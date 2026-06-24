Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi P.H.Đ. (13 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng và ngứa nhiều toàn thân. Thăm khám cho thấy trên da trẻ xuất hiện nhiều nốt ban sẩn gây ngứa, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc ban nhiễm khuẩn và chỉ định điều trị nội trú.

Nhờ được điều trị tích cực, tình trạng bệnh đã cải thiện rõ rệt. Các nốt ban trên da dần biến mất, triệu chứng ngứa giảm đáng kể, sức khỏe ổn định. Dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, ban nhiễm khuẩn là tình trạng khá thường gặp ở trẻ em, có thể xuất hiện sau các đợt nhiễm khuẩn hoặc do phản ứng của cơ thể với các tác nhân gây bệnh. Bệnh thường biểu hiện bằng các triệu chứng như nổi ban bất thường trên da, ngứa, sốt, đau bụng hoặc một số dấu hiệu toàn thân khác.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện các biểu hiện kể trên. Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời sẽ giúp bệnh nhanh hồi phục, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng cũng khuyến nghị các gia đình chú trọng giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống, theo dõi sát sức khỏe của trẻ và chủ động đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường.