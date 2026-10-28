Bạch Lộc bị nghi tạo trend lố: 9 giây thần thánh nhưng "chưa thấy thần thánh chỗ nào"

Chỉ với một đoạn video quay chậm kéo dài vỏn vẹn 9 giây xách váy xoay người trên thảm đỏ VOGUE, Bạch Lộc đã tạo ra một cơn địa chấn truyền thông trên Weibo với hơn 300 triệu lượt xem. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng tìm kiếm trong nước, khoảnh khắc này còn tạo ra làn sóng "thoát vòng" (phủ sóng ngoài fanclub) vươn ra nền tảng quốc tế, kéo theo cả những lời xưng tụng lẫn luồng tranh cãi nảy lửa về hội chứng "tạo trend tự phong" tại Cbiz.

Khoảnh khắc được đặt tên "9 giây thần thánh" của Bạch Lộc.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ sự kiện VOGUE Thịnh Điển diễn ra tại Tô Châu vào ngày 23/10 vừa qua, đã tạo thành chủ đề bàn luận sôi nổi về thời trang và danh tiếng của hàng loạt ngôi sao tham dự. Trái với những bộ cánh cầu kỳ của các đại minh tinh và dàn siêu mẫu, Bạch Lộc chọn diện mạo thanh lịch với mái tóc đen duỗi thẳng cùng chiếc váy Haute Couture màu đỏ đến từ Tony Ward.

Trên Instagram, tài khoản chính thức của thương hiệu Tony Ward cũng chia sẻ lại khoảnh khắc của Bạch Lộc, đồng thời dành nhiều lời có cánh, miêu tả chi tiết về cấu trúc corset tôn dáng, dây áo đính pha lê và phần tà váy xếp ly chấm đất, ngầm khẳng định màn trình diễn váy áo xuất sắc của đại diện đến từ châu Á.

Tạo hình của Bạch Lộc ở sự kiện này chưa đủ sức giúp cô đọ thảo luận với những cái tên như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Hề Mộng Dao...

Chiếc váy được lựa chọn quá an toàn so với quy mô sự kiện.

Điểm nhấn làm nên chuyện nằm ở màn posing trước ống kính của nữ diễn viên đã tạo thành chuỗi hành động trơn tru: xách váy, xoay người và đứng tĩnh lại khi chiếc khăn voan chạm mặt. Phía phòng làm việc của Bạch Lộc được cho là đã nhanh nhạy cắt riêng đoạn video này, áp dụng hiệu ứng slow-motion và đăng tải kèm câu chú thích đầy chất thơ: "Không nỡ giẫm lên hoa tàn rụng đầy đất".

Ngay lập tức, từ khóa "9 giây thần thánh của Bạch Lộc" leo thẳng lên đỉnh Hot Search Weibo, mang về con số khủng: hơn 370 triệu lượt đọc chỉ sau 13 giờ lên sóng.

Tiêu đề "9 giây thần thánh" không phải do netizen ngẫu hứng gọi, mà được đánh giá là một bước đi có tính toán từ phòng làm việc để nối tiếp hiệu ứng "8 giây thần thánh" (khoảnh khắc ngoái đầu trong video đóng máy phim Khai Đáo Đồ Mi trước đó), nhằm xây dựng một chuỗi thương hiệu hình ảnh mang tính biểu tượng mang tên Bạch Lộc.

Khoảnh khắc với đủ loại hiệu ứng được thêm vào, biến 9 giây của Bạch Lộc thành dạng content "phong thần".

Theo các tài khoản người hâm mộ chia sẻ, độ phủ sóng của 9 giây này không chỉ dừng lại ở biên giới xứ Trung. Hiệu ứng lan tỏa tiếp tục được nhìn thấy trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội nước ngoài. Nhiều video được cho là của netizen quốc tế bắt chước cover hành động xoay người, xách váy, thậm chí ứng dụng cả vào video chụp ảnh cưới.

Ý tưởng này được dân tình cover lại, song không chạm đến quy mô "gây sốt toàn cầu" như nhiều bài đăng trên Weibo chia sẻ.

Sự bùng nổ nào cũng đi kèm dư luận hai chiều, với người hâm mộ Bạch Lộc, họ không ngớt lời khen ngợi thần thái của nữ diễn viên: Mỗi khung hình đều đẹp như ảnh bìa tạp chí. Trong bối cảnh một thảm đỏ VOGUE mưa gió, nơi đa số các ngôi sao đều cố gồng mình "tạo nét", thì sự điềm tĩnh, "không vội vã, không chật vật" của Bạch Lộc tạo ra cảm giác thư thái hiếm có.

Tuy nhiên, một bộ phận netizen trung lập cho rằng việc phòng làm việc của nữ diễn viên chủ động gắn mác "9 giây thần thánh" là một hành động cưỡng ép tạo trend hơi lố.

Những bình luận hoài nghi liên tục xuất hiện: "Không hiểu thần thánh ở chỗ nào?", "Bây giờ cái gì cũng gắn mác thần được sao?". Nhiều ý kiến chỉ ra rằng trào lưu phong thần vốn đã quá lạm dụng ở Cbiz và đoạn video của Bạch Lộc thực chất trông ảo diệu nhờ hiệu ứng quay chậm, ánh sáng được đánh đúng chỗ mà thôi.

Trào lưu phong thần vốn đã quá lạm dụng ở Cbiz.

Dù có là một chiến dịch marketing tinh vi từ ê-kíp hay hào quang thực sự của nữ nghệ sĩ, không thể phủ nhận "9 giây thần thánh" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó. Kết hợp cùng hiệu ứng truyền thông nhạy bén, Bạch Lộc đã sở hữu cho mình thêm một khoảnh khắc "để đời", khẳng định vị thế đáng gờm trên bản đồ lưu lượng Hoa ngữ.

Ảnh, Clip: Weibo