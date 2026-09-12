Sau thành công của bạn trai Tỉnh Bách Nhiên với Đầu Xuân Tươi Sáng, Lưu Văn cũng được công chúng chú ý nhiều hơn. Mới đây, nữ siêu mẫu tiếp tục trở thành tâm điểm khi đảm nhận phần catwalk mở màn show Tory Burch trong khuôn khổ New York Fashion Week. Chỉ ít lâu sau khi hình ảnh được chia sẻ, màn xuất hiện của Lưu Văn đã lọt top 1 hot search, cho thấy sức hút không hề nhỏ của siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc. Trên sàn diễn, cô ghi điểm với thần thái lạnh lùng, tự tin, từng bước chân dứt khoát và khả năng làm chủ đường băng cực kỳ chuyên nghiệp khiến netizen cảm thán "trước giờ vẫn luôn đỉnh".

Lưu Văn đảm nhiệm vị trí first face cho show Tory Burch. (Nguồn: Weibo)

Lưu Văn xuất hiện đầy cuốn hút trong thiết kế mang sắc tím lavender dịu dàng nhưng không kém phần ấn tượng. Bộ trang phục được phủ kín bởi những họa tiết hoa lá ánh vàng tinh xảo, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa sang trọng. Điểm nhấn nổi bật nhất là chuỗi hoa màu nâu vàng được đính kết thành vòng quanh cổ, sau đó buông dài theo thân váy tạo hiệu ứng thị giác độc đáo và giàu tính nghệ thuật. Túi xách cùng tông màu và đôi giày cao gót mũi nhọn có chi tiết dây buộc nữ tính hoàn thiện full look của nữ người mẫu.

Lưu Văn vẫn gây ấn tượng với thần thái chuyên nghiệp và điềm tĩnh. Gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt nhìn thẳng đầy tự tin, tạo nên vẻ đẹp sắc sảo, thanh thoát và có phần bí ẩn đậm chất Á Đông. Layout makeup được tinh giản hết mức, nhấn mạnh vào phần contour để tô điểm cho vẻ đẹp góc cạnh của nữ siêu mẫu.

Lưu Văn diện trang phục độc đáo mở màn đầy ấn tượng cho show diễn.

Những bức đi đầy dứt khoát, mạnh mẽ và chuyên nghiệp của Lưu Văn. Thần thái cuốn hút của siêu mẫu Trung Quốc khiến người xem khó rời mắt.

Netizen tấm tắc trước màn thể hiện xứng danh model top đầu Trung Quốc của Lưu Văn.

Thực chất, trước khi trở thành tâm điểm bàn tán bởi chuyện tình cảm, Lưu Văn đã có vị thế vô cùng vững chắc trong làng thời trang xứ tỷ dân. Nữ siêu mẫu từ lâu đã là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn quốc tế, từng góp mặt trong nhiều show và chiến dịch quảng cáo của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Cô cũng là một trong số ít những siêu mẫu Trung Quốc sải bước trên sàn diễn của Victoria's Secret.

Lưu Văn là một trong những siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc.

Sức hút của Lưu Văn không chỉ đến từ chiều cao, tỷ lệ hình thể lý tưởng mà còn nằm ở khí chất thời trang rất riêng. Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo cùng thần thái lạnh giúp cô dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách, từ thanh lịch đến cá tính. Đặc biệt, khả năng catwalk chuyên nghiệp, bước đi chắc chắn và biểu cảm tự tin cũng là những yếu tố giúp Lưu Văn được giới mộ điệu đánh giá cao. Với nhiều năm hoạt động trong nghề, bạn gái Tỉnh Bách Nhiên đã sớm khẳng định tên tuổi bằng thực lực thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay độ phủ truyền thông.