Bác sĩ chỉ ra 5 serum dưỡng mắt tốt nhất, giảm thiểu quầng thâm và lão hóa hiệu quả

Quầng thâm và nếp nhăn quanh mắt chính là thủ phạm khiến các chị em luôn trông mệt mỏi, già hơn tuổi. Chính vì vậy, bạn nên xây dựng chế độ sinh hoạt cũng như chăm sóc vùng da dưới mắt kỹ càng để duy trì vẻ trẻ đẹp. Một lọ serum đặc trị cho vùng da dưới mắt sẽ là món bảo bối thần kỳ giúp đánh bay quầng thâm, giảm thiểu nếp nhăn dưới mắt.



So với kem mắt thông thường thì bác sĩ Azadeh Shirazi lại khuyên bạn nên sử dụng các loại serum dưỡng.

Bác sĩ Azadeh Shirazi chia sẻ với trang Who What Wear: "Các loại kem dưỡng có thể có chất kem đặc, lâu thấm hơn so với serum. Kem dưỡng mắt nên ưu tiên sử dụng vào ban đêm, với những cô nàng có làn da khô; còn serum dưỡng lại phù hợp để sử dụng vào ban ngày hoặc những người e ngại cảm giác khô dính của kem dưỡng".

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm dưỡng mắt hiệu quả, thấm nhanh, không nhờn dính thì bác sĩ Azadeh Shirazi đã mang đến 1 số gợi ý chất lượng dưới đây.

1. The Ordinary Caffeine 5% + ECGC Depuffing Eye Serum

Dòng serum dưỡng mắt này có thành phần chứa caffein và chiết xuất catechin trong trà xanh. Hai thành phần này sẽ bắt tay giúp xóa mờ quầng thâm, xua tan mệt mỏi, giảm thiểu sự hình thành nếp nhăn. Đây cũng là dòng serum dưỡng mắt bình dân được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích.

Nơi mua gợi ý: Beauty Garden; Giá: 230k

2. Murad Vitamin C Dark Circle Correcting Eye Serum



Bên cạnh những thành phần dưỡng ẩm thông thường, dòng serum này còn có chứa thêm vitamin C, chiết xuất tảo đỏ, chiết xuất dưa chuột giúp tăng khả năng làm sáng vùng da dưới mắt, làm dịu, giảm thiểu mệt mỏi và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Thiết kế dạng vòi nhấn giúp bạn dễ dàng điều chỉnh liều lượng sản phẩm.

Nơi mua: Murad; Giá: 2.568k

3. L'Oréal Revitalift Hyaluronic Acid + Caffeine Hydrating Eye Serum (khoảng 600k)



Đây là dòng serum dưỡng mắt được nhiều bác sĩ da liễu yêu thích vì vừa lành tính vừa hiệu quả. Sản phẩm có thành phần chứa HA giúp dưỡng ẩm sâu, giảm thiểu sự hình thành nếp nhăn. Ngoài ra, sản phẩm còn có chứa caffein, retinol và vitamin C giúp làm sáng, ngừa lão hóa, đánh bay quầng thâm.

4. Lancôme Advanced Génifique Yeux Light-Pearl Eye Serum

Với thành phần lợi khuẩn probiotic fractions kết hợp cùng đầu lăn mát xa chuyên dụng xoay tròn linh hoạt 360 độ, lọ serum này sẽ tác động vào những vùng hốc mắt khó chạm đến nhất, làm giảm thiểu các nếp nhăn và bọng mắt. Sử dụng em nó đều đặn, bạn sẽ thấy vùng da mắt tươi trẻ, giảm sưng và quầng thâm rõ rệt.

Nơi mua: Lancôme; Giá: 2.300k

5. Vichy Mineral 89 Eye Serum



Ở phân khúc bình dân, bạn có thể tham khảo thêm Vichy Mineral 89 Eye Serum. Dòng sản phẩm này có chứa thành phần khoáng núi lửa và các chất dưỡng ẩm, làm dịu như HA, caffein giúp giảm thiểu quầng thâm, bọng mắt hiệu quả. Sản phẩm cũng giúp dưỡng ẩm sâu, cho vùng da dưới mắt luôn căng mọng, mượt mà.

Nơi mua: Vichy ; Giá: 650k

https://afamily.vn/bac-si-chi-ra-5-serum-duong-mat-tot-nhat-giam-thieu-quang-tham-va-lao-hoa-hieu-qua-20220225120115893.chn