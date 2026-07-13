Jude Bellingham đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau màn trình diễn chói sáng với cú đúp vào lưới Na Uy, góp công lớn giúp tuyển Anh giành vé vào bán kết, đồng thời khép lại hành trình của người bạn thân Erling Haaland tại giải đấu.

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, "cậu bé vàng" của bóng đá Anh còn được đánh giá cao bỏi gout thời trang sành điệu, ít nhưng chất. Phong cách nam tính, hiện đại cùng thần thái tự tin giúp ngôi sao sinh năm 2003 ngày càng khẳng định sức hút, trở thành một trong những cầu thủ mặc đẹp nổi bật của thế hệ mới.

Tình bạn giữa Jude Bellingham và Erling Haaland gây sốt trong trận Tứ kết World Cup.

Trong trận tứ kết căng thẳng giữa Anh và Na Uy, không chỉ diễn biến trên sân mà loạt khoảnh khắc tương tác giữa Erling Haaland và Jude Bellingham cũng trở thành tâm điểm mạng xã hội. Dù đứng ở hai đầu chiến tuyến, cặp bạn thân vẫn liên tục bị ống kính bắt gặp cười đùa, trêu chọc và dành cho nhau những cử chỉ đầy thoải mái mỗi khi có cơ hội. Từ những cái ôm, trêu chọc đến màn nhìn nhau cười khoái chí, cả hai khiến bầu không khí bớt căng thẳng, đúng chuẩn hai người bạn vô tư gặp nhau trên sân cỏ khiến người xem phải bật cười.

Đôi bạn liên tục trêu chọc nhau, sơ hở là skinskip dù đang đá trận Tứ kết đầy căng thẳng.

Jude Bellingham sở hữu ngoại hình nổi bật không kém các người mẫu chuyên nghiệp. Ngôi sao người Anh gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng đường viền hàm sắc nét, tạo nên vẻ nam tính và trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Đáng chú ý, chiều cao 1m86 cùng hình thể vạm vỡ, cơ bụng 6 múi cuồn cuộn khiến giao diện nam cầu thủ thêm phần cuốn hút, chất chơi.

Giao diện cuốn hút của ngôi sao sinh năm 2003. (Nguồn: TikTok)

Body vạm vỡ, săn chắc của nam cầu thủ.

Làn da khỏe khoắn, mái tóc cắt gọn, hình thể săn chắc vạm vỡ cùng thần thái điềm tĩnh giúp anh luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện. Dù diện suit lịch lãm hay những bản phối streetwear cá tính, Bellingham đều toát lên khí chất tự tin, hiện đại, khiến anh trở thành gương mặt được nhiều nhà mốt xa xỉ ưu ái.

Bellingham không chỉ là một tài năng bóng đá sáng giá mà còn được xem như 1 biểu tượng thời trang mới nổi. Việc xuất hiện tại buổi trình diễn Xuân/Hè 2024 của Pharrell Williams cho Louis Vuitton càng khẳng định vị thế của Bellingham như một người định hướng phong cách.

Sự yêu thích sự thanh lịch và tinh tế trong thời trang của anh hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Williams về một người đàn ông hiện đại, biết cách thể hiện cá tính qua trang phục.

Tháng 8/2024, Bellingham chính thức được tuyên Đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton (theo WWD). Mối quan hệ giữa siêu sao bóng đá người Anh và Louis Vuitton ngày càng khăng khít khi anh liên tiếp góp mặt trong những chiến dịch quy mô lớn, nổi bật là BST Xuân/Hè 2026.

Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams chia sẻ trong thông cáo chính thức: "Tôi rất vui khi chào đón Jude đến với Louis Vuitton. Cá tính cuốn hút cùng những thành tựu mà cậu ấy đạt được trên hành trình đầy cảm hứng sẽ mang đến rất nhiều giá trị cho cộng đồng Louis Vuitton."

Ở tuổi 23, Jude Bellingham đang dần định hình hình ảnh của một biểu tượng phong cách mới trong làng bóng đá. Gu ăn mặc của "cậu Be" được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa tinh thần streetwear hiện đại và nét sang trọng đặc trưng, vừa công tử vừa phóng khoáng.

Anh theo đuổi phong cách tối giản nhưng thời thượng, ưu tiên các gam màu trung tính như đen, nâu, xám, be và trắng. Những item quen thuộc trong tủ đồ của Bellingham gồm áo khoác da, bomber, hoodie oversized, quần cargo, denim ống suông và sneaker cao cấp, được phối cùng túi xách, kính râm hoặc trang sức tinh giản để tạo điểm nhấn.

Ảnh: Instagram.