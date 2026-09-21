Bà chủ local brand Lep' gây sốc khi bỏ nghề đi làm ca sĩ 100 followers: Lần đầu kể tất sau 2 năm đóng cửa toàn hệ thống

Ra mắt từ năm 2017, Lep' từng là cái tên "làm mưa làm gió" trong cộng đồng người hâm mộ thời trang nữ tính. Với các thiết kế chủ yếu là đầm, váy, áo dài xoay quanh các tông màu ngọt ngào, dịu dàng và mơ mộng, Lep' không chỉ bán quần áo mà còn định hình một phong cách sống. Chỉ sau 4 năm xuất hiện trên thị trường, thương hiệu nhanh chóng mở rộng quy mô lên 17 chi nhánh phủ sóng khắp 3 miền, đồng thời liên tục tạo nên các chiến dịch truyền thông viral trên mạng xã hội với thông điệp ý nghĩa cổ vũ phái đẹp "Sống rực rỡ" và biết yêu thương bản thân.

Cuối tháng 11/2024, thông báo đóng cửa toàn bộ hệ thống Lep' đã tạo nên một "cơn địa chấn" ít nhất là đối với các khách hàng trung thành. Sự dừng lại đột ngột của một thương hiệu từng ở đỉnh cao phong độ với hệ thống cửa hàng đắt giá và gần 1 triệu người theo dõi không chỉ cộng đồng ngỡ ngàng, tiếc nuối, mà còn đặt ra hàng loạt câu hỏi về số phận và tương lai của các thương hiệu thời trang nội địa.

Gần 2 năm sau cột mốc gây xôn xao ấy, sự xuất hiện của một nữ ca sĩ indie mang nghệ danh Jammy bất ngờ thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Công chúng không khỏi ngạc nhiên khi biết Jammy chính là Ngọc Trâm - cựu founder đứng sau đế chế Lep' một thời. Trong chuỗi podcast vừa đăng tải trên trang cá nhân, lần đầu tiên cô trải lòng về những góc khuất phía sau quyết định khép lại sự nghiệp thời trang, cùng dũng khí bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi 33.

Cựu sinh viên Ngoại thương "mất mình" vì hình tượng nữ tổng tài

Bắt đầu từ tình yêu thời trang mộc mạc và mong muốn tạo ra một "thế giới riêng" cho phụ nữ, Lep' từng có giai đoạn phát triển rực rỡ như một cuộc tình thanh xuân. Tuy nhiên, sự thành công đến quá nhanh vượt ngoài dự tính đã cuốn Ngọc Trâm vào cuộc đua tăng trưởng nóng. Tại thời điểm đỉnh cao, thương hiệu sở hữu tới 300 nhân sự, 17 cửa hàng lớn và một tòa nhà văn phòng quy mô.

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang kinh doanh lại là giai đoạn khủng hoảng sâu sắc vào năm 2022. Để gánh vác bộ máy khổng lồ, Ngọc Trâm cho biết cô từng tự ép bản thân vào một "vai diễn" không thuộc về mình: ăn mặc sang chảnh, trang điểm đậm, gồng mình tỏ ra chuyên nghiệp và già dặn để quản trị nhân sự. Sự bận rộn với KPI, dòng tiền, kho bãi và xưởng sản xuất khiến tính sáng tạo bị thui nhụt. Các thiết kế dần mất đi linh hồn, còn bản thân cô rơi vào trạng thái kiệt sức, sợ hãi phải đến công ty và liên tục khóc một mình trong đêm.

"Em đánh mất chính mình rồi, em không muốn sống như thế này nữa" - lời tâm sự với chồng thời điểm đó chính là bước ngoặt khiến Ngọc Trâm nhận ra mình đang tự ép bản thân mặc một chiếc áo quá rộng.

Lời chia tay chuẩn bị suốt nửa năm

Năm 2023, Ngọc Trâm từng nỗ lực tái cấu trúc thương hiệu dưới cái tên Lep' Design House, thử nghiệm các dòng sản phẩm thủ công và nghệ thuật hơn. Dù vậy, khi nhận thấy hoạt động kinh doanh chỉ duy trì ở mức "liu riu", cô quyết định đặt dấu chấm hết vào tháng 11/2024 thay vì co cụm làm 1-2 cửa hàng nhỏ lẻ - một lựa chọn mà Ngọc Trâm cho rằng sẽ đi ngược lại tinh thần "Sống rực rỡ" mà bản thân tâm niệm.

