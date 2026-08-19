Gong Hyo Jin là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều sự yêu thích của màn ảnh Hàn, ghi dấu ấn nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng cùng loạt vai diễn có màu sắc riêng. Không sở hữu vẻ đẹp theo kiểu mỹ miều, minh tinh sinh năm 1980 lại chinh phục khán giả bằng nét cá tính và thần thái ngày càng cuốn hút theo thời gian.

Ở tuổi 47, bạn thân Son Ye Jin vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai, gương mặt rạng rỡ cùng phong cách thời trang có gu, thường xuyên tạo cảm hứng cho người hâm mộ. Mới đây, Gong Hyo Jin tiếp tục nhận được nhiều lời khen khi góp mặt tại một sự kiện họp báo phim. Nữ diễn viên lựa chọn tạo hình trẻ trung, thanh lịch, khéo léo tôn lên vóc dáng cao ráo và vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Diện mạo này một lần nữa cho thấy phong độ đáng nể của mỹ nhân xứ Hàn ở tuổi U50.

Sắc vóc tuổi U50 của Gong Hyo Jin. (Nguồn: TikTok)

Gong Hyo Jin lựa chọn phong cách tối giản nhưng nổi bật với 1 chiếc mini dress dáng suông của Celine. Thiết kế cổ tròn và phần thân váy xòe nhẹ, tạo cảm giác thanh lịch, đồng thời làm nổi bật đôi chân thon dài. Vóc dáng của nữ diễn viên cũng rất cân đối, cao ráo, chân tay mảnh mai khiến tổng thể thêm phần thanh thoát. Cô kết hợp váy với một đôi giày ballerina của Celine, tăng thêm vẻ nữ tính, hiện đại.

Tổng thể outfit không cầu kỳ nhưng tôn dáng hiệu quả, tạo nên hình ảnh thanh thoát, tự nhiên và có nét thời trang riêng.

Mái tóc đen được buộc tết gọn gàng cùng điểm nhấn là đôi khuyên tai của Polène khiến diện mạo vừa sang trọng vừa trẻ trung. Lối makeup nhẹ nhàng, trong trẻo kết hợp với biểu cảm tươi tắn giúp Gong Hyo Jin ghi điểm trong từng khung hình. Ngay cả qua những khung hình cận mặt, làn da căng khỏe, sáng mịn của nữ diễn viên ở tuổi U50 cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Làn da căng bóng cùng thần sắc tươi tắn giúp Gong Hyo Jin trẻ trung hơn tuổi thật.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của minh tinh xứ Hàn.

Sở hữu nét đẹp không trộn lẫn, Gong Hyo Jin gây ấn tượng bởi sự kết hợp thú vị giữa vẻ tươi tắn như "hoa mùa xuân" và nét bướng bỉnh, phóng khoáng. Cùng lợi thế chiều cao 1m72 và xuất thân người mẫu, nữ diễn viên dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục, từ thanh lịch, nữ tính đến cá tính, phá cách. Đây cũng là lý do Gong Hyo Jin trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang đình đám để mắt. Cô thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế với tư cách khách VIP của những nhà mốt hàng đầu như Dior, Gucci...

Từ vóc dáng, visual đến khí chất của Gong Hyo Jin đều rất hợp high fashion.

Không chỉ ghi điểm trên thảm đỏ hay sự kiện, ngôi sao sinh năm 1980 còn chứng minh khả năng "bắn ảnh" ấn tượng qua những bộ ảnh tạp chí. Gần 30 năm trong nghề, những shoot hình tạp chí của Gong Hyo Jin chưa bao giờ khiến giới mộ điệu thát vọng với khí chất cuốn hút, cách pose dáng tự nhiên và khả năng biến hóa đa dạng.

Gong Hyo Jin biến hóa đa dạng trên những ấn phẩm thời trang.

Ngay cả trong những khoảnh khắc thường nhật, Gong Hyo Jin vẫn dễ dàng khiến công chúng khó rời mắt bởi gout thời trang hiện đại và đẹp mắt. Không quá chạy theo xu hướng hay chuộng những món đồ cầu kỳ, phong cách của nữ diễn viên thiên về sự phóng khoáng, tối giản nhưng luôn có điểm nhấn riêng. Những item cơ bản như áo phông, sơ mi, quần jeans, jacket hay váy dáng đơn giản thường được cô kết hợp theo cách đầy ngẫu hứng, tạo nên tổng thể vừa thời thượng vừa có gout.

Gong Hyo Jin cool và chất ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường.

Điểm thú vị nằm ở cách Gong Hyo Jin biến những món đồ quen thuộc trở nên khác biệt nhờ cách phối màu, lựa chọn phom dáng và phụ kiện. Cô cũng không ngại thử nghiệm những bản phối có phần "lạ mắt", qua đó thể hiện rõ cá tính thời trang độc lập. Style tự nhiên, không gồng mình nhưng vẫn cool giúp Gong Hyo Jin luôn lọt top những sao Hàn có phong cách thời trang mang tính thẩm mỹ cao.

Ở tuổi U50, phong cách của nữ diễn viên vẫn giữ vững phong độ.

Ảnh: Instagram.