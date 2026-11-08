Bạch Lộc lập kỉ lục nhưng vẫn bị chê xấu

Bạch Lộc lại có một màn xuất hiện khiến cộng đồng mạng phải bàn tán khi xuất hiện tại sự kiện Vogue Fashion diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua. Theo đó, trong clip hậu trường chụp ảnh trước sự kiện, nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế đầm đen ánh vàng thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2025 của nhà mốt Georges Hobeika. Đoạn video nhanh chóng viral và nhận về 1 triệu view đầu tiên trong năm 2026 của Phòng làm việc Bạch Lộc.

Đoạn video viral nhận về 1 triệu view đầu tiên trong năm 2026 của Phòng làm việc Bạch Lộc. (Nguồn: Weibo)

Không thể phủ nhận, đây là một trong những tạo hình đầu tư và có độ nhận diện cao của người đẹp thời gian gần đây. Thế nhưng, điều khiến outfit này trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội lại không hoàn toàn nằm ở chiếc váy, mà đến từ một món phụ kiện tưởng chừng rất nhỏ.



Theo đó, hiết kế Bạch Lộc lựa chọn gây ấn tượng với phần thân trên ôm sát, tạo hình corset định hình vòng eo, kết hợp chi tiết trễ vai và những đường xếp nếp đen chạy dọc phần ngực. Phần chân váy xuyên thấu được phủ kín bởi các họa tiết hoa, lá 3D đính nổi với sắc đen, vàng ánh kim và những chi tiết lấp lánh. Tổng thể mang hơi hướng cổ điển, có phần ma mị nhưng vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của Haute Couture.

Ở góc chụp cận, tổng thể tạo hình của Bạch Lộc được đánh giá là hoàn hảo. (Nguồn: Weibo)

Ở góc chụp cận và phần thân trên, Bạch Lộc được đánh giá khá ổn áp. Mái tóc đen dài buông xõa, trang sức vàng tối giản cùng lối trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên giữ được vẻ thanh lịch, quyến rũ. Chiếc váy cũng phần nào tôn lên bờ vai, vòng eo và vóc dáng thanh mảnh của cô.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu khi video hậu trường ghi lại toàn bộ outfit được lan truyền. Thay vì một đôi giày cao gót có phom dáng thanh thoát để hoàn thiện chiếc đầm dạ hội cầu kỳ, Bạch Lộc lại xuất hiện với một đôi dép bệt da bê màu đen của Jimmy Choo. Đáng chú ý, thiết kế này có họa tiết thêu ngọc trai và hạt cườm, trị giá 1.450 USD (khoảng 37 triệu đồng).

Đôi giày bệt của Jimmy Choo không phù hợp với bộ váy được thiết kế riêng, kiểu dáng cầu kỳ của Georges Hobeika. (Nguồn: Weibo)

Sự đối lập giữa một chiếc váy Haute Couture với phần chân váy xuyên thấu, đính kết cầu kỳ và đôi dép bệt có phần nặng nề khiến tổng thể trở nên thiếu ăn nhập. Trong khi thiết kế của Georges Hobeika hướng đến vẻ lộng lẫy, kiêu kỳ của một bộ trang phục thảm đỏ thì đôi dép lại mang cảm giác đời thường, có phần casual.

Video hậu trường sau đó nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội, đưa tạo hình của Bạch Lộc trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng chiếc váy vốn đã đủ nổi bật, nhưng cách kết hợp giày dép lại khiến công sức đầu tư cho tổng thể trang phục bị giảm đi đáng kể. Một số người cũng tiếc nuối bởi chỉ cần lựa chọn một đôi giày phù hợp hơn, diện mạo của nữ diễn viên có thể đã hoàn toàn khác.

Dẫu vậy, câu chuyện cũng có một điểm cần được làm rõ vì đôi dép bệt nói trên chỉ xuất hiện trong đoạn clip hậu trường. Khi lên hình chính thức, Bạch Lộc đã thay bằng một thiết kế khác cũng đến từ Jimmy Choo. Đó là đôi giày cao gót màu đen, điểm xuyết chi tiết ren kim loại, có giá 1.650 USD (khoảng 43 triệu đồng). Thiết kế này có phom dáng thanh mảnh hơn, giúp tổng thể trang phục trở nên liền mạch và phù hợp với tinh thần dạ hội của chiếc váy.

Đôi giày cao gót phối ren của Jimmy Choo mới chính là cứu tinh của Bạch Lộc. (Nguồn: Weibo)

Có thể thấy, khi đặt hai phiên bản cạnh nhau, sự khác biệt là khá rõ ràng. Đôi cao gót giúp Bạch Lộc trông thanh thoát, sang trọng và tôn dáng hơn hẳn, đồng thời không cạnh tranh sự chú ý với những chi tiết hoa 3D vốn đã rất nổi bật trên chân váy.

Dù vậy, việc đoạn clip hậu trường đạt triệu view cũng cho thấy sức hút đáng kể của Bạch Lộc. Một tạo hình chỉ cần thay đổi món phụ kiện đã có thể tạo ra hai luồng ý kiến trái ngược, đủ để thấy công chúng quan tâm đến từng chi tiết trong phong cách thời trang của nữ diễn viên đến mức nào. Và đôi khi, với những bộ cánh Haute Couture cầu kỳ, lựa chọn giày dép tưởng chừng chỉ là bước hoàn thiện cuối cùng lại chính là yếu tố quyết định outfit có thực sự đẹp hay không.