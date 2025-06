Bác sĩ da liễu cùng BTV làm đẹp người Mỹ khen nức nở 13 món skincare của Hàn: Em nào cũng đáng mua!

“Skincare Hàn tập trung vào việc giữ ẩm và bảo vệ hàng rào da để có làn da căng mịn, rạng rỡ,” bác sĩ da liễu Christine Hall (MRCGP) chia sẻ. Cô nói tiếp: “Những sản phẩm Hàn ưu tiên dưỡng da và làm dịu làn da hơn là giải quyết khi da đã gặp những vấn đề không mong muố như khô, mụn...”

Để tìm ra những sản phẩm skincare Hàn đáng dùng nhất, đội ngũ biên tập của Wirecutter đã tham khảo ý kiến từ hai bác sĩ da liễu, 2 chuyên gia làm đẹp, cùng 5 biên tập viên gắn bó với K-beauty từ ngày đầu trào lưu này xuất hiện tại Mỹ - gần 10 năm trước. Từ đó rút ra 13 cái tên tốt nhất để làm sạch - dưỡng - cấp ẩm - bảo vệ da đỉnh nhất của Hàn.

Bước làm sạch

Bộ đôi double cleansing: Then I Met You The Cleansing Duo

"Double cleansing", hay làm sạch hai bước là một khái niệm nổi tiếng trong skincare Hàn: Đầu tiên dùng sản phẩm gốc dầu để loại bỏ lớp makeup, kem chống nắng và bụi bẩn, sau đó dùng sữa rửa mặt gốc nước nhẹ nhàng để cuốn trôi mồ hôi và tạp chất còn sót lại.

Và bộ đôi Then I Met You The Cleansing Duo được bình chọn là đỉnh nhất. Hũ sáp tẩy trang màu vàng rực rỡ với chiết xuất olive và dầu nho giúp làm sạch da, loại bỏ makeup mà vẫn để lại cảm giác mềm mại. Trong khi đó, tuýp gel với men gạo (sake) và glycerin tạo nên texture dẻo quánh, dễ chịu. Khi gặp nước, gel tạo bọt nhẹ và rửa cực kỳ êm.

"Combo này giúp người mới bắt đầu hiểu rõ cách làm sạch kép trong K-beauty", chuyên gia làm đẹp Michelle Lee (cựu tổng biên tập Allure) cho hay.

Sữa rửa mặt 2 trong 1: Heimish All Clean Balm

Nếu bạn không có thời gian cho 2 bước làm sạch, Heimish All Clean Balm sẽ là giải pháp 2 trong 1 gọn nhẹ. "Em này thậm chí còn tẩy được cả mascara chống nước cực kỳ hiệu quả. Mùi cam chanh cũng dễ chịu và tươi mát", Michelle Lee nhận xét. Bảng thành phần có đầy dưỡng chất: bơ hạt mỡ, chiết xuất dừa, tinh dầu khuynh diệp và tràm trà để vừa dưỡng ẩm vừa kháng khuẩn.

Tóm lại, dùng Heimish All Clean Balm thì bạn không bắt buộc phải dùng sữa rửa mặt nữa bởi sản phẩm được giới thiệu là all-in-one cleansing balm, tức là sáp tẩy trang kiêm luôn dầu rửa mặt, theo mô tả của hãng là "No need to double cleanse!". Sản phẩm tan chảy ra dầu, sau đó chuyển sang dạng sữa khi dội nước, có thể dùng trực tiếp để tẩy sạch make-up, kem chống nắng, bụi bẩn… và làm sạch mặt.

Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết dịu nhẹ: CosRX Low pH Good Morning Gel Cleanser

Nếu bạn vẫn trung thành với những loại sữa rửa mặt tạo bọt sạch kin kít thì có thể tham khảo CosRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Khi kết hợp với nước, gel tạo bọt mịn màng, có độ pH từ 5 - 6 gần giống độ pH tự nhiên của da nên giúp không làm mất cân bằng dầu trên da. Khác với các loại sữa rửa mặt trị mụn chứa acid salicylic dễ làm khô và rát, CosRX sử dụng tinh dầu tràm trà dịu nhẹ hơn.

Đây là sản phẩm duy nhất mà biên tập viên Hannah Morrill cảm thấy đủ nhẹ để dùng cho làn da trưởng thành, dễ nổi mụn nội tiết. "Em này giúp kiềm mụn mà không làm da mình rát đỏ", cô chia sẻ.

Gel rửa mặt dịu nhẹ, cấp ẩm: Round Lab Birch Moisturizing Cleanser

Nhưng thay vì hướng tới da mụn như CosRX, Round Lab Birch Moisturizing Cleanser lại dành cho làn da khô, thiếu nước, giúp rửa sạch mà không để lại cảm giác căng khô. Với thành phần như glycerin, nhựa cây bạch dương và hyaluronic acid, da sẽ cảm thấy căng mịn, mượt mà sau khi rửa.

