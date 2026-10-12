Dưới chân tháp Eiffel một đêm cuối tháng 9, ở gần kết show Xuân/Hè 27 của Saint Laurent, Lưu Văn xuất hiện. Cô diện chiếc váy hai dây ánh kim, hai tay xỏ túi thong dong bước từ sâu trong góc tối đường băng ra ngoài vệt sáng, khoan thai như đang dạo bước trên chính sân khấu cuộc đời mình.

Lưu Văn trình diện show Sain Laurent Xuân Hè 27.

Lưu Văn - Paris Fashion Week - Saint Laurent SS27

Tiếp nối những sải bước ấn tượng ở Tuần lễ New York trước đó, khoảnh khắc lung linh tại Paris lần này chính là lời đáp trả quyền lực nhất của nàng siêu mẫu sau một tháng ròng rã trở thành bia đỡ đạn cho bạo lực mạng. Một tháng trước, cô khẽ nhấn like ảnh quảng bá phim mới của bạn trai Tỉnh Bách Nhiên. Một hành động vô thưởng vô phạt bị định nghĩa là "đánh dấu chủ quyền" bỗng trở thành mồi lửa châm ngòi cho trận cuồng phong.

Lưu Văn đối mặt với bão tấn công trong thời điểm cô đang bận rộn với các lịch trình quốc tế trong tháng thời trang.

Khi mũi dùi tình cảm không làm Lưu Văn gục ngã, đám đông bắt đầu chĩa sang miệt thị ngoại hình. Họ lục lọi những hình ảnh gần đây và phán xét cô gầy gò, thiếu sức sống. Từ show diễn Chanel Haute Couture hồi tháng 1/2026 với gò má hóp sâu, cho đến lần thứ 14 sải bước trên thảm đỏ Met Gala, thứ netizen bận tâm không phải là những bước catwalk thần sầu, mà là vóc dáng "mỏng như tờ giấy" của chân dài cao 1m78 nặng khoảng 50kg.

- Thần thái đỉnh nhưng mà vòng 1 đâu?

- Ba vòng như một, dáng xấu mà kiếm tiền tỷ ghê thật, đúng là được tổ nghề quá ưu ái.

- Mặt nào là mặt lưng vậy?

Lưu Văn - New York Fashion Week - Khaite SS27

Nhưng dường như họ quên mất Lưu Văn là ai, cô là siêu mẫu châu Á hàng đầu thế giới ở thế hệ này - người sống bằng hơi thở của thời trang cao cấp. Ngành công nghiệp thời trang vận hành bằng những quy chuẩn khốc liệt. Không thể vừa bắt một người mẫu chui lọt chiếc váy size 0, lại vừa miệt thị họ vì quá gầy.

Lưu Văn trụ vững trong nghề hơn một thập kỷ không chỉ nhờ khuôn mặt, mà bằng sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Vóc dáng hiện tại là kết quả của kỷ luật làm nghề, sự kiên trì tập luyện và chế độ ăn uống khắt khe, thứ mà sức khỏe của cô còn dẻo dai hơn gấp vạn lần những "anh hùng bàn phím" giấu mặt.

Giữa bão bình luận công kích ngoại hình hay những lời khuyên chia tay chói tai, Lưu Văn chọn bỏ lại mớ bùng nhùng của dư luận phía sau. Cô mang theo sự im lặng tuyệt đối đến Paris và tiếp tục chuỗi ngày càn quét đường băng của Tuần lễ Xuân Hè 2027. Tiếng gót giày nện xuống sàn runway của Saint Laurent hay Chanel rốt cuộc đã làm thay phần việc của những lời cần nói. Đám đông ngoài kia cứ việc ồn ào, còn Lưu Văn chỉ đơn giản là bận đi catwalk.

Theo thống kê tổng kết mùa mốt SS27, chân dài sinh năm 1988 xuất sắc dẫn đầu danh sách người mẫu châu Á có tần suất hoạt động và sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất với tổng cộng 10 show diễn: Khởi động bằng 2 show tại New York Fashion Week với Tory Burch và Khaite.

10 show diễn của Lưu Văn xuyên suốt NYFW và PFW SS27.

Đến tuần lễ Paris, Lưu Văn tiếp tục bùng nổ và càn quét với 8 show diễn liên tiếp: Mở đầu với Saint Laurent tiếp đến là The Row, Tom Ford, Balenciaga, Schiaparelli, Givenchy, Miu Miu và chốt sổ ở Chanel. Với tần suất hoạt động dày đặc này, sức hút của Lưu Văn trong mắt các fashion house lớn nhất tuần lễ là không thể phủ nhận.

Hơn một thập kỷ bám trụ tại những thị trường khắc nghiệt nhất, bản lĩnh của Lưu Văn vốn được bồi đắp từ thực chiến. Từ cô thôn nữ thuở hàn vi bị nhìn nhận là lưng gù, chân không được thẳng đến siêu mẫu châu Á đầu tiên xuất hiện trong danh sách "Người mẫu có thu nhập cao nhất" của Forbes, thì những ồn ào tình cảm cách Paris nửa vòng trái đất xem ra chẳng thể tác động đến mà vị thế mà cô đã gây dựng.

Lưu Văn - Paris Fashion Week - Miu Miu SS27

Lưu Văn - Paris Fashion Week - Balenciaga SS27

Lưu Văn - Paris Fashion Week - Tom Ford SS27

Lưu Văn - Paris Fashion Week - Chanel SS27

Ảnh, Clip: Instagram