga trong chuyến đi du lịch nước ngoài gần đây cũng nhiệt tình bắt trend theo nhưng thành quả cho ra lại hoàn toàn khiến cô bất ngờ.

Trên trang cá nhân, Phương Nga đăng tải video úp mặt vào tuyết kèm dòng status đầy hài hước: "Kết luận lại là đừng tin mọi thứ mà bạn thấy trên mạng, người ta úp mặt vào tuyết chỗ -1, -2 độ C thôi; mình đây -20 luôn!".

Á hậu Phương Nga không ngại "làm xấu mặt" để bắt trend với tuyết (Ảnh chụp màn hình).

Dù không có được "sản phẩm" như ý, điều mà netizen đặc biệt chú ý chính là lớp nền makeup của Phương Nga sau khi bị ướt đẫm bởi tuyết lạnh -20 độ vẫn không hề hấn gì. Một số bình luận thẳng thắn hỏi han: "Chị dùng gì mà nền bền thế? Tuyết ướt cỡ đó mà nền không trôi vẫn mịn".

Phương Nga cũng không giấu giếm, cô chia sẻ "bí kíp" makeup bền bỉ của mình gồm hai sản phẩm: Kem chống nắng L'Oreal vạch xanh và Cushion Tirtir cam.

Sau khi đã ướt đẫm, lớp nền makeup của Phương Nga khá nguyên vẹn (Ảnh chụp màn hình).

Đầu tiên là L'Oréal Paris UV Defender Aquafusion có giá khoảng 300.000- 400.000 đồng. Đây là dòng chống nắng dạng gel nước nhẹ, thấm nhanh, gần như không để lại cảm giác nặng mặt hay vệt trắng. Công thức chứa các màng lọc UV thế hệ mới, đặc biệt là Tinosorb S và DHHB, giúp lớp bảo vệ ổn định dưới ánh sáng, đồng thời tạo một lớp màng mỏng nhưng đủ "khóa" độ ẩm trên da. Chính lớp nền ẩm mượt, bền nhẹ này được xem là bước đệm quan trọng giúp makeup phía trên bám tốt hơn, hạn chế trôi khi gặp nước hay tuyết tan.

L'Oréal Paris UV Defender Aquafusion thường được gọi là kem chống nắng L'Oréal vạch xanh (Ảnh Internet).

Tiếp đó là Tirtir Mask Fit Orange Cushion - dòng cushion từng viral với độ che phủ cao mà vẫn giữ hiệu ứng satin tự nhiên. Phiên bản cam có giá khoảng 600.000-800.000 đồng. Đây là cushion đầu tiên với bảng màu đến 40 tông khác nhau, che phủ tuyệt đối nhưng vẫn giữ được finish satin-glow tự nhiên. Công thức giàu dưỡng với hyaluronic acid và chiết xuất thực vật cũng giúp tăng đàn hồi da, cấp ẩm lâu, chống khô mốc nền dù thời tiết lạnh. Đồng thời giúp set lớp nền chống lem và không bị chuyển màu khi gặp ẩm ướt.



