Bất ngờ với hình ảnh Kỳ Hân lam lũ bán tàu hũ vỉa hè, còn đâu chân dài sang chảnh bên Mạc Quân ngày nào

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nàng WAG Kỳ Hân - bà xã tiền vệ Mạc Hồng Quân - xuất hiện giản dị bên gánh tàu hũ ven đường phố Sài Gòn. Không còn hình ảnh cô người mẫu chân dài, diện những bộ cánh lộng lẫy, sống trong biệt thự bề thế, lái xe sang tiền tỷ, Kỳ Hân gây chú ý với phong cách đời thường giản dị, tự tay múc tào phớ phục vụ khách.

Nhan sắc của cô nàng cũng khiến dân tình bàn tán. Nếu trước đây Kỳ Hân thường xuất hiện với layout chỉn chu, váy áo sang trọng thì nay làn da mộc mạc, gương mặt đời thường ít son phấn vẫn không kém phần xinh đẹp, phong thái thân thiện lại trở thành điểm thu hút. Một số fan thậm chí nhận xét: "Trông khác hẳn hồi còn người mẫu, thế này nom bình dân nhưng gần gũi hơn nhiều".

Sự thay đổi này khiến nhiều người bất ngờ, bởi Kỳ Hân từng là chân dài có tiếng, sau đó kết hôn với Mạc Hồng Quân, cô nàng lui về chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Việc cô bất ngờ lộ hình ảnh bán hàng vỉa hè được cho là một trải nghiệm "đổi gió", vừa là content hài hước trên MXH, vừa thể hiện sự độc lập, không ngại lăn xả.

Dù trong hoàn cảnh nào, Kỳ Hân vẫn giữ thần thái tự tin, nụ cười tươi tắn. Có lẽ chính điều đó mới là "vũ khí" giúp cô ghi điểm, bất chấp mọi lời so sánh giữa quá khứ và hiện tại. Kỳ Hân còn tự tay "giật tít" gây chú ý: "Bắt gặp Kỳ Hân lam lũ trốn chồng Mạc Hồng Quân bán tàu hũ mưu sinh giữa Sài Gòn".

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân là cặp đôi đình đám làng bóng đá và showbiz Việt. Cặp đôi kết hôn vào năm 2016, hiện đã có hai cậu con trai kháu khỉnh và từng trải qua nhiều sóng gió dư luận nhưng vẫn nắm tay nhau vượt qua. Sau khi rút lui khỏi showbiz, Kỳ Hân chọn cuộc sống an yên bên gia đình, đồng hành cùng chồng trong những giai đoạn thăng trầm sự nghiệp.

Kỳ Hân rạng rỡ bên Mạc Hồng Quân, khác hẳn lúc "trốn chồng" đi bán tào hũ ven đường

Cặp đôi cầu thủ - chân dài Vbiz vẫn hạnh phúc sau 9 năm về chung một nhà

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đã có 2 nhóc tỳ vô cùng đáng yêu