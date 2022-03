Ba khuyên con gái đi xem show của Mỹ Tâm cho đỡ stress dù mẹ cấm: ''Ba bạn đáng yêu quá, chứ là ba mình thì một trận te tua rồi''

Mỗi phụ huynh lại có những cách riêng trong việc dạy con mình, người thì hà khắc mong con lớn lên tự lập, biết điều, người lại nhẹ nhàng, tinh tế, chẳng khi nào quát nạt con. Và dù có là cách nào thì điều mà bố mẹ mong cũng là các con sẽ trở thành một người tử tế, có ích đối với xã hội và biết yêu thương chính bản thân mình.

Mới đây, một cô bé đã chia sẻ câu chuyện của bản thân khiến nhiều người xúc động. Cụ thể, bé là fan của Mỹ Tâm nên vô cùng hào hứng với show diễn tại Đà Lạt. Dù đã tính toán mua vé show, vé xe nhưng trước giờ đi người mẹ lại tỏ ra không đồng ý. Cô bé rất buồn vì bị mẹ phản đối như vậy.

Thế nhưng, ngược lại với mẹ, ba lại là người ủng hộ và khuyến khích con gái đi xem show. Ông biết vợ mình có chút hà khắc nên muốn khuyên con gái hãy đi để giải toả căng thẳng, sau đó sẽ nói với mẹ sau. Điều quan trọng là bé cảm thấy vui vẻ và không uổng phí những ngày tháng đáng nhớ này.

Ba ủng hộ con gái đi xem show Mỹ Tâm

''Con nghe lời ba đi, con cứ việc đi ba ủng hộ. Ba không kêu con nói dối mẹ nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Mẹ con hà khắc quá, bây giờ ba nói con ba ủng hộ con đó, con cứ việc đi đi. Từ đây đến 7 hay 10 ngày sau con điện về mẹ con cũng không nghe máy đâu dù con không đi luôn đó.

Tính mẹ con như vậy rồi nên giờ con cứ đi với bạn đi. Ba đang ngồi với bác Chín nè, bác cũng nói con cứ đi đi cho xả stress. Con cứ lo lắng rồi cắm đầu học hoài. Đâu phải lúc nào nói gì với mẹ là mẹ cũng đồng ý. Cho nên giờ lỡ rồi, đặt vé rồi, đặt xe rồi, giờ đi theo bạn đi chơi vui vẻ đi nha'', người ba dặn dò con.

Từng lời từng chữ đều khiến cô bé nghẹn họng, dù vẫn rất sợ mẹ nhưng nghe những lời khuyên của ba, bé gái đã cảm thấy an lòng và vui vẻ hơn rất nhiều. Để khẳng định con gái sẽ đi xem show Mỹ Tâm, người ba còn hỏi lại: ''Ý con sao, con nói ba coi con đi không. Ba bị điếc, nói to lên xem nào''. Trước những lời an ủi từ ba, cô bé đã đồng ý sẽ đi xem show.

Trải nghiệm đi xem show Mỹ Tâm của bạn trẻ

Và sau đó là hành trình đi xem show Mỹ Tâm vô cùng hạnh phúc. Có một người ba đáng kính, tâm lý và yêu chiều con như thế này thật sự cô bé quá hạnh phúc. Còn về phần người mẹ, mọi người khuyên cô bé nên gọi điện tâm sự và xin lỗi mẹ, hứa từ lần sau khi lên kế hoạch làm gì sẽ nói cho mẹ chứ không giấu giếm.

Khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời với một fan hâm mộ.

Cha mẹ là những người yêu thương con cái nhất trên cuộc đời này. Dù có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ luôn đứng ở phía sau che chở cho con. Chính vì thế, hãy tin tưởng tâm sự với họ, dù có giận một chút rồi tất cả cũng sẽ ổn mà thôi!

https://afamily.vn/ba-khuyen-con-gai-di-xem-show-cua-my-tam-cho-do-stress-du-me-cam-ba-ban-dang-yeu-qua-chu-la-ba-minh-thi-mot-tran-te-tua-roi-20220329161801807.chn