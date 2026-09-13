Bạch Lộc sở hữu nhan sắc nổi bật và độ nhận diện cao, nhưng thời trang lại không phải lúc nào cũng là thế mạnh của nữ diễn viên. Từ phong cách đời thường cho đến một số tạo hình trên màn ảnh, cô từng không ít lần gây tiếc nuối vì cách phối đồ chưa thực sự tôn dáng, thậm chí có những bộ cánh khiến visual bị "dìm" đáng kể. Thế nhưng với dự án mới Khai Đáo Đồ Mi, tình hình dường như đang đảo chiều.

Khai Đáo Đồ Mi - Bạch Lộc (nữ chính), Bành Quán Anh (nam chính) và Thường Hoa Sâm (nam phụ).

Dù mới khai máy, bộ phim có sự tham gia của Bạch Lộc, Thường Hoa Sâm và Bành Quán Anh đã sớm thu hút sự chú ý nhờ loạt hình ảnh được hé lộ từ phim trường. Đặc biệt, tủ đồ của Bạch Lộc lần này đang nhận về khá nhiều phản hồi tích cực. Không chỉ đa dạng về phong cách, các outfit còn có cách phối trẻ trung, hợp vóc dáng và giúp visual của nữ diễn viên nổi bật hơn hẳn. Chỉ với những tạo hình đầu tiên, Bạch Lộc đã khiến người xem có cảm giác lần này cô thực sự có màn "phục thù" thời trang đáng để chờ đợi.

Đáng chú ý, không ít tạo hình còn sử dụng những món đồ khá quen thuộc, cách phối đơn giản và dễ ứng dụng, vì vậy chị em hoàn toàn có thể tham khảo để làm mới phong cách thường ngày.

Trong một cảnh phim, Bạch Lộc xuất hiện tươi tắn với áo polo dệt kim màu vàng kem phối cùng chân váy maxi kẻ caro. Bảng màu nhẹ nhàng kết hợp họa tiết kẻ giúp tổng thể vừa nữ tính vừa trẻ trung, trong khi đôi sneakers trắng khiến set đồ thêm phần năng động, gần gũi. Đáng chú ý, phần viền cổ áo màu đỏ có sự liên kết màu sắc với chân váy, nhờ đó outfit trông hài hòa và có chủ đích hơn, khắc phục khá tốt tình trạng "áo một đằng, váy một nẻo" mà nữ diễn viên từng mắc phải ở một số tạo hình trước đây. Đây cũng là công thức chị em có thể tham khảo khi phối đồ: không nhất thiết chọn các item cùng màu, chỉ cần tạo được một điểm liên kết về màu sắc giữa áo, váy hoặc phụ kiện là tổng thể đã trông ăn ý hơn.

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Ở một tạo hình khác, Bạch Lộc chuyển sang phong cách sắc sảo và trưởng thành hơn với chiếc váy đen dáng dài qua gối. Thiết kế cổ bẻ thanh lịch, phần eo được nhấn gọn gàng giúp tôn vóc dáng, trong khi đôi giày cao gót mũi nhọn càng tăng vẻ chỉn chu, sang trọng. Công thức váy đen nhấn eo kết hợp giày cao gót cũng rất đáng để chị em tham khảo trong những dịp cần ăn diện lịch sự, bởi không cần phối quá nhiều món vẫn dễ có được vẻ ngoài thanh lịch và khó lỗi mốt.

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Ở một khoảnh khác khác được hé lộ, Bạch Lộc ghi điểm với chiếc váy trắng chấm bi đen mang nét nữ tính, điệu đà nhưng không hề sến. Thiết kế không tay với phần cổ cao, chi tiết khoét nhỏ trước ngực và những lớp vải rủ mềm tạo độ bay bổng, trong khi dáng váy ngắn bất đối xứng giúp đôi chân trông thanh thoát và tổng thể trẻ trung hơn. Họa tiết chấm bi vốn dễ mang cảm giác cổ điển cũng nhờ vậy mà trở nên nhẹ nhàng, hiện đại. Đây cũng là gợi ý khá hay cho chị em mê váy chấm bi: ưu tiên phom ngắn gọn, chất liệu mềm và có một vài khoảng hở vừa phải để diện họa tiết này mà không lo cộng tuổi.

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Một trong những outfit nổi bật nhất của cô nàng được leak ra là chiếc váy hai dây dáng dài nền đen phủ họa tiết hoa lớn. Phần thân trên ôm gọn rồi mở rộng dần xuống chân váy giúp tôn tỷ lệ cơ thể, còn hoa hồng trên nền tối mang nét lãng mạn nhưng không quá ngọt. Đây cũng là mẹo đáng lưu lại cho hội thích váy hoa: thay vì những gam pastel quen thuộc, nền đen hoặc tối màu sẽ khiến họa tiết hoa trông sang và dễ mặc hơn hẳn.

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Outfit cuối lại cho thấy một Bạch Lộc phóng khoáng hơn với cardigan oversized màu cam đất, shorts đen và boots cao cổ. Chiếc thắt lưng phong cách vintage bản lớn trở thành điểm nối quan trọng, vừa định hình vòng eo vừa cân lại độ rộng của cardigan, nhờ vậy tổng thể không bị luộm thuộm. Hội chị em mê áo len oversized cũng có thể áp dụng cách thêm thắt lưng hoặc phối cùng một item ngắn ở thân dưới để tạo lại tỷ lệ, tránh để áo rộng "nuốt dáng" nhé!



