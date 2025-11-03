Bạch Lộc rửa phèn!

Dù được đánh giá cao về nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất, nhưng tạo hình của Bạch Lộc vẫn nhiều lần khiến dân tình "khóc dở mếu dở". Nàng tiểu hoa sinh năm 1994 thường xuyên bị nhận xét rằng phong cách ăn vận chưa thực sự chỉn chu, đôi khi những bộ trang phục hay cách trang điểm chưa đủ sức tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào của cô. Có những lúc, nhan sắc xinh đẹp cũng không thể gánh nổi những lựa chọn trang phục hay kiểu tóc thiếu tinh tế, khiến hình ảnh của Bạch Lộc dễ bị trừ điểm trong mắt người hâm mộ.

Bạch Lộc xinh không thể bàn cãi, nhưng tạo hình thì vô cùng hên xui

Và, giữa trăm ngàn lần chọn sai, cuối cùng Bạch Lộc cũng tìm ra một hướng đi đúng đắn. Đó là thay đổi màu tóc. Quyết định "đảo ngói" từ tóc đen truyền thống sang tóc hồng tím ánh khói đã thành công mỹ mãn, không chỉ thổi làn gió mới mẻ mà còn giúp nhan sắc Bạch Lộc lên hương rõ rệt.

Xuất hiện trong các sự kiện với kiểu tóc mới, Bạch Lộc ngay lập tức trở thành tâm điểm ở mọi khung hình. Dù diện váy dài màu đen nền nã hay váy 2 dây màu be thanh thoát, cô đều toát lên vẻ sang trọng, tinh tế mà vẫn đầy sức sống. Mái tóc hồng tím ánh khói không chỉ làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú mà còn nâng tầm tổng thể phong cách, khiến nàng tiểu hoa trở nên vừa dịu dàng vừa cá tính. Có thể nói, màn "thay đầu" lần này chính là một trong những quyết định sáng suốt nhất, giúp Bạch Lộc tìm thấy phiên bản xinh đẹp và rực rỡ nhất của chính mình.

Màn "thay đầu" vô cùng thành công của Bạch Lộc

Mái tóc màu hồng sáng trưng quá hợp với nàng tiểu hoa

Trước khi đi đến quyết định nhuộm tóc hồng vào tháng 10 năm nay, Bạch Lộc đã từng tham khảo ý kiến người hâm mộ để chọn được tông màu ưng ý nhất, vừa hợp phong cách vừa tôn lên nhan sắc. Điều này cho thấy sự thay đổi ngoại hình lần này không hề bộc phát, mà đã được Bạch Lộc nghiên cứu kỹ. Và dĩ nhiên, kết quả không khiến ai phải thất vọng, khi màu tóc mới giúp Bạch Lộc "lột xác", nhan sắc thăng hạng vượt bậc, tỏa sáng rực rỡ và cuốn hút mọi ánh nhìn.

Bạch Lộc tham khảo ý kiến người hâm mộ để lựa chọn màu tóc

Màu tóc mới của Bạch Lộc hợp những tông da nào?

Màu tóc hồng tím ánh khói mà Bạch Lộc chọn là tông màu pha giữa hồng pastel, tím nhẹ và ánh xám khói, nên khá linh hoạt và phù hợp với nhiều tông da. Với làn da sáng, dù undertone ấm hay trung tính, màu tóc này giúp gương mặt nổi bật, tươi tắn mà không bị nhợt nhạt; với da sáng undertone lạnh, ánh khói trong màu tóc cân bằng giúp da hài hòa hơn. Da trung bình hoặc hơi ngăm cũng có thể thử màu này, nhưng nên ưu tiên tông ánh khói nhiều để tránh làm da xỉn màu. Còn với da ngăm hoặc tối, màu tóc có thể vẫn hợp nhưng cần chọn tông nhạt, ánh khói rõ để không làm da trông tối hơn.

Có thể nói, hồng tím ánh khói là một lựa chọn vừa trẻ trung, vừa sang trọng, thích hợp nhất với da sáng đến trung bình, còn với da tối cần tinh chỉnh để đạt hiệu ứng hài hòa.

Muốn "cheap moment" tóc đẹp với Bạch Lộc, bạn có thể đến salon uy tín hoặc tự thử nhuộm tại nhà với các sản phẩm chất lượng. Quan trọng là chọn tông màu phù hợp với màu da, đồng thời chăm sóc tóc kỹ lưỡng trước và sau khi nhuộm để tránh hư tổn, giữ màu bền đẹp và tôn lên nhan sắc rạng rỡ.



