Lưu Văn là một trong những gương mặt đình đám nhất của làng mẫu châu Á. Sinh năm 1988, cô thuộc “tứ đại siêu mẫu” Hoa ngữ, từng trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret và đến nay vẫn giữ sức hút đáng nể trong giới thời trang. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Lưu Văn với Tỉnh Bách Nhiên cũng được quan tâm, nhất là khi nam diễn viên đang gây sốt với hình tượng “tổng tài badboy” trong bộ phim ngôn tình khuấy đảo cõi mạng Đầu Xuân Tưới Sáng.

Chuyện tình của Lưu Văn và "hồng hài nhi" nhận được sự quan tâm từ fan hâm mộ.

Có điều, càng nhìn Lưu Văn ngoài đời lại càng thấy cô khác xa hình ảnh lạnh lùng, sắc sảo trên sàn diễn. Nữ siêu mẫu đặc biệt gây thiện cảm bởi nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên mỗi khi cười và vẻ ấm áp rất tự nhiên. Chính nét gần gũi ấy khiến một gương mặt vốn gắn với sàn runway và những nhà mốt xa xỉ lại chẳng hề tạo cảm giác xa cách.

Nụ cười tỏa nắng đã trở thành thương hiệu của Lưu Văn.

Và dường như sự giản dị ấy cũng đi thẳng vào phong cách đời thường của Lưu Văn. Không cần những bộ cánh cầu kỳ để chứng minh đẳng cấp của một siêu mẫu hàng đầu, cô lại mê những món quen thuộc như áo phông, sơ mi, quần jeans hay mũ lưỡi trai. Toàn những item “cơ bản của cơ bản”, nhưng qua cách kết hợp của Lưu Văn lại trở nên phóng khoáng, có gu mà chẳng hề nhạt nhòa. Với những chị em cũng mê phong cách tối giản, tủ đồ đời thường của nàng siêu mẫu vì thế có không ít công thức đáng để “học lỏm”, từ cách phối màu, chọn phom dáng cho đến biến những món rất quen thành một outfit trông thú vị hơn hẳn.

Điển hình là một outfit gần như tối giản tuyệt đối khi Lưu Văn chỉ sử dụng hai món đồ đen quen thuộc: áo sát nách và quần dài đồng màu. Set đồ nhìn qua tưởng chẳng có gì cầu kỳ nhưng lại rất đẹp ở tỷ lệ, với phần áo ôm gọn phía trên kết hợp quần cạp cao, ống rộng giúp vóc dáng trông thanh thoát và đôi chân càng thêm dài. Sandal cao gót quai mảnh cũng là lựa chọn vừa đủ để hoàn thiện tổng thể mà không phá vỡ tinh thần tối giản. Công thức này cho thấy khi diện cả cây đơn sắc, đôi khi không cần cố thêm phụ kiện hay chi tiết nổi bật, chỉ cần tạo được sự tương phản giữa phom áo gọn và quần rộng là set đồ đã có điểm nhìn.

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Lưu Văn cũng rất giỏi biến những món đồ tưởng chỉ cần mặc lên cho thoải mái thành một set có điểm nhìn. Với áo thun dài tay kẻ ngang hơi oversized và quần shorts bermuda denim, cô sơ vin gọn gàng rồi khoác hờ thêm chiếc khăn màu burgundy qua vai. Chính mảng màu trầm xuất hiện vừa đủ này khiến tổng thể xanh - xám bớt đơn điệu mà vẫn giữ được vẻ ngẫu hứng. Túi đen và giày bệt tiếp tục đi theo tinh thần thoải mái, không cố “làm sang” một outfit vốn rất đời thường. Đây cũng là một mẹo khá hay khi diện đồ basic: thay vì thêm quá nhiều phụ kiện, đôi khi chỉ một chiếc khăn khác màu đã đủ khiến cả set trông thú vị hơn.

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Một trong những outfit dễ học nhất của nữ siêu mẫu là set gồm áo thun dáng crop tối màu đi cùng quần kaki ống rộng màu xanh olive. Không cần khoe dáng bằng đồ bó sát, Lưu Văn chỉ để lộ một khoảng eo nhỏ giữa hai item, đủ phân chia tỷ lệ cơ thể và khiến đôi chân trông dài hơn. Mũ lưỡi trai đẩy set đồ sang hẳn tinh thần sporty, trong khi chiếc túi đen có cấu trúc lại tạo ra chút đối lập thú vị với vẻ bụi bặm của quần kaki. Đây cũng là kiểu mặc thể hiện khá rõ gu đời thường của nữ siêu mẫu: basic nhưng không có nghĩa là mặc mọi thứ theo cách an toàn nhất.

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Lưu Văn tiếp tục đổi mood với set đồ kẻ sọc màu nâu đỏ gồm áo không tay và quần ống suông. Bản thân họa tiết đã đủ tạo điểm nhấn nên phần còn lại được tiết chế tối đa. Cô đội mũ lưỡi trai xanh navy, đi giày bệt đen và mang túi nhỏ dây xích thay vì chất thêm nhiều phụ kiện. Đáng chú ý là lớp áo trắng thấp thoáng bên trong khiến outfit có thêm chiều sâu, đồng thời giảm cảm giác "nguyên set" quá chỉn chu. Nhờ vậy, set đồ mang chút vibe retro nhưng vẫn trẻ và đời thường, hợp với kiểu street style thoải mái mà Lưu Văn theo đuổi.

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Ngay cả khi tiếp tục xoay quanh tank top tối màu và quần shorts bermuda, Lưu Văn vẫn có cách khiến set đồ trông mới mẻ hơn. Thay vì mặc cardigan theo cách thông thường, cô buộc ngang hông để tạo thêm một lớp layer, đồng thời dùng sắc xám phá bớt mảng màu tối của trang phục. Đôi giày lưới xuyên thấu cũng là lựa chọn khá thú vị khi có phom mảnh, nhẹ, cân bằng với chiếc quần bermuda rộng phía trên. Đây cũng là điểm đáng học ở Lưu Văn: đồ không cần nhiều hay cầu kỳ, chỉ một cách buộc áo khác đi hoặc một đôi giày có phom phù hợp cũng đủ khiến những món basic quen thuộc trông có gu hơn hẳn.

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