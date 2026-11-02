Bà cả Penthouse ở tuổi U50 có một thứ ai cũng phải tị

Ở tuổi 48, Lee Ji Ah tiếp tục khiến công chúng trầm trồ với nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Loạt ảnh đời thường được nữ diễn viên chia sẻ mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cô tự tin diện chân váy ngắn, váy mini khoe đôi chân dài thanh thoát. Đặc biệt, ngay cả khi không đi giày cao gót mà chỉ mang dép bệt đơn giản, mỹ nhân Penthouse vẫn sở hữu đôi chân thẳng, thon dài cùng tỷ lệ cơ thể chẳng khác gì người mẫu.

Lee Ji Ah thả dáng với đôi chân thon dài thẳng tắp mà chẳng cần đến giày cao gót.

Tâm điểm chú ý lại nằm ở diện mạo trẻ trung và vóc dáng nổi bật của nữ diễn viên sinh năm 1978. Trong những bộ trang phục thường ngày, Lee Ji Ah vẫn dễ dàng tạo nên tổng thể cuốn hút nhờ thân hình mảnh mai, đôi chân thon dài và đường nét cơ thể thanh thoát. Chân váy mini giúp cô khoe lợi thế hình thể, đồng thời mang đến vẻ ngoài năng động, trẻ trung mà không cần phối đồ quá phức tạp.

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn diện một chiếc váy mini màu đào nhạt với thiết kế để lộ phần vai, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa phóng khoáng. Sắc màu nhẹ nhàng kết hợp với phom váy gọn gàng giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và đôi chân dài. Không cần những món phụ kiện cầu kỳ, Lee Ji Ah vẫn có thể biến khoảnh khắc đời thường thành hình ảnh thời trang chẳng khác nào một bộ ảnh tạp chí.

Một chi tiết khiến nhiều người chú ý là cô không phụ thuộc vào giày cao gót để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Ngay cả khi mang giày hoặc những đôi đép không quá cao, vóc dáng của Lee Ji Ah vẫn trông cân đối, thanh thoát. Đôi chân thẳng, phần đầu gối gọn gàng cùng tỷ lệ cơ thể hài hòa giúp nữ diễn viên nổi bật trong những khung hình giản dị. Đây cũng là minh chứng cho việc một vóc dáng cân đối có thể tạo nên sức hút ngay cả khi trang phục và cách phối đồ được tối giản.

Phong cách đời thường đơn giản nhưng vẫn đầy thu hút của "bà cả Penthouse".

Ngoài đời, Lee Ji Ah theo đuổi phong cách thời trang khá đa dạng, từ những set đồ casual thoải mái đến các thiết kế nữ tính, thanh lịch. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m68 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, nữ diễn viên không quá phụ thuộc vào giày cao gót để tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Thay vào đó, cô thường lựa chọn sneaker, sandal hay dép bệt, mang đến diện mạo trẻ trung, năng động và gần gũi hơn so với hình ảnh sang trọng trên thảm đỏ.

Những chiếc chân váy mini, váy ngắn hay trang phục để lộ bờ vai thanh mảnh cũng là lựa chọn giúp Lee Ji Ah khéo léo tôn lên lợi thế hình thể. Đặc biệt, ngay cả với những món đồ đơn giản, mỹ nhân Penthouse vẫn tạo được sức hút nhờ vóc dáng mảnh mai và thần thái tự tin. Ở độ tuổi chuẩn bị bước sang ngưỡng U50, cô vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng, khỏe khoắn, khiến những khoảnh khắc đời thường cũng nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Đặc trưng trong style đời thường của Lee Ji Ah là cô không cần đến giày cao gót.

Điểm đáng và cũng là lợi thế hình thể vạn người mê của nữ diễn viên chính là đôi chân thon dài, thẳng tắp. Hai đường chân gần như song song, tạo thành hình dáng được ví von là đôi chân "số 11", càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể thanh mảnh của nữ diễn viên.

Trước đó, cô từng chia sẻ hình ảnh chạy bộ, cho thấy vận động là một phần trong nhịp sống thường ngày. Chạy bộ giúp tăng cường sức bền và tiêu hao năng lượng, trong khi các bài tập giãn cơ hỗ trợ duy trì độ linh hoạt. Kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý, những thói quen này có thể góp phần duy trì vóc dáng săn chắc theo thời gian. Dù không thể khẳng định đây là công thức riêng tạo nên đôi chân cực phẩm của Lee Ji Ah, việc kiên trì vận động và chăm sóc sức khỏe vẫn là hướng tiếp cận bền vững hơn so với những phương pháp giảm cân cấp tốc.

Việc chăm chỉ tập luyện chính là bí quyết giữ được hình thể đáng ngưỡng mộ của Lee Ji Ah ở tuổi U50.

Ảnh: Instagram.