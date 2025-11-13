Tối ngày 12/11/2025, đêm khai mạc Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2025 đã chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, với chủ đề #PureStyleShines – Bản sắc riêng tạo phong cách.

Hoa hậu Thuy Thủy chính là một trong những người đẹp thiêu đốt thảm đỏ đêm khai mạc. Nàng Hậu chọn một thiết kế đầm trắng tinh khôi khoe sắc trên thảm đỏ. Nhan sắc mong manh thuẩn khiết của cô khiến cả nghìn người tại sự kiện không thể rời mắt khỏi.

HH Thanh Thủy diện một bộ đầm chất len đính kết cườm rũ xuống phần thân dưới. Làn da trắng không tỳ vết cùng nhan sắc ngọt ngào thanh tao càng tôn lên nhờ thiết kế đầm lạ mắt này. Không chọn váy áo cầu kỳ, HH Thanh Thủy chỉ cần một thiết kế đầm trắng tinh khôi là đã thiêu đốt thảm đỏ hôm ấy.

Hoa hậu Thanh Thủy trên thảm đỏ Aquafina Vietnam International Fashion Week

Chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên thảm đỏ nên công chúng càng ngẩm nhơ trước sắc vóc mỹ miều của nàng Hậu. Ngay sau đó, Hh Thanh Thủy lui vào hậu trường, chuẩn bị xuất hiện với vai trò vô cùng quan trọng khi trình diễn BST “Khởi nguồn thuần khiết” của NTK Vũ Việt Hà.

NTK Vũ Việt Hà mở màn Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

Khoác lên mình thiết kế lụa trắng ánh bạc trên nền voan đính đá lấp lánh, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Mai Hoa dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của kỹ thuật thủ công trên tơ tằm và len trong show diễn tối 12/11 tại Hà Nội. Bộ cánh của cô mang điểm nhấn với cấu trúc vòng tròn 3D bao quanh phần đầu và ngực, gợi hình ảnh những giọt nước đang chuyển động liên tục. Sắc trắng và độ nhẹ của lụa tạo cảm giác trong trẻo, thuần khiết, giúp từng bước catwalk của người đẹp thêm uyển chuyển.

Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Mai Hoa

Hoa hậu Thanh Thủy đảm nhận vị trí vedette, khép lại show diễn Khởi nguồn thuần khiết. Cô diện váy ngắn bằng tơ tằm, kết hợp mũ trùm đầu, lấy cảm hứng từ những hang nhũ đá kết tinh qua hàng trăm, nghìn năm. Thiết kế sử dụng kỹ thuật đính pha lê rơi, gợi hình ảnh những giọt nước đọng trên những phiến đá. Chiếc mũ trùm đầu khổng lồ che toàn bộ thân trên được tạo nên từ những khối điêu khắc 3D hình vòng tròn đan xen, mang đến phong cách siêu thực

HH Thanh Thủy đảm nhận vị trí vedette

NTK Vũ Việt Hà cho biết bộ cánh của Thanh Thủy là một trong những thiết kế tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Anh và đội ngũ nghệ nhân tốn 45 ngày để hoàn thiện tác phẩm. Riêng chiếc mũ được làm từ tơ tằm, kết với keo tạo thành từng mảng, tết thủ công thành những ô tròn giống như hang đá thu nhỏ.

Hoa hậu Thanh Thủy với vai trò vedette trong BST của NTK Vũ Việt Hà, mở màn AVIFW 2025.

S.T Sơn Thạch bất ngờ xuất hiện, khuấy động đêm diễn bằng màn trình diễn ca khúc "Thuận nước đẩy thuyền". Không chỉ hát và thực hiện những động tác múa trên sân khấu, ca sĩ còn catwalk trong bộ áo dài tơ trắng, phối bốt và blazer đồng điệu.

S.T Sơn Thạch trình diễn trong BST 'Khởi nguồn thuần khiết'. (Nguồn: @yunki2101)

Khởi nguồn thuần khiết - vẻ đẹp của tơ tằm và len sợi

Bộ sưu tập Khởi nguồn thuần khiết gồm 30 thiết kế lấy cảm hứng từ sử thi Đẻ đất đẻ nước của người Mường. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về sự hình thành trời đất, núi sông, muôn loài và con người từ thuở sơ khai, từ đó đề cao tinh thần lao động, đoàn kết và ý chí sáng tạo của dân tộc Việt.

Vẻ đẹp ấy được Vũ Việt Hà thể hiện qua hai màu chủ đạo. Sắc trắng tượng trưng cho nước, yếu tố khởi sinh của sự sống, vừa gợi lên vẻ đẹp tinh khôi, nguyên sơ của vạn vật trong buổi đầu khai mở. Xanh dương tựa vẻ bình yên và ổn định của cuộc sống sau hành trình con người chăm chỉ dựng xây.

Show chia thành hai phần ứng dụng và nghệ thuật. Ở phần đầu, nhà thiết kế đưa tơ tằm và sợi gai vào các thiết kế áo cánh, áo yếm, quần dài mang phom dáng suông quen thuộc, gần gũi với đời sống người Việt xưa và nay. Đây cũng là kiểu dáng được thế giới yêu thích và lăng xê mạnh mẽ trong gần 10 năm nay. Mỗi thiết kế tốn nhiều tuần thực hiện, từ khâu dệt vải thủ công đến thêu tay hoàn toàn.

Ngoài blazer, gilet, áo khoác cổ điển, chân váy midi, đầm xuyên thấu, show còn giới thiệu nhiều mẫu áo dài phong cách thập niên 1930 - sở trường tạo nên tên tuổi của Vũ Việt Hà nhiều năm qua. Điểm nhấn trên mỗi thiết kế họa tiết thiên nhiên như hoa lá, chim muông màu sắc tươi sáng như xanh, hồng, đỏ kết hợp hài hòa, gợi niềm vui.

NTK Vũ Việt Hà cho biết anh đưa áo dài đứng chung với trang phục ứng dụng hàng ngày nhằm đưa văn hóa này trở lại nhịp sống hiện đại. Thời xưa, áo dài thường được người Việt mặc hàng ngày, qua thời gian, do xã hội và lối sống đổi thay, thói quen này dần mai một, áo dài hiện nay chỉ còn được thấy trong một vài dịp như chụp hình, Tết, hỉ sự, lễ hội, lễ tốt nghiệp...

Chi tiết thú vị trên những bộ cánh này là nhiều chiếc kim đan vẫn còn nằm nguyên trên sản phẩm. "Hình ảnh đó nói lên sự tiếp nối. Chiếc kim giống như một dấu hỏi, sự chờ đợi, gợi liên tưởng bộ sưu tập này không chỉ dừng lại ở đây mà còn tiếp tục có nhiều điều thú vị phía trước", NTK Vũ Việt Hà nói. Bên cạnh đó, kim đan còn cho thấy dấu ấn của bàn tay lao động của con người, từ đó tôn vinh giá trị thủ công và những kỹ thuật từ thuở sơ khai.

Như chiếc kim đan còn nằm lại trên trang phục, Khởi nguồn thuần khiết khép lại nhưng hành trình sáng tạo của Vũ Việt Hà vẫn đang tiếp diễn - một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ, nối dài giữa nghệ thuật, văn hóa và tâm hồn Việt. Nhà thiết kế không chỉ tạo nên những tác phẩm thấm đẫm cảm xúc mà còn khẳng định rằng: thời trang Việt có thể song hành cùng di sản văn hóa mà vẫn giữ trọn hơi thở của hiện đại.