Arau Baby - thương hiệu chăm sóc bé cao cấp đến từ Nhật Bản ra mắt diện mạo mới

Thương hiệu uy tín

Arau Baby là thương hiệu được phát triển bởi SARAYA Co., Ltd. - Công ty đứng đầu thị trường Nhật Bản và nổi tiếng trên thế giới về các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe với gần 70 năm kinh nghiệm.

Luôn hướng tới và tạo ra những sản phẩm bảo vệ bé yêu theo cách an toàn và tự nhiên nhất, Arau Baby đã và đang dành được sự tín nhiệm hàng đầu các mẹ bỉm sữa trên khắp Nhật Bản và toàn thế giới.

Trong vòng 5 năm liên tiếp (2012-2017), Arau Baby được bình chọn là "Sản phẩm an toàn số 1 Nhật Bản – Hạng mục nước giặt dành riêng cho bé" do tạp chí Zexybaby tổ chức. Tháng 11/2018, Arau Baby được bình chọn là "Thương hiệu số 1 Nhật Bản được các mẹ tin dùng - Hạng mục sữa tắm dưỡng ẩm" do Trung tâm nghiên cứu về sản phụ và trẻ sơ sinh Ninps Lab tổ chức. Cũng trong năm 2020 và 2021, Arau Baby tiếp tục được vinh danh tại vị trí quán quân của giải thưởng "Ninaru Mama Best 2020 - Hạng mục sữa tắm tốt nhất dành cho bé" do Ninaru Baby tổ chức.

Diện mạo mới – Chất lượng hoàn hảo

Từ tháng 4/2021, Arau Baby chính thức thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu với hình ảnh tươi mới hơn, ngọt ngào hơn và thân thiện hơn.

Arau Baby diện mạo mới đáng yêu hơn, phù hợp hơn với các bé

Bao bì sản phẩm bên cạnh hình ảnh em bé thương hiệu Puku-chan nay còn có thêm những icon ngộ nghĩnh, giúp bé thích thú hơn mỗi khi sử dụng sản phẩm. Phông chữ Arau Baby cũng được thiết kế mềm mại hơn và chuẩn hóa hơn giúp tăng độ nhận diện thương hiệu.

Không chỉ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, Arau Baby cũng tiến hành cải tiến công thức của một số sản phẩm nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng. Cụ thể:

- Bọt tắm gội: Bên cạnh thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ các loại thảo mộc tự nhiên có tác dụng làm sạch và nhẹ nhàng nâng niu làn da bé, Bọt tắm gội Arau Baby công thức cải tiến mới còn được bổ sung thêm thành phần dưỡng ẩm nhằm giảm thiểu khả năng kích ứng của sữa tắm cho những bé có làn da đặc biệt nhạy cảm.

Bọt tắm gội Arau Baby được bổ sung thêm thành phần dưỡng ẩm

- Nước rửa bình: Ngoài thành phần xà phòng (soap) nguyên chất chiết xuất từ dầu cọ (10% muối potassium của a-xít béo) và chiết xuất lá tía tô, Nước rửa bình Arau Baby công thức cải tiến mới được bổ sung thêm SophoroLipid tự nhiên giúp tăng hiệu quả làm sạch mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé. Bọt mịn mềm mại được tạo ra từ thiết kế cổ tạo bọt thông minh giúp dễ dàng len sâu làm sạch các vết bẩn, cặn sữa và vi khuẩn bám trên bề mặt. Mẹ sẽ cảm nhận được bề mặt sạch kin kít, không còn cảm giác nhờn rít và không lưu hương trên bình ti, chén đĩa và đồ chơi của bé.

Nước rửa bình Arau Baby được bổ sung thêm SophoroLipid tự nhiên giúp tăng hiệu quả làm sạch mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé

Không chứa phụ gia, không chứa thành phần tẩy rửa tổng hợp (detergent), không có hương liệu, chất tạo màu hay chất bảo quản tổng hợp, các sản phẩm của Arau Baby giúp bảo vệ làn da nhạy cảm và sức khỏe của bé trong suốt giai đoạn phát triển.

Bọt tắm gội dưỡng ẩm Arau Baby diện mạo mới

Nước giặt Arau Baby diện mạo mới

Kem đánh răng Arau Baby diện mạo mới

Sở hữu chất lượng hoàn hảo, nay lại thêm diện mạo mới bắt mắt, Arau Baby tiếp tục khẳng định vị thế là sự lựa chọn hàng đầu của các ba mẹ thông thái và là thương hiệu chăm sóc bé được yêu thích trên toàn cầu.