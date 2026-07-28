Kylian Mbappé và bạn gái Ester Expósito đang là một trong những cặp đôi được quan tâm bậc nhất của làng bóng đá thế giới. Hậu World Cup 2026, siêu sao bóng đá đang dành nhiều thời gian bên bạn gái, cả hai thường xuyên được truyền thông ghi lại xuất hiện cùng nhau với gout thời trang đối lập đầy thú vị.

Là 1 diễn viên trẻ được ví như fashion icon Gen Z, Ester Expósito luôn ghi điểm với những lựa chọn tinh tế, thời thượng. Từ váy quyến rũ đến những bộ cánh casual, nữ diễn viên đều biết cách tôn lên vóc dáng và khí chất slay ngút ngàn. Trái ngược hoàn toàn, Mbappé lại nhiều lần khiến cộng đồng mạng phải bật cười với bộ sưu tập áo sặc sỡ đi date cùng bạn gái. Phong cách của ngôi sao người Pháp thiên về sự thoải mái, không quá cầu kỳ và đôi khi có phần ngẫu hứng, tạo nên màn đối lập thú vị với người yêu.

Mbappé xuất hiện cùng bạn gái người Tây Ban Nha mới đây.

Ester Expósito tiếp tục chứng minh danh xưng biểu tượng thời trang thế hệ mới là hoàn toàn xứng đáng. Nữ diễn viên lựa chọn áo sát nách màu đen với phần cut-out tinh tế ở ngực, kết hợp chân váy midi chấm bi ôm nhẹ cơ thể, vừa mang hơi hướng cổ điển vừa pha chút nét gợi cảm.

Đôi giày cao gót mũi nhọn cùng mái tóc buộc gọn càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh và thần thái sang chảnh của mỹ nhân Tây Ban Nha. Đứng cạnh bạn gái, Mbappé lại trung thành với phong cách tối giản nhưng có phần... "ồn ào" nhờ chiếc áo màu cam neon nổi bật. Anh phối cùng quần suông đen, giày da đen và đồng hồ cỡ lớn, tạo tổng thể thoải mái, ưu tiên tính ứng dụng hơn là yếu tố thời trang.

Ở một khoảnh khắc khác, Ester Expósito vẫn giữ vững phong độ mặc đẹp với công thức tối giản nhưng đầy cuốn hút. Cô diện áo thun ôm màu đen, phối cùng chân váy satin hồng phấn mềm mại, tạo nên sự cân bằng giữa vẻ thanh lịch và nữ tính. Chiếc túi xách mini, kính râm đen cùng đôi giày cao gót mũi nhọn giúp tổng thể thêm phần sang trọng dù không cần đến những món đồ cầu kỳ.

Trong khi đó, Mbappé tiếp tục khiến dân mạng bật cười với lựa chọn quen thuộc: Áo phông màu vàng chanh kết hợp quần short đen rộng, đi cùng sneakers đế dày. Cách phối đồ của tiền đạo người Pháp thiên về sự thoải mái tuyệt đối, thậm chí nhiều lần bị nhận xét giống như đang chuẩn bị ra sân tập hơn là đi hẹn hò.

Có thể thấy, nếu Ester Expósito gần như chỉ trung thành với bảng màu trung tính hoặc gam pastel nhẹ nhàng để tạo nên vẻ ngoài sang trọng thì Mbappé lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Tủ đồ street style của siêu sao bóng đá ngập tràn những chiếc áo phông, sơ mi hay sweatshirt mang màu sắc và họa tiết nổi bật. Trong khi bạn gái luôn xuất hiện chỉn chu như vừa bước ra từ một buổi chụp hình thời trang, ngôi sao của tuyển Pháp vẫn ưu tiên sự thoải mái và cá tính riêng, tạo nên sự đối lập thú vị mỗi khi cả hai sánh đôi. Chính phong cách mộc mạc, vô tư ấy lại trở thành "thương hiệu" riêng của Mbappé, tạo nên sự đối lập thú vị với người yêu luôn chỉn chu trong từng lần xuất hiện.

Mbappé cùng chiếc áo sơ mi không thể sặc sỡ hơn.

Một outfit khác đi date của nam cầu thủ khiến nhiều phải bật cười vì nó quá... chói lóa.

Khi bạn gái mặc đồ nổi, Mbappé quyết phải nổi hơn.

Tất nhiên, Mbappé không phải lúc nào cũng muốn rực rỡ. Không ít lần, anh lựa chọn các outfit mang tông đen, xám với áo thun, hoodie và quần thể thao rộng rãi, đúng tinh thần năng động, thoải mái vốn là "đồng phục" quen thuộc của nhiều cầu thủ ngoài sân cỏ. Những set đồ tối giản này giúp diện mạo của tiền đạo người Pháp trở nên hài hòa hơn, nhường trọn spotlight cho Ester Expósito.

Mbappé với phiên bản trầm lắng, bảnh bao hơn hẳn khi không diện những chiếc áo quá sặc sỡ.

Ảnh: X, Instagram.