Bắt gặp Hoa hậu Tiểu Vy đi xe ôm: Trước khi lên xe làm ngay 1 việc ít ai để ý

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của Hoa hậu Tiểu Vy khi đang chuẩn bị di chuyển bằng xe ôm công nghệ trên đường phố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dù diện trang phục vô cùng giản dị, nàng hậu vẫn khiến người qua đường phải ngoái nhìn, thế nhưng tâm điểm của sự tò mò lại đổ dồn vào một món đồ "độc lạ" trên đầu cô.

Clip bắt gặp Tiểu Vy đội mũ trùm tóc giữa phố trước khi lên xe ôm công nghệ (Nguồn: TikTok Trịnh Tú Trung).

Trước khi đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ bác tài Grab, Tiểu Vy đã cẩn thận trùm một chiếc mũ lưới trùm tóc trùm kín đầu rồi mới đội mũ bảo hiểm lên trên. Hành động này nhận được sự đồng cảm lớn từ hội chị em, bởi việc phải đội chung chiếc mũ bảo hiểm với nhiều người vốn là nỗi e ngại quen thuộc của phái đẹp khi di chuyển bằng xe ôm công nghệ.

Việc trùm một lớp mũ lưới mỏng bên trong không chỉ giúp giữ vệ sinh cá nhân, tránh khói bụi đường phố mà còn hạn chế việc mái tóc bị dơ, bết và có mùi. Không ngại ngùng việc giữ hình ảnh một ngôi sao, khoảnh khắc Tiểu Vy thoải mái chuẩn bị kỹ càng bên đường lại khiến cô trở nên vô cùng đáng yêu và bình dị, đồng thời cho thấy khía cạnh thực tế, "kinh nghiệm đầy mình" trong việc đi xe ôm của nàng hậu đình đám.

Kỹ càng với mái tóc là vậy nhưng Tiểu Vy qua góc máy cam thường lần này được nhìn thấy lại chẳng thèm đeo khẩu trang hay kính râm để "nguỵ trang", nhờ đó cho thấy nhan sắc đời thực tự nhiên mà đỉnh chóp của người đẹp. Ngồi sau xe máy, cô nàng thoải mái show gương mặt không trang điểm với đường nét thanh tú. Ngay cả khi ngồi trên chiếc xe máy đang di chuyển giữa phố xá đông đúc khoảnh khắc Tiểu Vy nhìn thẳng vào ống kính vẫn đẹp không tì vết như lên phim.

Đoạn clip hiện vẫn đang được chú ý và nhận phản ứng tích cực từ netizne. Thay vì những hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ, những khoảnh khắc vô tình này lại giúp nàng hậu ghi điểm trong lòng khán giả.