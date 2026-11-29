Nhắc đến những nàng Hậu sở hữu nhan sắc nổi bật của Vbiz, Tiểu Vy luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, người đẹp nhanh chóng gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, đường nét hài hòa, thần thái cuốn hút cùng chiều cao ấn tượng 1m75. Tiểu Vy được đánh giá cao nhờ ngũ quan rõ nét, gương mặt có tỷ lệ cân đối, tiệm cận "tỷ lệ vàng" và thuộc nhóm thí sinh nổi bật về chỉ số nhân trắc học. Chính những lợi thế ngoại hình cùng sức hút bền bỉ đã giúp cô được truyền thông ưu ái dành tặng danh xưng mỹ nhân "ngàn năm có một".

Không chỉ sở hữu visual xuất sắc, Tiểu Vy còn ngày càng khẳng định sức hút với phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại và đa dạng. Từ những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ, tại các sự kiện đến những outfit đời thường nữ tính, thanh lịch, nàng Hậu đều biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên lợi thế vóc dáng và diện mạo nổi bật. Đáng chú ý, nhiều công thức phối đồ thường ngày của Tiểu Vy khá đơn giản, dễ áp dụng nhưng vẫn đảm bảo tính thời thượng, rất đáng để chị em tham khảo và làm mới phong cách của mình.

Tiểu Vy gợi ý cho chị em một set đồ thu đông vừa xinh xắn vừa sành điệu với áo len trễ vai mix cùng quần jeans. Chiếc áo mang gam xanh pastel dịu mắt, thiết kế trễ vai khéo léo khoe phần xương quai xanh nữ tính, kết hợp chất len gân ôm nhẹ giúp vóc dáng thêm thanh thoát. Trong khi đó, quần jeans dáng suông lại mang đến vẻ trẻ trung, năng động, cân bằng nét điệu đà của chiếc áo. Không cần phối đồ cầu kỳ hay sử dụng quá nhiều phụ kiện, tổng thể vẫn đủ nổi bật và cuốn hút. Thỉnh thoảng, chị em nên bổ sung vào tủ đồ những thiết kế có màu sắc tươi sáng, bởi chỉ một gam màu đẹp mắt cũng đủ giúp outfit thêm sức sống và có ngay những bức hình "sống ảo" thật xinh.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Muốn lên đồ vừa đẹp vừa nhanh, chị em có thể tham khảo Tiểu Vy để bổ sung vào tủ đồ những set trang phục đồng bộ xinh xắn, thời thượng. Nàng Hậu lựa chọn bộ đồ nỉ màu kem gồm áo dài tay cổ bẻ khóa kéo và quần ống rộng. Thiết kế tối giản, không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn ghi điểm nhờ gam màu trang nhã, kiểu dáng phóng khoáng và cảm giác thoải mái khi mặc. Tiểu Vy kết hợp set đồ với giày sneaker, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động. Đây là công thức mặc đẹp rất đáng để chị em lưu lại, nhất là trong những ngày bận rộn hoặc cần di chuyển nhiều.

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Áo len dáng lửng là item đơn giản nhưng thời thượng, hứa hẹn mang đến cho chị em diện mạo sành điệu mà không cần tốn nhiều công sức phối đồ. Thiết kế dáng ôm nhẹ càng giúp tôn lên đường nét vóc dáng, tạo cảm giác gọn gàng và nữ tính. Khi diện item này, Tiểu Vy lựa chọn cách mix match quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt với quần jeans. Đây là kiểu quần có khả năng bắt cặp ăn ý với nhiều thiết kế áo khác nhau, vừa trẻ trung vừa dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh. Nàng Hậu hoàn thiện outfit bằng một chiếc túi xách xinh sang, tạo điểm nhấn vừa đủ cho tổng thể.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Tủ đồ thu đông khó có thể thiếu những chiếc áo khoác sành điệu, và áo phao là một item rất đáng để chị em đầu tư. Thiết kế vừa giữ ấm tốt vừa mang đến diện mạo trẻ trung, năng động, giúp outfit ngày lạnh thêm phần hút mắt. Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, chị em có thể diện áo phao bên ngoài áo giữ nhiệt để đảm bảo sự thoải mái mà vẫn đẹp mắt. Nếu muốn kết hợp cùng chân váy, cách phối này cũng không hề khó áp dụng, chỉ cần bổ sung thêm quần tất dày dặn là vừa giữ ấm vừa tạo nên tổng thể nữ tính, trendy. Đây cũng là công thức phối đồ linh hoạt, giúp chị em biến hóa phong cách mà không cần sắm sửa quá nhiều.

Gợi ý mua sắm: Áo phao

Blazer đích thị là item đẹp bất bại, chưa bao giờ lỗi mốt và luôn nằm trong danh sách "must have" của những cô nàng sành điệu. Diện nguyên set blazer cùng quần suông lại càng là gợi ý đáng thử, vừa thanh lịch, chỉn chu vừa mang đến vẻ ngoài thời thượng mà không cần mất công mix match. Tiểu Vy chọn kết thân với thiết kế blazer họa tiết kẻ, tạo điểm nhấn nổi bật vừa đủ mà không làm mất đi nét tinh tế. Khi kết hợp đồng bộ cùng quần suông, nàng Hậu có ngay outfit đẹp mắt, tôn dáng và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dạo phố đến những buổi gặp gỡ bạn bè.

Gợi ý mua sắm: Set blazer