Áo thun dài tay: Món đồ nhỏ giúp phong cách mùa thu trở nên thanh lịch hơn

Nhẹ hơn áo nỉ, thoải mái hơn sơ mi, áo thun dài tay có thể diện riêng trong ngày nắng dịu hoặc làm lớp áo nền khi cần khoác thêm cardigan, blazer, trench coat. Quan trọng hơn, chỉ cần chọn đúng phom dáng, đây không còn là món đồ mặc nhà đơn điệu mà hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn cho phong cách thường ngày.

Set đồ trong ảnh là ví dụ rất dễ áp dụng: áo thun dài tay màu đen dáng ôm vừa phải, có hàng cúc nhỏ trước ngực, phối cùng quần jeans xanh ống rộng. Tổng thể không có quá nhiều chi tiết nhưng vẫn tạo cảm giác gọn gàng, hiện đại và có chút cổ điển. Chiếc áo đen giúp phần thân trên trông thanh thoát, quần jeans cạp cao lại cân bằng tỷ lệ cơ thể, trong khi túi da lộn nâu mang đến nét ấm áp đúng tinh thần mùa thu.

Khi chọn áo thun dài tay, chất liệu là yếu tố cần ưu tiên đầu tiên. Cotton pha spandex, cotton gân hoặc modal có độ co giãn nhẹ sẽ ôm cơ thể vừa vặn mà vẫn thoải mái khi vận động. Nên tránh áo quá mỏng, dễ lộ nội y hoặc nhanh bai dão sau vài lần giặt. Một chiếc áo có bề mặt gân nhỏ, đường may gọn và cổ áo đứng dáng luôn trông chỉn chu hơn hẳn.

Về phom dáng, áo ôm nhẹ là lựa chọn dễ phối nhất trong thời điểm chuyển mùa. Không cần bó sát, chỉ cần vừa vặn ở vai và phần tay áo để tạo vẻ gọn gàng. Những thiết kế cổ tròn, cổ thuyền, cổ vuông hoặc áo có hàng cúc nhỏ trước ngực đều đáng đầu tư. Riêng kiểu áo cúc trước như trong ảnh mang lại nét nữ tính vừa đủ, đồng thời giúp người mặc linh hoạt điều chỉnh độ kín hở tùy hoàn cảnh.

Màu đen luôn là lựa chọn an toàn vì dễ phối và tạo hiệu ứng thon gọn. Tuy nhiên, ngoài màu đen, có thể bổ sung trắng ngà, xám ghi, nâu chocolate, xanh navy hoặc đỏ rượu vang để làm mới tủ đồ mùa lạnh. Những màu trầm này đều dễ kết hợp với jeans, quần âu, chân váy midi hay quần kaki.

Công thức đơn giản nhất là áo thun dài tay phối jeans cạp cao, sơ vin gọn hoặc để vạt áo ôm tự nhiên bên ngoài quần. Thêm thắt lưng da nhỏ, giày loafer hoặc boots thấp cổ là đã đủ chỉn chu cho ngày đi làm có dress code thoải mái. Nếu muốn nữ tính hơn, hãy kết hợp áo thun ôm với chân váy dài chữ A, chân váy lụa hoặc quần ống rộng màu kem. Khi trời lạnh hơn, chỉ cần khoác cardigan, blazer hoặc áo trench bên ngoài là có ngay set đồ nhiều lớp đẹp mắt.

Không cần mua quá nhiều món đồ theo xu hướng, một vài chiếc áo thun dài tay có chất liệu tốt, màu sắc cơ bản và phom dáng đẹp đã đủ để bạn mặc luân phiên suốt mùa chuyển lạnh. Đây chính là khoản đầu tư nhỏ nhưng giúp việc mặc đẹp mỗi sáng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

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