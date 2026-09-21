Chương Nhược Nam quả không hổ danh là “bạch nguyệt quang” của màn ảnh Hoa ngữ, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng chiếm trọn ánh nhìn với vibe ngọt ngào, trong trẻo như gió xuân. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần, style của mỹ nhân sinh năm 1996 cũng chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng. Cô không chuộng cách lên đồ quá cầu kỳ mà biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách, từ nữ tính, nhẹ nhàng đến năng động, cá tính, mỗi kiểu đều mang một sức hút riêng. Dạo gần đây, Chương Nhược Nam đặc biệt ghi điểm với phong cách năng động và sành điệu, vừa có nét nữ tính, vừa phóng khoáng, trẻ trung. Những outfit được cô lựa chọn hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng thú vị để chị em F5 tủ đồ, thử nghiệm thêm nhiều công thức mix&match mới mà vẫn dễ ứng dụng trong đời thường.

Mới đây, Chương Nhược Nam tung bộ ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc khiến dân tình xao xuyến với visual trong trẻo cùng gu thời trang cực sành điệu. Giữa tiết trời se lạnh, nữ diễn viên lên đồ đầy cá tính với chân váy họa tiết da báo mix cùng áo đen dáng ôm, tạo nên tổng thể vừa nổi bật vừa thời thượng. Điểm đắt giá nằm ở cách phối layer khéo léo khi cô khoác thêm áo lông tím bắt mắt, đồng thời buộc hờ một chiếc áo mỏng ngang eo để tạo sự cân bằng cho tổng thể. Cách phối cao tay nhưng được tiết chế vừa đủ giúp outfit trở nên cuốn hút mà không bị rối mắt.

Gợi ý mua sắm: Chân váy - Áo khoác

Sành điệu, trendy và năng động chính là 3 tính từ có thể dùng để miêu tả style gần đây của Chương Nhược Nam. Trong một outfit, nữ diễn viên ghi điểm với cách phối áo yếm cùng áo tay dài cổ V, kết hợp quần lửng và giày bệt, tạo nên tổng thể trẻ trung mà vẫn rất có gu. Không thể không khen Chương Nhược Nam khi cô nàng có thể biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, từ cá tính, thời thượng đến nữ tính, nhẹ nhàng. Mỗi lần lên đồ, cô đều có cách mix match riêng, nhìn đơn giản nhưng vẫn xịn mịn và bắt mắt.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Tủ đồ thu đông cho mùa giao mùa sắp tới, chị em không cần quá đau đầu vì Chương Nhược Nam đã “thị phạm” loạt outfit vừa xinh vừa trendy để các nàng tham khảo. Trong một set đồ, cô diện áo khoác và chân váy ngắn cùng họa tiết da báo, layer bên trong bằng áo đen dáng ôm và hoàn thiện với giày loafer đồng điệu. Họa tiết nổi bật được cân bằng khéo léo bởi những item mang gam màu cơ bản, giúp tổng thể bắt mắt nhưng không hề rối mắt. Đây cũng là một công thức rất đáng lưu lại cho mùa thu đông: áo khoác phối cùng chân váy ngắn, đặc biệt là những thiết kế xếp ly hoặc xòe nhẹ, vừa tạo vẻ trẻ trung vừa giúp outfit thêm phần nữ tính. Chị em có thể áp dụng cách mix này với nhiều kiểu áo khoác và chân váy khác nhau để biến tấu tủ đồ mùa lạnh.

Gợi ý mua sắm: Áo khoác - Váy - Giày loafer

Diện đồ denim đơn giản nhưng Chương Nhược Nam vẫn tỏa sáng đầy khí chất, từ nhan sắc cuốn hút đến cách mix match khéo léo. Nữ diễn viên chọn sơ mi denim phối cùng quần jeans, layer bên trong một chiếc áo mỏng để có thể cài cúc hờ hững, tạo nét mềm mại và phóng khoáng cho tổng thể. Dây chuyền mảnh cùng thắt lưng bản nhỏ được thêm vào vừa đủ để outfit có điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ tối giản. Với set đồ năng động này, Chương Nhược Nam càng ghi điểm khi kết hợp boots cao gót, giúp tổng thể thêm phần cá tính, thời thượng và cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần