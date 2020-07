Bác sĩ khẳng định đây là 5 sản phẩm làm sáng da siêu đỉnh, đã vậy còn xóa sạch mọi khuyết điểm để da đẹp từng milimet

1. Dr. Dennis Gross Alpha Beta Universal Daily Peel (Khoảng 548.000 VNĐ/5 miếng)

Lý do khiến sản phẩm tẩy da chết này được các tín đồ skincare mua ầm ầm chính là "em nó" thực sự được việc. "Sản phẩm chứa cả AHA lẫn BHA mà cụ thể là salicylic acid, glycolic acid, malic acid – đây là một sự kết hợp hoàn hảo giúp xử đẹp những vấn đề khó nhằn, bao gồm da xỉn màu, đốm nâu, lỗ chân lông to và còn nữa", theo bác sĩ Dendy Engelman tại New York.

2. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Moisturizer SPF 30 (Khoảng 521.000 VNĐ)

Bác sĩ Michele Green tại New York dùng sản phẩm chứa retinol này mỗi ngày để giúp nâng tông da, thúc đẩy sản sinh collagen, từ đó da không chỉ sáng hồng rạng rỡ mà còn mịn màng, không nếp nhăn. Sản phẩm có chỉ số SPF 30 nên dù chứa retinol, "em nó" vẫn an toàn để dùng vào buổi sáng.

3. COSRX Triple C Lightning Liquid (Khoảng 625.000 VNĐ)

Bên cạnh tỷ lệ vitamin C tinh khiết khá cao (khoảng 20.5%), thành phần của lọ serum còn bao gồm: chiết xuất quả camu camu, nhân sâm và nấm giúp giải quyết nhiều vấn đề về da, đặc biệt là xóa mờ các đốm nâu, sẹo mụn và nâng da sáng bật tông…

4. Caudalie Vinoperfect Radiance Serum (Khoảng 1.834.000 VNĐ)

Điểm sáng nhất của lọ serum này chính là Viniferine – thành phần chiết xuất từ quả nho độc quyền của hãng và được chứng minh là mang đến hiệu quả làm sáng da, xóa mờ đốm nâu cao gấp 62 lần so với vitamin C. Ngoài ra, những thành phần như squalane từ quả olive, chiết xuất cam cúc hữu cơ hay nước nho sẽ bổ sung độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi cho da bạn luôn căng mọng, mềm mại.

5. L'Oreal Revitalift Derm Intensive 10% Pure Vitamin C Serum (Khoảng 576.000 VNĐ)

Dù có tỷ lệ vitamin C tinh khiết khá cao, lọ serum vẫn đủ nhẹ nhàng để không gây kích ứng da. Sản phẩm này cũng là giải pháp hoàn hảo cho làn da đã xuất hiện các đốm nâu và cho thấy khả năng nâng tông da rõ rệt. Với hiệu quả cải thiện làn da tốt, bác sĩ nổi tiếng Joshua Zeichner tại New York đã tin dùng lọ serum này và thường thoa sản phẩm vào mỗi buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng.

Nguồn: W.H, Self