"Có lẽ đây là loại sữa rửa mặt dịu nhẹ nhất mà vẫn hiệu quả mà tôi dùng gần đây", Brittney Ho - chiến lược gia bản tin cấp cao chia sẻ. Nhiều tester cũng mê thiết kế bao bì xinh xắn rất giống những sản phẩm cao cấp dù mức giá lại bình dân.

Đặc trị (treatment)

CosRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Bạn không thể lướt TikTok về K-beauty mà không bắt gặp những màn review với các sản phẩm chứa chất nhầy ốc sên. Đó chính là nhớt do ốc sên sống tiết ra, sau đó được lọc và biến thành dạng gel sền sệt giúp cải thiện độ ẩm, kết cấu và độ đàn hồi của da.

CosRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence chứa đến 96% dịch nhầy ốc sên đã lọc. Và đây chính là chìa khóa để đạt được làn da "glass skin" - làn da căng bóng, mịn màng, phát sáng theo tiêu chuẩn vẻ đẹp của K-beauty để vừa đủ rạng rỡ khi không trang điểm, vừa là lớp nền hoàn hảo khi có makeup.

Kết cấu sền sệt của sản phẩm nhà CosRX giúp da căng bóng. (Nguồn: TikTok jjjeybae)

“Đây là sản phẩm tôi dùng đi dùng lại nhiều năm. Kết cấu dày hơn essence dạng nước, gần giống như serum. Cấp ẩm tốt và không gây vón cục dưới lớp trang điểm”, cựu tổng biên tập Allure chia sẻ.

Những người thử nghiệm cũng thích lớp texture dày nhưng thấm nhanh, giúp làn da mịn màng đến gần như không thấy lỗ chân lông, đặc biệt hữu ích khi kết hợp với các sản phẩm mạnh như retinol.

Peach & Lily Glass Skin Refining Serum

Một số người trong nhóm thử nghiệm muốn có làn da mịn bóng nhưng lại cần một lựa chọn không từ động vật đã dành điểm tuyệt đối cho Peach & Lily Glass Skin Refining Serum. Sản phẩm có gốc nước và lấy độ bóng từ một dẫn xuất đường kết hợp với niacinamide (vitamin B3), chất chống oxy hóa đã được chứng minh giúp cải thiện sắc tố và kết cấu da.

Với em này, chỉ vài giọt là đã đủ tạo cảm giác mát lạnh dễ chịu khi massage và mang lại lớp nền mềm mượt như lụa. Nhờ có hyaluronic acid, loại serum dưỡng ẩm này còn duy trì hiệu quả lâu dài.

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner chứa 3 loại acid tẩy tế bào chết: citric acid (AHA) làm sạch bề mặt, salicylic acid (BHA) đi sâu vào lỗ chân lông và lactobionic acid (PHA) giúp làm sáng da.

Cảm giác sau khi sử dụng là da rất sạch nhưng không hề khô căng hay khó chịu, theo lời biên tập viên Patricia Tortolani. Điều này có thể nhờ thành phần làm dịu như witch hazel (chiết xuất cây phỉ) và niacinamide. Nếu bạn là người thích toner trị mụn phải thật nồng, mạnh và làm da căng tức thì, thì sản phẩm này quá là hợp.

Laneige Lip Sleeping Mask

Laneige Lip Sleeping Mask có lượng fan đông đảo nhất trong đội ngũ Wirecutter. Tên gọi mặt nạ ngủ có thể hơi gây hiểu nhầm vì sản phẩm hoàn toàn dùng được như son bóng ban ngày với kết cấu mềm mượt, gần như không đủ dày để gọi là mặt nạ.

Hương thơm là yếu tố chính tạo nên sức hút của sản phẩm, với các mùi như Gummy Bear, Grapefruit Pamplemousse và Berry. Thành phần gồm bơ hạt mỡ (shea butter) dưỡng ẩm và vitamin C chống oxy hóa góp phần tăng cường hiệu quả để có bờ bôi căng, mướt mát.

Dưỡng ẩm

Lotion nhẹ nhàng, phù hợp dùng hàng ngày: Aestura Atobarrier365 Lotion

Khái niệm hàng rào bảo vệ da là cách các tế bào da liên kết với các chất béo tạo nên lớp bảo vệ giữ cho da mềm, khỏe và không bị tổn thương. Lotion dịu nhẹ Aestura Atobarrier365 Lotion chứa ceramide, axit béo và cholesterol sẽ là bảo bối giúp phục hồi và củng cố hàng rào da, mà theo bác sĩ Hall thì đây là sản phẩm cô dùng mỗi khi da bị tổn thương hoặc yếu đi.

