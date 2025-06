Bạn thân Han So Hee bình thường là nữ thần AI, nay ra sân bay luộm thuộm như chưa tỉnh cơn mê

Style sân bay từ lâu đã trở thành một trong những "đặc sản" của làng giải trí Hàn Quốc và các ngôi sao Kbiz trước mỗi chuyến đi. Không ít người nổi tiếng đã xem quãng đường ngắn ngủi trước cửa nhà ga là sàn catwalk thu nhỏ giúp họ quảng bá hình ảnh, hay lăng xê một cách tinh tế thương hiệu thời trang nào đó. Mặt khác, trước mỗi chuyến bay vội vã thì đây cũng sẽ là nơi lộ không ít hình ảnh mộc mạc đến ngộ nghĩnh của các celeb xinh đẹp.

Trong chuyến bay chiều ngày 30/5 mới đây, ngôi sao của bộ phim Resident Playbook, Go Yoon Jung đã có khoảnh khắc đáng chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài kín đáo, giản dị. Bên cạnh đó, theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, vì choáng ngợp trước đám đông nồng nhiệt, nữ diễn viên còn có biểu cảm lấm lét, bối rối hết sức đáng yêu.

Go Yoon Jung khởi hành đến Bali (Indonesia) chiều 30/5 cho chuyến nghỉ dưỡng sau khi hoàn thành cho bộ phim truyền hình mới (Nguồn TikTok).



Xuất hiện trong outfit năng động và thoải mái trước chuyến bay dài, Go Yoon Jung chọn combo quần jeans ống rộng và t-shirt trắng. Chanel cũng đồng hành cùng cô Đại sứ với chiếc Deauville Tote bag và áo jacket gió. Nữ diễn viên cũng không quên lăng xê cho tác phẩm ăn khách của mình qua chiếc mũ lưỡi trai của Resident Playbook. Dù dùng khẩu trang che kín mặt nhưng không khó để nhận ra visual phát sáng của bác sĩ Oh. Trái với thần thái kiêu sa và những biểu cảm lạnh lùng trên phim ảnh và các shoot hình thời trang, Go Yoon Jung lần này cho thấy hình ảnh "ngáo ngơ", tự nhiên như một bạn trẻ.

Những bước đi loạng choạng, lấm lét như người sắp trễ chuyến bay của cô bạn thân Han So Hee.

Go Yoon Jung không ngại bỏ mũ, cúi gập người chào tạm biệt cánh phóng viên và người hâm mộ dù mái tóc không được tạo kiểu có thể khiến cô nhận về những bức hình kém chỉn chu.

Ở thời đại hiện tại, không ít mỹ nhân Kbiz thường được ví như tác phẩm của AI khi sở hữu combo tỷ lệ vàng, "vượt ngưỡng pickleball". Go Yoon Jung cũng nằm trong số đó. Gây ấn tượng mạnh với đường nét gương mặt tự nhiên và hài hòa đến mức được ví là "bản hòa ca hoàn hảo" giữa hiện đại và cổ điển, Go Yoon Jung có đôi mắt to hai mí rõ nét, sống mũi cao thon, đôi môi đầy đặn cùng xương hàm nhỏ gọn, tất cả tạo nên một tổng thể vừa dịu dàng, vừa sắc sảo.

Vẻ đẹp mong manh, sang chảnh của Go Yoon Jung khiến Chanel gật đầu cái rụp cho danh vị Đại sứ mặc dù vào thời điểm được tuyên (tháng 5/2024), nữ diễn viên thậm chí còn chưa tham dự show diễn nào của hãng trước đó cho đến Chanel Cruise 2024/25.

Bông hoa trà Go Yoon Jung trên tạp chí Elle Korea cùng Chanel số tháng 5/2025.

Sự nghiệp của Go Yoon Jung hiện đang lên như diều gặp gió, khi cô liên tiếp góp mặt trong các dự án phim lớn, đồng thời trở thành gương mặt yêu thích của nhiều thương hiệu danh tiếng. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1996 còn xuất sắc giữ vị trí thứ 3 trong BXH Top 10 mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2025, vượt đàn chị đình đám Song Hye Kyo (xếp thứ 4).

Đi kèm với sự nổi tiếng là những tranh cãi. Nhan sắc của Go Yoon Jung bị đặt nghi ngờ về việc can thiệp thẩm mỹ khi loạt ảnh quá khứ được tìm thấy. Bản thân nữ diễn viên sinh năm 1996 cũng thẳng thắn thừa nhận từng dao kéo để đạt gương mặt tỉ lệ kim cương hoàn hảo theo nhận định của các bác sĩ thẩm mỹ xứ Hàn.

Bị đánh giá là diễn đơ, nhưng không thể phủ nhận visual của Go Yoon Jung đã tạo nên một phần sức hút không nhỏ cho bộ phim Resident Playbook.