Hoàng Oanh đang là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây, đặc biệt xoay quanh chuyện tình cảm với thủ môn Patrik Lê Giang. Mới đây, loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi tại ASEAN Cup 2026 càng khiến MXH xôn xao khi là động thái ngầm xác nhận mối quan hệ. Nữ MC không chỉ xuất hiện trên khán đài để cổ vũ đội bóng nước nhà mà còn diện chiếc áo in tên Patrik Lê Giang. Đáng chú ý, sau giây phút cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nam thủ môn cùng Hoàng Oanh còn có khoảnh khắc nâng cúp vàng trước ống kính truyền thông. Loạt khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào của cả hai nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, netizen không khỏi "vui lây" khi Hoàng Oanh tìm được hạnh phúc mới. Cặp đôi trai tài gái sắc nhận nhiều lời khen bởi diện mạo đẹp đôi, chung khung hình nào cũng đầy ngọt ngào. Người đẹp sinh năm 1990 không chỉ có hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ mà còn ghi điểm với nhan sắc trẻ trung, ngày càng rạng rỡ cùng gu thời trang duyên dáng, tinh tế.

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Hoàng Oanh là gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu lớn, ghi dấu qua vai trò MC và từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim điện ảnh, truyền hình. Bên cạnh đó, người đẹp còn từng giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, Hoàng Oanh còn sở hữu gu thời trang duyên dáng, tinh tế và biến hóa, dễ dàng ghi điểm trong nhiều phong cách khác nhau. Chị em ngắm loạt outfit đẹp mắt của nàng WAGs chắc chắn sẽ có thêm cảm hứng mặc đẹp xuống phố.

Sở hữu lợi thế chiều cao 1m68, tủ đồ của Hoàng Oanh không thể thiếu những mẫu đầm dài thướt tha, và cô diện kiểu váy này đẹp mãn nhãn. Trong một outfit, nữ MC lựa chọn thiết kế đầm dài màu trắng, nổi bật với những họa tiết hoa văn bắt mắt, tạo cảm giác vừa thanh thoát vừa cuốn hút. Thiết kế hai dây kết hợp lớp choàng mỏng càng tôn lên vẻ mềm mại, yêu kiều cho diện mạo. Đây là kiểu dáng đang được nhiều chị em yêu thích, rất đáng để tham khảo nếu muốn F5 tủ đồ với một item vừa nữ tính vừa thời thượng.

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Một chiếc đầm hoa dáng dài với gam màu rực rỡ sẽ là item thú vị giúp tủ đồ thêm tươi mới và tràn đầy sức sống. Hoàng Oanh đã áp dụng thành công công thức này khi chọn diện thiết kế hai dây, phom váy dài xòe nhẹ tạo độ bay bổng, mềm mại, vừa đẹp mắt vừa giúp tổng thể thêm duyên dáng. Chị em đừng ngần ngại thử những gam màu nổi bật hay họa tiết hoa bắt mắt, bởi chỉ cần một item như vậy cũng đủ khiến outfit ngày hè thêm phần cuốn hút.

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Hoàng Oanh gợi ý cho chị em một set đồ xinh yêu, thời thượng với áo hai dây dáng croptop mix cùng chân váy dài xếp ly. Gam trắng kem tối giản nhưng sang, không cần họa tiết cầu kỳ vẫn đủ tạo sức hút. Những đường xếp ly mềm mại trên chân váy trở thành điểm nhấn, giúp tổng thể thêm nữ tính và bay bổng. Outfit này đặc biệt phù hợp để diện đi chơi, dạo phố hay trong những chuyến du lịch biển, vừa thoải mái vừa lên hình cực nịnh mắt.

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Hoàng Oanh vừa trẻ trung, xinh đẹp lại sở hữu gu thẩm mỹ ấn tượng, có thể "cân đẹp" nhiều phong cách khác nhau. Trong một outfit, nữ MC lựa chọn nguyên set denim gồm sơ mi và quần short, mang đến diện mạo năng động, cá tính nhưng vẫn đầy sành điệu. Cô kết hợp cùng boots cao cổ để hoàn thiện tổng thể, tạo điểm nhấn thời trang và giúp set đồ thêm phần khỏe khoắn, trendy.

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Kết thân với phong cách điệu đà, Hoàng Oanh ghi điểm với thiết kế trễ vai thời thượng, khoe nét nữ tính, duyên dáng. Cô phối đơn giản cùng quần jeans, tạo nên tổng thể mềm mại, trẻ trung và cuốn hút. Chị em có thể lưu ngay công thức này để mix match cùng những item có thiết kế tương tự, vừa dễ ứng dụng vừa không lo lỗi mốt.

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