Gel cấp ẩm cho da dầu: Belif The True Cream Aqua Bomb

Một chấm nhỏ Belif The True Cream Aqua Bomb sẽ nhanh chóng tan vào da, mang lại vẻ căng bóng tự nhiên và độ ẩm bền lâu nhờ glycerin và các loại silicone siêu nhẹ. Kết cấu dạng gel mỏng, trong suốt khiến sản phẩm này trở thành lựa chọn yêu thích của những ai có da dầu và dễ bị mụn (còn những ai da khô lại nghiêng về loại lotion của Aestura hơn).

Belif The True Cream Aqua Bomb hợp dùng với da dầu. (Nguồn: TikTok belifvietnam)

“Đây là một trong những item tôi yêu thích nhất. Da tôi rất dễ nổi mụn và sản phẩm này đủ nhẹ để không gây bí tắc”, theo lời biên tập viên giám sát Hannah Rimm. Ngoài ra, mùi hương nhẹ nhàng, hơi thảo mộc của sản phẩm cũng là điểm cộng của em này.

Bảo vệ da

Nhẹ dịu, mỏng vô hình: Beauty of Joseon Relief Sun Rice + Probiotics

Tại Mỹ, kem chống nắng được xem là thuốc không kê đơn và phải qua sự phê duyệt của FDA (Food and Drug Administration - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). Tuy nhiên, cơ quan này đã hơn 20 năm không phê duyệt thêm bất kỳ thành phần lọc tia UV mới nào.

Trong khi đó, ở nhiều quốc gia khác bao gồm Hàn Quốc, các thành phần chống nắng được xếp vào loại mỹ phẩm và được quản lý khác đi mà theo bác sĩ da liễu Jeannette Jakus chia sẻ là: Tiên tiến hơn, áp dụng công nghệ tốt hơn và tạo nên sản phẩm tinh tế hơn. Điều này có thể lý giải vì sao nhiều loại kem chống nắng của Mỹ vẫn còn đặc, dính và có mùi khó chịu khi so với các công thức nhẹ dịu của K-beauty. Và Beauty of Joseon Relief Sun Rice + Probiotics là một trong những sản phẩm đỉnh nhất được bình chọn.

Beauty of Joseon Relief Sun Rice + Probiotics là kem chống nắng mỏng, dịu, chất lượng. (Nguồn: TikTok khietnhinhi)

Với chỉ số SPF 50+, công thức này chứa một lượng lớn chiết xuất gạo kết hợp cùng 5 thành phần lọc UV (4 hóa học và 1 khoáng chất). Nhóm thử nghiệm đặc biệt yêu thích kết cấu dạng lỏng, mỏng nhẹ của sản phẩm vì khi apply lên da tạo cảm giác "tan vào da", không bết dính, căng rít hay bị vệt trắng. Dù có cần dặm lại thì da vẫn cứ là "glowy".

Kem chống nắng dạng lotion thơm dịu: Innisfree Daily UV Defense Sunscreen Broad Spectrum SPF 36

Trái ngược với kết cấu sữa mỏng nhẹ của Beauty of Joseon, kem chống nắng Innisfree Daily UV Defense SPF 36 có vẻ đặc khi bóp ra nhưng lại nhanh chóng tan vào da sau khi thoa. Thành phần chống nắng chính gồm: avobenzone, homosalate và octisalate - bộ 3 lọc UV hóa học mạnh mẽ. Đồng thời, sản phẩm còn chứa các chiết xuất thực vật giúp làn da trông glowy hơn, theo chia sẻ của giám đốc biên tập Leta Shy.

Điểm trừ duy nhất - nếu có - chính là mùi thơm nhẹ của kem chống nắng truyền thống. Nhưng ngay cả điều đó cũng được một số người thử nghiệm đánh giá là điểm cộng. "Nó khiến tôi cảm thấy yên tâm vì mùi đó nhắc tôi rằng đây là kem chống nắng chứ không chỉ là lotion thông thường", BTV Patricia nói.

Dạng thanh tiện lợi để dặm lại trên lớp trang điểm: Abib Quick Sunstick Protection Bar SPF50+

Chăm sóc da kiểu Hàn luôn đặt việc chống nắng lên hàng đầu, mỗi ngày và thoa lại đều đặn. Và Abib Quick Sunstick Protection Bar SPF50+ chính là "vị cứu tinh" cho việc đó. "Đây là thứ tuyệt nhất mà tôi từng tìm được để dùng dặm lại suốt ngày", bác sĩ da liễu Christine Hall chia sẻ.

Abib Quick Sunstick Protection Bar SPF50+ tiện lợi, dễ dùng. (Nguồn: TikTok _quala_sitret)

Dù chứa đến 5 bộ lọc UV hóa học (UVA & UVB), em này vẫn dùng được trên lớp trang điểm, không kéo da và không để lại vệt trắng. Nói cách khác, item này loại bỏ mọi rào cản khiến người ta lười thoa lại kem chống nắng. Sản phẩm cũng chứa một vài chiết xuất thực vật dịu nhẹ như trà xanh, nha đam và dưa leo, giúp làm dịu làn da mỗi lần thoa lại.

Nguồn: Nytimes