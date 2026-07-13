Ines Garcia (sinh năm 2005) là người mẫu kiêm influencer nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha. Cô nhận được nhiều sự chú ý khi được biết đến là bạn gái của "thần đồng" bóng đá Lamine Yamal. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc sắc sảo, vóc dáng mảnh mai cùng thần thái cuốn hút, Ines Garcia còn ghi điểm với gu thời trang đầy tinh tế. Là một người mẫu, cô nàng sở hữu phong cách ăn mặc vô cùng nịnh mắt, luôn biết cách kết hợp giữa nét quyến rũ, nữ tính và sự hiện đại, thời thượng.

Một trong những phong cách giúp Ines Garcia ghi điểm chính là thời trang đi biển. Cô nàng từng chia sẻ đoạn clip phối đồ, mang đến gợi ý nghỉ dưỡng đầy cuốn hút với công thức "nửa kín nửa hở" tinh tế. Diện bikini hai mảnh màu trắng, Ines Garcia không mặc riêng mà khéo léo layer cùng sơ mi xanh và quần short đồng điệu. Sự kết hợp giữa bikini gợi cảm và những item phóng khoáng tạo nên tổng thể hài hòa, tươi mát và vô cùng thời thượng. Không cần hở bạo, cách phối này vẫn tôn lên vẻ quyến rũ, thanh thoát, đồng thời giúp người mặc tự tin và thoải mái khi dạo biển hay nghỉ dưỡng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Bikini - Sơ mi - Quần short

Một outfit đậm chất nghỉ dưỡng sẽ khó có thể hoàn thiện nếu thiếu những phụ kiện phù hợp. Sau khi hoàn tất phần trang phục, Ines Garcia lựa chọn đôi sandal màu nâu để hoàn thiện tổng thể. Thiết kế tối giản, tông màu trung tính không chỉ hài hòa với set đồ mà còn mang đến cảm giác phóng khoáng, đúng tinh thần mùa hè. Quan trọng hơn, kiểu sandal này còn giúp di chuyển thoải mái khi dạo biển hay khám phá các điểm du lịch, vừa đẹp mắt vừa ghi điểm về tính ứng dụng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Sandal

Ines Garcia tinh tế mix match với túi cói, kính râm và nhiều món trang sức như dây chuyền, vòng tay để tạo điểm nhấn. Bên cạnh đôi sandal, cô cũng chuẩn bị sẵn một đôi dép xỏ ngón cho những lúc dạo biển. Từ quần áo đến phụ kiện đều được phối ăn ý, tạo nên một full look chuẩn tinh thần nghỉ dưỡng: trẻ trung, phóng khoáng, cuốn hút. Set đồ này có tính ứng dụng cao, xứng đáng được chị em lưu công thức.

Gợi ý mua sắm tương tự: Túi cói - Kính râm - Dép xỏ ngón

Dạo quanh Instagram của Ines Garcia, không khó để bắt gặp thêm những outfit mang đậm tinh thần biển cả. Đây là nguồn cảm hứng tuyệt vời để chị em tham khảo những công thức lên đồ vừa xinh, vừa thời thượng cho kỳ nghỉ hè.

Diện bikini vàng nổi bật, Ines Garcia ghi điểm khi mix match với đầm lưới dáng dài, nổi bật với những khoảng xuyên thấu tinh tế. Thiết kế vừa đủ gợi cảm giúp tôn lên đường nét cơ thể, đồng thời vẫn giữ được vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng

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Chiếc đầm dài màu hồng ngọt ngào với thiết kế hở lưng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho outfit đi biển. Sự kết hợp giữa phom dáng bay bổng và đường cut-out quyến rũ tạo nên vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính nhưng vẫn đầy sành điệu, cuốn hút

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Ines Garcia mang đến gợi ý outfit đi biển ngọt ngào với set chấm bi đầy nữ tính. Cô lựa chọn bikini hai mảnh kết hợp cùng chân váy dài đồng bộ, tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa duyên dáng.

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