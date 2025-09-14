Bảo Ngọc mặt bé xíu, visual “10 phân vẹn 10” khi xuất hiện cùng Tiểu Vy

Tối 12/9, thương hiệu Sandro tổ chức sự kiện ra mắt BST Thu Đông 2025 tại TP. HCM với sự góp mặt của dàn sao trẻ với phong cách thanh lịch và tinh tế như DNA của nhà mốt Pháp, gồm có: Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Bảo Ngọc, diễn viên Khả Ngân, Hồ Thu Anh, Trần Nghĩa, người mẫu Tú Hảo, stylist Hoàng Ku, Kelbin Lei, beauty blogger An Phương... Trong đó, 2 nàng Hậu là Tiểu Vy và Bảo Ngọc trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc với nhan sắc rực rỡ.





Tiểu Vy gây ấn tượng mạnh với set denim on denim vừa cổ điển vừa trẻ trung. Người đẹp chọn áo khoác ngắn tay denim với phần cổ áo nhung nâu sang trọng, kết hợp cùng chân váy ngắn ton sur ton. Layout trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt long lanh, kết hợp mái tóc buông tự nhiên, giúp Tiểu Vy vừa giữ được nét nữ tính vừa toát lên khí chất hiện đại.





Bảo Ngọc xuất hiện trong diện mạo cá tính vô cùng cuốn hút, với áo khoác croptop màu beige cùng chân váy chữ A đen - một công thức mang không bao giờ cũ. Điểm nhấn của nàng Hậu lần này chính là khuôn mặt bé xíu, đi cùng tóc xoăn sóng nhẹ bay bổng giúp Bảo Ngọc khoe trọn được vẻ đẹp thanh thoát, xứng danh là một trong những nàng Hậu có gu tinh tế.

Nhìn góc nghiêng, gương mặt của Bảo Ngọc lại càng bé và có phần sắc nét hơn bình thường.

Tú Hảo chọn phong cách thanh lịch mang hơi hướng cổ điển với set đồ vải tweed tone xám. Chiếc áo khoác dáng ngắn với nút vàng ánh kim được phối tinh tế cùng chân váy xếp bất đối xứng, nhấn nhá bằng chi tiết đai gài kim loại. Sự kết hợp khéo léo này vừa giữ nét sang trọng, vừa tạo điểm nhấn hiện đại cho tổng thể. Tóc tết dài gọn gàng giúp gương mặt sáng cùng phong thái tự tin, chuyên nghiệp, Tú Hảo mang đến một hình ảnh chuẩn mực rất Pháp nhưng vẫn có cá tính riêng.





Hồ Thu Anh lựa chọn phong cách menswear phóng khoáng, đúng với hình ảnh thường thấy của mình. Cô diện blazer kẻ caro nâu phối cùng áo polo xám trầm và quần tông tối, mang đến một tổng thể trầm lặng nhưng đầy chiều sâu. Kính mắt màu tiếp tục củng cố khí chất thời thượng, mang hơi thở unisex rất đặc trưng.





Trần Nghĩa xuất hiện với hình ảnh thư sinh, gần gũi. Anh chọn sweater len cổ chữ V màu nâu ấm áp, kết hợp quần tông xanh navy tạo sự đối lập tinh tế. Layout trang phục tuy tối giản nhưng không hề nhạt nhòa nhờ vào khí chất lãng tử và gương mặt sáng của nam diễn viên.