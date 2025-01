Bác sĩ chỉ cách phòng tránh những bệnh trẻ dễ mắc trong mùa đông

Vào mùa đông, trẻ nhỏ thường dễ mắc phải một số căn bệnh. Cha mẹ cần biết điều này để chủ động phòng tránh và giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho con mình, BS. Phạm Thái Anh (Bệnh viện Bắc Thăng Long) cho biết.

Cảm lạnh và cảm cúm

Cảm lạnh và cảm cúm là hai bệnh lý phổ biến mà trẻ em dễ mắc phải vào mùa đông. Cảm lạnh thường do virus gây ra, với các triệu chứng như chảy mũi, ho, đau họng và sốt nhẹ. Bệnh cúm cũng là một loại virus có thể lây lan nhanh chóng trong mùa đông, với các triệu chứng nặng hơn như sốt cao, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho khan và có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Đặc biệt, trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ bị biến chứng do cúm cao hơn, vì hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện. Do đó, việc giữ ấm cho trẻ, hạn chế tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh và tiêm phòng cúm định kỳ là biện pháp quan trọng để phòng ngừa hai bệnh này.



Cảm lạnh và cảm cúm là hai bệnh lý phổ biến mà trẻ em dễ mắc phải vào mùa đông.

Viêm đường hô hấp trên

Viêm đường hô hấp trên là một trong những bệnh lý thường gặp ở trẻ em trong mùa đông. Khi nhiệt độ giảm xuống, không khí lạnh khô có thể làm tổn thương niêm mạc đường hô hấp của trẻ, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus xâm nhập và gây bệnh. Các triệu chứng của viêm đường hô hấp trên bao gồm viêm mũi họng, viêm amidan, ho, sốt và có thể gây khó thở. Để phòng ngừa bệnh này, việc giữ ấm cơ thể cho trẻ, rửa tay sạch sẽ và cung cấp đủ nước là rất cần thiết.

Viêm phổi

Viêm phổi là một bệnh lý nghiêm trọng và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Trong mùa đông, tình trạng không khí lạnh và khô hanh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, trong đó viêm phổi là bệnh có tỷ lệ mắc cao. Trẻ em, đặc biệt là những trẻ dưới 2 tuổi, có nguy cơ mắc viêm phổi cao vì hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện và khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh còn yếu. Triệu chứng của viêm phổi bao gồm sốt cao, ho khan, thở khó, đau ngực và đôi khi có thể kèm theo ho có đờm. Để phòng ngừa viêm phổi, việc tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đặc biệt là vaccine phế cầu khuẩn và Hib, là biện pháp quan trọng. Ngoài ra, giữ ấm cho trẻ, không để trẻ tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng giúp bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh này.

Hen suyễn và dị ứng mùa đông

Mùa đông cũng là thời điểm các bệnh lý về hen suyễn và dị ứng tăng lên, đặc biệt là ở những trẻ có cơ địa dị ứng hoặc tiền sử mắc bệnh hen suyễn. Các yếu tố như không khí lạnh, khói bụi, lông động vật và các chất kích thích trong môi trường có thể là nguyên nhân làm bùng phát cơn hen suyễn. Khi tiếp xúc với những yếu tố này, trẻ sẽ cảm thấy khó thở, ho, thở rít và có thể bị tắc nghẽn đường hô hấp. Trong một số trường hợp, trẻ có thể phải nhập viện để điều trị và duy trì sự ổn định của tình trạng hô hấp. Để giảm thiểu nguy cơ bị hen suyễn tái phát, phụ huynh cần giữ cho không gian sống của trẻ luôn sạch sẽ, thoáng mát, hạn chế sử dụng các chất gây kích ứng và đảm bảo trẻ luôn có thuốc điều trị khi cần thiết.

Viêm tai giữa

Thông thường cứ vào mùa lạnh, số trẻ mắc bệnh viêm tai giữa lại gia tăng. Viêm tai giữa là hiện tượng niêm mạc tai giữa bị xung huyết và hóa mủ. Viêm tai giữa thường gặp ở trẻ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và thường là biến chứng của bệnh viêm mũi họng. Viêm tai giữa gia tăng là do bệnh viêm mũi họng thường tăng mạnh vào mùa đông. Trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, có ống tai ngắn và nằm ngang, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn từ mũi họng xâm nhập vào tai giữa, gây ra tình trạng viêm. Triệu chứng của viêm tai giữa bao gồm đau tai, sốt, chảy dịch từ tai và có thể gây ảnh hưởng đến thính giác. Trong trường hợp bệnh kéo dài hoặc không được điều trị đúng cách, viêm tai giữa có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, như thủng màng nhĩ hoặc suy giảm thính lực. Để phòng ngừa viêm tai giữa, các bậc phụ huynh cần chú ý giữ ấm cho trẻ, vệ sinh tai mũi họng thường xuyên và khám bệnh khi thấy có dấu hiệu bất thường.

Mùa đông là thời điểm trẻ em dễ mắc phải nhiều bệnh lý khác nhau, từ cảm lạnh, cúm, viêm đường hô hấp trên, viêm phổi, hen suyễn đến viêm tai giữa. Việc giữ ấm cơ thể cho trẻ, đảm bảo môi trường sống sạch sẽ và khô ráo, tiêm phòng đầy đủ, cũng như chú ý chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp phòng ngừa các bệnh lý mùa đông. Đặc biệt, khi thấy trẻ có dấu hiệu của các bệnh trên, việc thăm khám và điều trị kịp thời là rất quan trọng để tránh những biến chứng nguy hiểm.