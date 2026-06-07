Bán mỹ phẩm lạ như vợ Beckham: Tự nhận làm gì có thứ bôi lên mặt để chống già, chỉ là quảng cáo cả thôi!

Trong thời đại mà chỉ cần lướt vài phút trên mạng xã hội cũng có thể bắt gặp hàng chục lời quảng cáo về những loại kem giúp "đảo ngược tuổi tác", "trẻ lại 10 năm" hay "xóa nhăn thần tốc", Victoria Beckham vừa đưa ra một phát ngôn khiến không ít người bất ngờ. Điều đáng nói là người phát biểu lại chính là một ngôi sao đang sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Times, Victoria Beckham thẳng thắn cho biết mình không thích cụm từ "anti-aging" (chống lão hóa) - một trong những khẩu hiệu quen thuộc nhất của ngành công nghiệp làm đẹp. Cô cho rằng khái niệm chống lão hoá thực chất chỉ là một chiêu thức marketing được sử dụng quá phổ biến trong ngành mỹ phẩm: "Cá nhân tôi thấy cách gọi đó khá tiêu cực" , nữ doanh nhân chia sẻ.

Theo bà xã David Beckham, bản thân cô không tin có bất kỳ sản phẩm bôi ngoài da nào thực sự có thể ngăn con người già đi của con người: "Tôi không tin có thứ gì đó bôi lên mặt mà có thể ngăn được lão hóa cả. Trừ khi tôi đã bỏ lỡ một phát minh nào đó" , Vic nói.

Vì lẽ đó, người ta sẽ không bao giờ tìm thấy sản phẩm nào của Victoria Beckham Beauty gắn nhãn chống lão hoá là vì thế. Cũng đúng thôi vì phần lớn đường hướng phát triển của thương hiệu này gắn liền với mảng đồ makeup, dòng skincare dù tồn tại nhưng chỉ là một phần nhỏ với các sản phẩm phục vụ cho việc làm sạch hậu trang điểm.

Quan điểm trên phần nào phản ánh cách Victoria Beckham đang nhìn nhận tuổi tác ở hiện tại. Khác với hình ảnh luôn chỉn chu, lạnh lùng và có phần hoàn hảo trước công chúng, ngôi sao người Anh thừa nhận cô từng trải qua nhiều năm không hài lòng với ngoại hình của chính mình: "Tôi đã dành phần lớn cuộc đời để cảm thấy mình chưa đủ tốt và không thích vẻ ngoài của bản thân" .

Từ thời còn hoạt động trong nhóm nhạc Spice Girls cho tới khi trở thành nhà thiết kế thời trang, doanh nhân và biểu tượng phong cách toàn cầu, Victoria Beckham gần như chưa bao giờ thoát khỏi những cuộc bình phẩm về ngoại hình.

Vẻ đẹp mà cô theo đuổi ở hiện tại không phải là cuộc chiến chống lại tuổi tác bằng mọi giá. Chính vì vậy, điều khiến cô cảm thấy dễ chịu nhất khi bước sang ngưỡng 50 lại không phải là việc tìm được bí quyết trẻ lâu, mà là việc cuối cùng cũng học được cách chấp nhận chính mình: "Điều tuyệt vời nhất của việc già đi là bạn sẽ bớt quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Tôi có thể tự quyết định câu chuyện của mình."

Có lẽ đó cũng là lý do khiến Victoria Beckham trở thành một trường hợp khá đặc biệt trong ngành làm đẹp: bán mỹ phẩm nhưng không bán giấc mơ trẻ mãi không già.

Không tin vào những lời hứa hẹn chống lão hóa nào nhưng bà Beck vẫn là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất với lối sống kỷ luật. Cô duy trì chế độ tập luyện gần như mỗi ngày, thường xuyên chia sẻ các bí quyết chăm sóc da và chăm sóc sức khỏe trên mạng xã hội: "Bây giờ tôi tập luyện còn căng hơn so với thời 20 hay 30 tuổi nhiều lắm", cô cho biết.

Dù không đồng tình với khái niệm "chống lão hoá", Victoria Beckham vẫn khuyến khích phụ nữ nên có tư duy chăm sóc bản thân ở mọi thời điểm trong đời, dù đã bước sang ngưỡng 50 hay bao nhiêu đi chăng nữa.

Ảnh: IGNV