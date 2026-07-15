Màn xuất hiện của Bạch Lộc và Chương Nhược Nam trong tập cuối của Keep Running bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Thay vì tập trung vào nội dung chương trình, nhiều khán giả lại "mổ xẻ" lớp trang điểm của hai nữ diễn viên, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên Weibo và nhiều nền tảng khác.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Bạch Lộc trang điểm quá kỹ và đậm, không phù hợp với một gameshow thiên về vận động. Thậm chí, không ít ý kiến còn đem cô so sánh với Angelababy thời còn là thành viên cố định của Keep Running , nhận xét rằng đàn chị luôn biết tiết chế để không lấn át các khách mời nữ khác. Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Bạch Lộc cho rằng Chương Nhược Nam cũng trang điểm đầy đủ chứ không hề để mặt mộc như những lời khen đang lan truyền. Họ nhận định việc nhấn mạnh hình ảnh "trong trẻo, không makeup" của Chương Nhược Nam vô tình tạo nên sự so sánh bất lợi cho Bạch Lộc.

Lớp makeup của Bạch Lộc và Chương Nhược Nam đang trở thành chủ đề bàn tán.

Qua những hình ảnh zoom cận mặt, có thể thấy cả Bạch Lộc và Chương Nhược Nam đều trang điểm khi tham gia Keep Running, tuy nhiên cách thể hiện lại hoàn toàn khác nhau. Bạch Lộc lựa chọn layout makeup sắc sảo với lớp nền lì, được che phủ kỹ càng, phần chân mày được định hình rõ nét, eyeliner kéo dài và mascara dày giúp đôi mắt trông to, có chiều sâu hơn. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn sử dụng kính áp tròng màu, kết hợp phấn mắt tông nâu hồng và son môi hồng đất, tạo tổng thể quá chỉn chu như đang dự một sự kiện thời trang hơn là ghi hình gameshow vận động.

Trong khi đó, Chương Nhược Nam ghi điểm với diện mạo trông tự nhiên hơn, lớp nền mỏng nhẹ, kẻ chân mày, eyeliner mảnh cùng son môi hồng nhẹ nhàng. "Nữ thần thanh xuân" Cbiz dường như không tạo khối quá đậm hay sử dụng lens màu, khiến tổng thể trông trong trẻo và trẻ trung và không gây cảm giác nặng nề, phù hợp với tính chất chương trình.

Đặt hình ảnh 2 nữ diễn viên cạnh nhau, có thẻ thấy makeup của Chương Nhược Nam tự nhiên và thanh thoát hơn Bạch Lộc rất nhiều.

Tranh cãi nhanh chóng leo thang khi nhiều cư dân mạng cho rằng Bạch Lộc đã trang điểm quá cầu kỳ nhằm thu hút sự chú ý trước khách mời Chương Nhược Nam – mỹ nhân vốn nổi tiếng với vẻ đẹp "bạch nguyệt quang" vạn người mê. Một số ý kiến nhận xét layout makeup đậm, cùng kính áp tròng màu và eyeliner sắc nét đã vô tình khiến Bạch Lộc trở nên "lệch tông" so với không khí của chương trình.

Ngược lại, người hâm mộ Bạch Lộc phản bác khi cho rằng Chương Nhược Nam cũng trang điểm đầy đủ, đồng thời để lại nhiều bình luận kém tích cực về đường nét gương mặt và tỷ lệ ngũ quan của nữ diễn viên. Hai luồng quan điểm đối lập liên tục tranh cãi, biến chủ đề makeup ban đầu thành màn khẩu chiến giữa fandom của hai mỹ nhân.

Lớp makeup cầu kỳ gây tranh cãi của Bạch Lộc.

Netizen đều cho rằng makeup của Bạch Lộc quá đậm so với 1 gameshow thực tế vận động nhiều.

Không chỉ trong tập có Chương Nhược Nam, Bạch Lộc nhiều lần gây chú ý vì những layout makeup được đầu tư kỹ lưỡng khi ghi hình Keep Running. Nữ diễn viên thường xuất hiện với lớp nền hoàn hảo, eyeliner sắc nét, mi cong dày, sử dụng kính áp tròng màu, khiến tổng thể trông như các thần tượng Kpop lên sân khấu biểu diễn dù tham gia chương trình thực tế. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng mỹ nhân sinh năm 1994 luôn muốn mình trở thành tâm điểm mỗi khi lên hình, lấn át các khách mời nữ.

Layout makeup quá kỹ của Bạch Lộc gây tranh cãi tại Keep Running.

Ảnh: Weibo.