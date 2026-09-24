Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon sánh đôi trên thảm đỏ Liên hoan phim San Sebastian để quảng bá cho phim mới Heart of the Beast vào ngày 23/9 (giờ địa phương).

Tài tử sinh năm 1963 diện bộ vest đen lịch lãm, tạo kiểu tóc vuốt ngược theo phong cách Hollywood xưa. Ines khoe vai trần với váy hai dây ren xanh.

Theo Daily Mail, đôi tình nhân không rời nhau suốt buổi tối. Họ liên tục có những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm eo...

Brad Pitt và Ines tình tứ trên thảm đỏ.

Hình ảnh mới nhất về Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, trở thành chủ đề thảo luận trên các diễn đàn.

Người hâm mộ khen họ đẹp đôi, không có sự chênh lệch lớn về ngoại hình bất chấp khoảng cách lớn về tuổi tác. Brad Pitt được nhận xét trẻ trung, phong độ ở tuổi 63. Có người còn thốt lên: "Tại sao người đàn ông này lại có thể đẹp trai suốt 40 năm như vậy?".

Nhà thiết kế trang sức cũng nhận được những bình luận tích cực như "xinh đẹp", "quyến rũ"... Nhiều người cho rằng phom dáng và màu sắc phù hợp với Ines.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình: "Chiếc váy thật kinh khủng và không vừa vặn. Cô ấy không soi gương trước khi đến sự kiện sao? Cô ấy là nhà thiết kế trang sức mà lại không mang món phụ kiện nào", "Chiếc váy trông giống như váy ngủ".

Chiếc váy của Ines gây bàn tán.

Brad Pitt và Ines hẹn hò vào cuối năm 2022. Hai người dọn về sống chung. Tuy nhiên, đám cưới vẫn còn bỏ ngỏ.

Vào tháng 6, nguồn tin của Us Weekly cho biết họ vẫn hạnh phúc và xác định gắn bó lâu dài, nhưng hôn nhân không phải đích đến.

Theo những người thân cận, ngôi sao F1 từng 2 lần kết hôn và trải qua cuộc ly hôn kéo dài, dẫn đến chưa có ý định ràng buộc về mặt pháp lý với bất kỳ phụ nữ nào. Ines cũng được cho là không thúc ép anh.

Tuy nhiên, tin đồn họ bí mật đính hôn hoặc kết hôn rộ lên vào tháng 9, bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn của Brad với Esquire. Nam diễn viên gọi một ngày bình thường ở nhà là “a normal day at the Pitts”. Cách dùng số nhiều “the Pitts” khiến một số người suy đoán Brad ám chỉ anh và Ines như một gia đình.

Ngoài ra, truyền thông chỉ ra bộ đôi xuất hiện công khai ngày càng nhiều trong năm 2026: cùng đi Pháp và dự giải quần vợt Roland-Garros, dự đám cưới Taylor Swift - Travis Kelce, Ines lần đầu chia sẻ hình ảnh có Brad trên Instagram Story vào tháng 7, đi xem giải US Open và liên tục sánh đôi trên thảm đỏ.

Brad Pitt và Ines ngày càng gắn bó.

Bạn bè tiết lộ mối quan hệ cũ từng khiến cuộc sống nam diễn viên "lao dốc". “Anh ấy chưa bao giờ gặp vấn đề với rượu. Vấn đề của anh ấy là Angelina Jolie. Anh ấy nỗ lực rất nhiều để thay đổi bản thân. Giờ đây, cuối cùng, anh ấy thực sự đang ở trạng thái tốt”, nguồn tin nói với Daily Mail.

Trong phim mới Heart of the Beast, Brad vào vai James Belmont, cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm. Nhân vật này cùng chú chó nghiệp vụ đã nghỉ hưu Odin bị rơi xuống vùng hoang dã hẻo lánh ở Alaska sau một vụ tai nạn. Họ phải chiến đấu để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, đồng thời nuôi hy vọng được giải cứu.