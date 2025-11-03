Bảo Thy đẹp hơn sau gần 2 thập kỷ

Tối 1/11, tại live stage 3 chương trình Anh Trai Say Hi 2025, Bảo Thy khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi bất ngờ tái xuất sân khấu với tiết mục "Makeup" - đánh dấu màn trở lại sau 5 năm vắng bóng. Chỉ sau ít phút xuất hiện, "công chúa bong bóng" đã chiếm trọn spotlight nhờ diện mạo rực rỡ, trẻ trung đến khó tin và phong cách trình diễn cuốn hút.

Đoạn video hút gần 3 triệu lượt xem trên MXH. (Nguồn: tumtimbanh)

Đội hình của Bảo Thy trong quy tụ dàn dancer và nghệ sĩ trẻ thế hệ 2k, thế nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1988 vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm. Giữa sân khấu ngập tràn hiệu ứng tuyết trắng, Bảo Thy nổi bật với vẻ đẹp tươi tắn, làn da căng mịn và thần thái tự tin, toát lên khí chất của một "nữ hoàng sân khấu" thực thụ.

Nhiều khán giả nhận xét, dù đã hơn 18 năm kể từ thời "công chúa bong bóng" được phát hành vào năm 2007, nhan sắc Bảo Thy vẫn gần như không thay đổI.

Bảo Thy "đóng băng nhan sắc" quá đỉnh sau 18 năm!

Bảo Thy lựa chọn phong cách trang điểm lấp lánh, tông sáng chủ đạo giúp gương mặt bắt sáng hoàn hảo dưới ánh đèn sân khấu. Lớp nền được xử lý mỏng nhẹ, trong veo, giúp làn da trông căng bóng tự nhiên. Đôi mắt là điểm nhấn đắt giá, được phủ nhũ bạc và kim tuyến li ti ở đuôi mắt, tạo hiệu ứng phản quang tựa bông tuyết. Eyeliner mảnh kết hợp hàng mi dày cong vút giúp ánh nhìn của nữ ca sĩ thêm phần cuốn hút. Đôi môi được tô son hồng đất pha cam nhẹ, vừa tôn lên nét trẻ trung, vừa giữ được sự sang trọng, quyến rũ.

Makeup look được khen ngợi hết lời khi giữ trọn nét ngọt ngào đặc trưng của Miss Audition, giúp cô thành công "hack tuổi" ngoạn mục.

Bên cạnh đó, Bảo Thy mang đến hình ảnh đầy hoài niệm mà vẫn thời thượng với tạo hình đậm chất Y2K với mái tóc ép thẳng, áo quây trắng kết hợp áo khoác lông đồng điệu và găng tay da cá tính. Tổng thể vừa trẻ trung, năng động, vừa toát lên vẻ sang chảnh của một "nữ hoàng Vpop" từng làm mưa làm gió thập niên 2000. Diện mạo này khiến khán giả không khỏi thích thú, bởi Bảo Thy như mang cả thanh xuân của một thế hệ trở lại.

Tạo hình "công chúa tuyết" đang gây sốt cõi mạng của Bảo Thy tại Anh Trai Say Hi.

Các tạo hình dễ thương trong chương trình xoá nhoà khoảng cách tuổi tác của Bảo Thy và các đàn em.



Có thể thấy, điều khiến khán giả ngưỡng mộ ở Bảo Thy không chỉ nằm ở giọng hát ngọt ngào hay phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, mà còn ở nhan sắc gần như "bất biến theo thời gian". Dù đã bước sang tuổi U40 và là mẹ nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn và vóc dáng cân đối như thuở mới vào nghề. Phong cách thời trang của cô cũng thiên về vẻ nữ tính, nhẹ nhàng và trẻ trung, giúp giao diện người đẹp như ngày càng "lão hoá ngược".