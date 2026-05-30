"Bản sao Suzy" khoe cơ bụng nét căng, nét sang không kém Jennie

Kazuha từ lâu đã được xem là một trong những nữ idol sở hữu cơ bụng đẹp và săn chắc bậc nhất Kpop. Xuất thân là ballerina chuyên nghiệp, mỹ nhân người Nhật gây ấn tượng với tỷ lệ cơ thể thanh thoát cùng phần core cực khỏe nhờ nhiều năm luyện tập cường độ cao. Không theo kiểu cơ bụng “múi rõ” quá thể thao, body của Kazuha ghi điểm bởi những đường cơ mềm mại nhưng vẫn nét căng, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa khỏe khoắn. Mới đây, thành viên LE SSERAFIM tiếp tục khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi diện outfit cut-out táo bạo, khéo léo khoe vòng eo săn chắc cùng cơ bụng sắc nét. Nhiều fan nhận xét visual và body của nữ idol hiện tại đúng chuẩn “thiên nga ballet” bước ra từ đời thực.

Kazuha diện set đồ đen ôm sát với thiết kế cut-out táo bạo ở phần eo, khéo léo khoe trọn cơ bụng rõ nét cùng đường line cực gọn dưới ánh đèn. Phần eo nhỏ và cơ liên sườn thấp thoáng giúp tổng thể vóc dáng của thành viên LE SSERAFIM trông vừa thanh thoát vừa đầy sức sống, đúng chuẩn body dẻo dai của những vũ công ballet. Đặc biệt, bờ vai mảnh, xương quai xanh rõ cùng tỷ lệ cơ thể cân đối càng khiến outfit tối giản trở nên sang trọng và hút mắt hơn. Đường thắt eo quyến rũ kết hợp cùng cơ bụng số 11 khiến tổng thể vóc dáng của nữ idol vừa khỏe khoắn vừa mềm mại.

Tỷ lệ vóc dáng ấn tượng của mỹ nhân sinh năm 2003. Cô sở hữu gương mặt nhỏ, dáng mảnh mai cùng chiều cao nổi trội 1m7. (Ảnh: Instagram)

Kazuha từng gây ấn tượng ngay từ khi ra mắt với visual được ví như “bản sao của Suzy”. Nữ idol sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét nhẹ nhàng, đôi mắt trong trẻo cùng khí chất rất thanh lịch, ra được cái vibe “tình đầu quốc dân” mà dân Hàn đặc biệt yêu thích. Mới đây, tại show Chanel Métiers d’art 2026 diễn ra ở Seoul, mỹ nhân sinh năm 2003 tiếp tục ghi điểm với tạo hình sang chảnh, thanh lịch và hiện đại. Thậm chí, dù đứng cạnh Jennie — biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop, nữ idol vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ khí chất thanh thoát và vẻ đẹp tự nhiên, sang và nữ tính.

Kazuha cùng Jennie gây sốt với khung hình rất "Chanel girl". (Ảnh: Instagram)

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho visual "dịu" cùng khí chất sang chảnh của Kazuha khi đứng cạnh Jennie.

"Bản sao Suzy" thu hút mọi ống kính với 1 set tweed hồng phối cùng sơ mi denim cùng 1 đôi giày slingback đỏ, mang vẻ quyền lực, trang nhã. Layout makeup trong veo với tông cam đào chủ đạo cùng kiểu tóc xõa vén gọn qua tai càng làm nổi bật visual dịu mắt và thần thái cuốn hút của Kazuha. Nữ idol lựa chọn trang sức tinh giản làm điểm nhấn cá tính và trẻ trung cho tạo hình. Qua ống kính truyền thông, ngôi sao trẻ khiến người nhìn phải trầm trồ với làn da trắng mịn không tì vết cùng khí chất tựa tiểu thư tài phiệt.

Với xuất thân từ vũ công ballet, phương pháp giữ dáng của Kazuha cũng khác so với nhiều nữ idol. Thay vì tập nặng để siết cơ, cô nàng ưu tiên các bài tập thiên về độ dẻo dai, kiểm soát cơ thể và sức bền. Nhiều fan cho rằng chính nhiều năm luyện ballet đã giúp cô sở hữu phần core cực khỏe, cơ bụng săn chắc cùng vóc dáng thanh thoát đặc trưng. Ngoài lịch tập vũ đạo cường độ cao cùng LE SSERAFIM, nữ idol còn duy trì các bài tập cardio và pilates để giữ body mảnh mai nhưng vẫn săn gọn. Kazuha cũng từng chia sẻ cô chú trọng việc ăn uống điều độ thay vì ép cân khắc nghiệt, ưu tiên các thực đơn nhiều protein, tránh tiêu thụ quá nhiều tinh bột và đường tinh luyện để không bị tích tụ thành mỡ thừa. Nhờ duy trì luyện tập đều đặn trong thời gian dài, body của mỹ nhân sinh năm 2003 luôn giữ được cảm giác khỏe khoắn, nhẹ nhàng và đầy sức sống.