Tâm thư chia tay từng được truyền thông chia sẻ rầm rộ được cựu founder Lep' chuẩn bị suốt 6 tháng như một cuốn "kỷ yếu thời trang", khép lại chặng đường 8 năm bằng BST Áo dài cuối cùng Từ Khúc Hoan Ca. Ngay sau thông báo, toàn bộ sản phẩm được khách hàng càn quét sạch sẽ chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Đáng chú ý, dù nhận được nhiều lời đề nghị mua lại thương hiệu hoặc rót vốn từ các nhà đầu tư lớn, Ngọc Trâm đều kiên quyết từ chối để bảo toàn một ký ức đẹp, tránh việc đứa con tinh thần bị thương mại hóa hay vắt kiệt giá trị.

Trải qua gần 2 năm im lặng từ chối mọi lời phỏng vấn, Ngọc Trâm chia sẻ hiện tại cô mới thực sự ở tâm thế "move on" hoàn toàn để nhìn lại biến cố đó như một kỷ niệm đẹp. Cô thừa nhận việc đóng cửa Lep' là một thất bại về mặt kinh doanh, nhưng lại là sự giải thoát kịp thời giúp cô bảo toàn năng lượng, sức khỏe và sự bình yên trước khi quá muộn.

Cựu founder local brand trở thành ca sĩ nhờ The Eras Tour

Tạm biệt thời trang để bắt đầu lại từ con số 0 trong âm nhạc, Ngọc Trâm lựa chọn xuất hiện với tâm thế của một tân binh. Cô giấu biệt danh xưng chị chủ Lep' khi đi học thanh nhạc, học đàn và làm việc với các nhà sản xuất. Dẫu vậy, những vết thương tâm lý từ thời làm kinh doanh, đặc biệt là sự soi xét từ anti-fan từng khiến cô trở nên khép kín, tự ti và định chọn phương án làm một "ca sĩ giấu mặt" đằng sau các video hoạt hình vì sợ bị chê bai tuổi tác và ngoại hình.

Trong quãng thời gian 2 năm gap year, Ngọc Trâm đóng cửa mọi mạng xã hội, tạm dừng giao thiệp để đọc sách và tĩnh tâm. Bước ngoặt để có nữ ca sĩ Jammy hôm nay đến từ khi cô tham dự concert The Eras Tour của Taylor Swift tại Los Angeles vào năm 2023. Đứng giữa hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng theo những bài hát được viết từ trái tim, Ngọc Trâm bừng tỉnh. Cô nhận ra ẩn danh thực chất chỉ là cái cớ che đậy nỗi sợ bị chê bai. Sự dũng cảm của người nghệ sĩ trên sân khấu đã tiếp thêm sức mạnh để cô tự tin bước ra ánh sáng.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành cử nhân Đại học Ngoại thương và dấn thân vào thời trang, ước mơ từ năm 10 tuổi của Ngọc Trâm là trở thành ca sĩ. Biến cố gia đình năm lớp 5 khi bố bị tai biến nặng khiến tuổi thơ của cô gắn liền với những ngày phơi nắng cấy lúa, chẻ tăm hương đến chai sạn bàn tay. Hoàn cảnh nghèo khó buộc cô phải gạt bỏ mọi mơ mộng nghệ thuật để chọn con đường học tập an toàn.

Trải qua 10 năm kinh doanh thời trang với một lần thất bại trắng tay ở thương hiệu đầu tiên và một lần đóng cửa Lep' - Ngọc Trâm nhìn nhận những thăng trầm đó là chất liệu sống vô giá. Rời Hà Nội chuyển vào Sài Gòn để học thanh nhạc và tập trung hoàn toàn cho âm nhạc, ở tuổi 30+, Ngọc Trâm cho biết cô không ngần ngại nếu phải mất thêm 10 năm nữa để gặt hái thành quả.

Ảnh: TikTok, FBNV