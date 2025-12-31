Bạn gái Đức Phạm hết bị chê

Vũ Thùy Quỳnh chắc hẳn là cái tên gây nhiều tranh cãi bậc nhất trong dàn á hậu hiện nay, đặc biệt sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Đức Phạm – chồng cũ của Diệp Lâm Anh. Kể từ đó, mọi động thái của người đẹp gần như đều bị đặt dưới “kính hiển vi” của dư luận, từ phát ngôn, hành động cho đến ngoại hình. Không ít lần, nhan sắc của Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 trở thành đề tài bàn tán trái chiều, khi nhiều người cho rằng cô đang mất phong độ, không còn xinh đẹp như trước. Tuy nhiên, trong một đoạn video hiếm hoi mới được đăng tải gần đây, Vũ Thùy Quỳnh bất ngờ nhận về toàn những lời khen. Dân tình nhận xét tạo hình này như quay về đúng danh xưng nữ hoàng lookbook của nàng hậu, khó có thể chê.

Đoạn video mới của Vũ Thúy Quỳnh khiến cộng đồng mạng "quay xe". (Nguồn: vuthuyquynh.official)

Vũ Thùy Quỳnh gây ấn tượng mạnh với visual mang đậm màu sắc cổ điển, vừa kiêu sa vừa hút mắt trong hậu trường cho shoot hình mới. Layout makeup được xử lý tinh tế, tập trung vào đôi mắt sắc nét với eyeliner kéo dài vừa phải, ánh nhìn sâu và có lực, thể hiện khả năng “diễn bằng ánh mắt” rất tốt. Lớp nền mịn lì, tông da sáng giúp gương mặt trông thanh thoát, trong khi má hồng và son môi trầm ấm tạo cảm giác sang trọng, không hề bị dày hay nặng. Phần tóc được tết và búi gọn gàng, điểm xuyết phụ kiện cài tóc hoa vàng nổi bật, càng tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo cùng khí chất quý phái của nàng hậu. Không cần biểu cảm quá mạnh, chỉ với ánh mắt bình thản và thần thái điềm tĩnh, Vũ Thùy Quỳnh vẫn toát lên sức hút riêng, làm chủ ống kính.

Layout makeup tôn trọn visual sắc sảo của Vũ Thúy Quỳnh.

Hiếm lắm mới thấy 1 video của Vũ Thúy Quỳnh ngập tràn lời khen ngợi.

Trước đó, Vũ Thúy Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm của những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội với nhan sắc bị đánh giá trồi sụt thất thường. Từ việc nàng hậu tự makeup, khiến visual trông nhạt nhòa, kém sắc đến chuyện thường xuyên diện đi diện lại một bộ trang phục đều bị đưa vào "tròng" soi của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, nhan sắc cam thường khi xuất hiện tại các sự kiện của người đẹp cũng không được như thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, được mệnh danh là “nữ hoàng lookbook”.