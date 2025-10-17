Bạn thân Lisa bất ổn, khoe nội y lố lăng trong sự kiện về ung thư vú

Tạp chí W Korea và sự kiện gây quỹ LOVE YOUR W tổ chức đêm ngày 15/10 đang trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, từ quê nhà Hàn Quốc đến quốc tế trong đó có Việt Nam. Dàn khách mời với 80 người nổi tiếng được tung hô trên thảm đỏ, giờ đây đang lần lượt bị netizen gọi tên với những vấn đề được cho sai phạm với chuẩn mực của một sự kiện nhân đạo như tiệc tùng, nhảy nhót, không thể thiếu cả những bộ cánh sexy quá mức.

Minnie (i-dle) - cô bạn thân nổi tiếng của Lisa (BLACKPINK) cũng là nhân tố đang khiến công chúng xứ Hàn không vừa mắt khi đăng tải loạt ảnh từ sự kiện này. Trên Instagram cá nhân, nữ idol xuất hiện trong bộ trang phục gồm bra top và quần cạp trễ lộ nội y. Dù đã được cân bằng lại bằng blazer và quần jeans chỉn chu bên ngoài, song, bộ trang phục của Minnie vẫn được cho là quá gợi cảm so với tính chất của chương trình mà cô tham gia.

Minnie bị chỉ trích vì đăng tải hình ảnh sexy giữa thời điểm nhạy cảm.

Outfit nói trên vốn không phải là trang phục chính mà Minnie và các thành viên i-dle lựa chọn để xuất hiện trên thảm đỏ của W Korea ngày hôm ấy. Trước đó, nữ idol chọn một thiết kế váy dài lệch vai sang trọng, gần như kín đáo nhất so trong 5 thành viên nhóm. Trang phục đang bị chỉ trích chỉ xuất hiện trong một tiết mục mà i-dle biểu diễn tại sự kiện này.

Trang phục của Minnie và các thành viên i-dle trên thảm đỏ...



...và trong tiết mục của họ trên sân khấu bữa tiệc này.

Ngay sau khi bài đăng lan truyền, phần bình luận mạng Hàn nổ tung với hàng loạt ý kiến gay gắt:

"Đây là sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú chứ đâu phải tiệc thời trang?", "Cô ấy xinh thật, nhưng outfit này thì không ổn chút nào.", "Mặc kiểu này đến sự kiện gây quỹ là sao? Không ai nhắc trước à?","Nhìn mà tưởng đang chụp hình quảng cáo nội y luôn đó…", "Thật sự không hiểu nổi họ nghĩ gì."...

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Minnie đã âm thầm ẩn bài đăng khỏi trang cá nhân, song ảnh chụp màn hình vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng. Hiện tại, đại diện i-dle và W Korea chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Dù vậy, đây có thể xem là một trong những tranh cãi gây chú ý nhất của Minnie từ trước đến nay khi hình ảnh nữ idol ngọt ngào, sang chảnh thường thấy của cô bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích chỉ vì một bộ trang phục không đúng nơi, đúng chỗ.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của Minnie và Miyeon.

LOVE YOUR W là sự kiện thường niên từ năm 2006 do tạp chí W Korea tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ung thư vú, đồng thời gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, năm nay, chiến dịch thiện nguyện này lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều khán giả nhận xét buổi tiệc giống fashion party của giới nghệ sĩ hơn là một sự kiện nhân đạo.

Trên Instagram của W Korea, tờ tạp chí năm nay chú trọng cập nhật hình ảnh bên trong bữa tiệc, khiến sự kiện bị đánh giá là "làm lố" so với mọi năm. Từ việc gây chú ý, dân tình quyết soi lại các giá trị thực tế mà chương trình này đã làm được trong gần 20 năm tồn tại. Con số 1,1 tỷ won (20,3 tỷ đồng) được xem là quá nhỏ nhoi, không đáng kể so với sự hào nhoáng mà event này trưng trổ.

Hình ảnh so sánh đang được chia sẻ nhằm phản đối cách W Korea và các ngôi sao truyền tải thông điệp trong sự kiện.

Số đông cho rằng, những người nổi tiếng được mời đến có thể còn không hiểu hết ý nghĩa của sự kiện, từ đó mang đến những lựa chọn trang phục và cách thể hiện "thiếu tinh tế". Kể cả dải ruy băng màu hồng - một cử chỉ thường thấy trong các sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú ở nước ngoài cũng hoàn toàn biến mất trong sự kiện này của W Korea.