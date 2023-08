Bác sĩ Vinh gợi ý cách chăm con phù hợp vào mùa hè

Bác sĩ Nguyễn Văn Vinh, là bác sĩ từng công tác tại khoa hồi sức sơ sinh cấp cứu tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Bác sĩ Vinh được nhiều bậc phụ huynh biết đến như một hiện tượng mạng, do bác sĩ Vinh có kênh fanpage chuyên nội dung về kiến thức chăm sóc con dành cho các ông bố bà mẹ có con nhỏ. Hiện tại kênh đã đạt đến con số hơn 100.000 người theo dõi.



Fanpage đã đạt hơn 100.000 lượt thích và theo dõi của bác sĩ Vinh

Hiểu được nỗi lo, và sự trăn trở của bố mẹ khi chăm sóc con vào mùa hè, bác sĩ Nguyễn Văn Vinh đã có những chia sẻ, những kiến thức vô cùng hữu ích để giúp bố mẹ tự tin hơn trong việc chăm sóc con đúng cách trong mùa hè. Hãy cùng trò chuyện cùng bác sĩ Vinh để biết có thể bảo vệ con đúng cách vào mùa hè nhé!



Xin chào bác sĩ Vinh, bác sĩ có thể giải thích tại sao nói mùa hè là cơ hội thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể trẻ?

Xin chào các bạn. Tại sao lại nói Mùa hè chính là thời điểm cực kỳ thuận lợi để các vi khuẩn và dịch bệnh phát triển mạnh mẽ. Là bởi vì mùa hè vi khuẩn dễ dàng bám lên da của các con do các hoạt động hằng ngày. Các con vui chơi, hoạt động ngoài trời dưới thời tiết oi bức mồ hôi toát ra rất nhiều, thế nên vi khuẩn sẽ dễ dàng bám lên da và xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, có một số loại vi khuẩn hay dịch bệnh sẽ sinh sôi nảy nở nhiều hơn trong mùa hè, do nhiệt độ thời tiết thích hợp để vi khuẩn sinh sống và sinh sôi.

Bác sĩ có thể điểm qua một số loại vi khuẩn hay những loại bệnh nguy hiểm trẻ dễ mắc vào mùa hè được không ạ?

Vào mùa hè thì các con rất dễ mắc các bệnh ngoài da như viêm da, dị ứng, viêm nang lông do trẻ không được vệ sinh đúng cách. Ngoài ra con dễ bị mất nước, dễ sốc nhiệt do con không được nạp đủ nước và sốc nhiệt là do thay đổi nhiệt độ quá đột ngột khiến con chưa kịp thích nghi. Còn một số loại bệnh dịch nguy hiểm phổ biến vào mùa hè đó là tiêu chảy, chân tay miệng, viêm đường hô hấp.

Vậy trong mùa hè, bố mẹ cần phải đặc biệt chú ý những điều gì để bảo vệ con ạ?

Vào mùa hè bố mẹ cần lưu những điều bác sĩ Vinh sẽ nói ngay sau đây để bảo vệ con tốt hơn. Đầu tiên là bố mẹ cần phải đảm bảo môi trường sống của con luôn sạch sẽ thoáng mát, không để phòng ẩm mốc, hay quá nóng nực khiến con dễ mắc các bệnh về đường hô hấp và bệnh ngoài da. Thứ hai, bố mẹ cần phải vệ sinh cơ thể cho con sạch sẽ, tắm từ 1-2 lần mỗi ngày, và sau khi con hoạt động ngoài trời nắng nóng bố cần phải đảm bảo vệ sinh cơ thể cho con, tiếp đủ nước, và đặc biệt là phải chú ý nhiệt độ con tiếp xúc. Nếu không chú ý đến nhiệt độ, con rất dễ sốc nhiệt rất nguy hiểm bố mẹ nhé. Thứ ba, bố mẹ phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho con, đa dạng thực phẩm, thực đơn mỗi ngày, ví dụ cho con ăn nhiều rau xanh, hoa quả giải nhiệt hay ăn sữa chua mỗi ngày để cơ thể con tăng sức đề kháng.

Còn đối với những em bé bé hơn, như trẻ sơ sinh thì có điều gì bố mẹ cần lưu ý không ạ?

Đối với những bé sơ sinh, thì bố mẹ thường quan tâm đến việc là có nên dùng điều hoà cho con không, và bác sĩ Vinh xin trả lời luôn là có mẹ nhé, người lớn nóng còn không chịu nổi thì các con nóng sao mà chịu nổi. Nhưng bố mẹ cần phải lưu ý là duy trì nhiệt độ cho con là từ 26-28 độ, nên bật chế độ Sleep ở điều hoà để nhiệt độ tăng dần lên, khi tắt điều hoà đi con sẽ không bị sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Và không để gió điều hoà phả thẳng vào người con, tránh việc con bị viêm đường hô hấp hay ho do gió điều hoà phả thẳng vào người.

Bác sĩ Vinh đồng hành cùng Lifebuoy trong chương trình giáo dục về sức khỏe và vệ sinh cho trẻ em ở nông thôn

Vừa rồi là những thông tin rất bổ ích và vô cùng cần thiết từ bác sĩ Vinh giúp cho việc bố mẹ chăm sóc và bảo vệ con vào mùa hè trở nên dễ dàng hơn. Chúc bác sĩ luôn khỏe mạnh và thành công, và công tác tốt.