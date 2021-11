Áo khoác New Normal Jacket của startup Việt có gì đặc biệt mà gây chú ý với thị trường?

Ngay từ khi mới ra mắt, chiếc áo khoác New Normal Jacket của Startup Việt đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Startup Coolmate kịp thời bắt xu hướng thị trường với sản phẩm ứng dụng công nghệ HeiQ Viroblock được kiểm nghiệm có khả năng loại bỏ 99,206% (Theo Microbe Investigations AG (MIS), Thụy Sĩ) virus SARS-Cov-2 và hơn 15 loại vi khuẩn nguy hiểm khác trên bề mặt vải.

Thích nghi với cộng đồng tốt hơn nhờ sản phẩm ứng dụng công nghệ

HeiQ Viroblock là công nghệ tiên tiến của tập đoàn HeiQ (Thụy Sỹ). Khả năng loại bỏ hơn 15 loại virus, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm như H1N1, H7N9, N5N1,... chính là tính năng nổi trội mà công nghệ mang lại. Theo báo cáo của viện nghiên cứu Doherty về lây nhiễm và miễn dịch tại Úc, HeiQ Viroblock được thử nghiệm có khả năng diệt trừ 99,206% virus SARS-Cov-2 trên bề mặt vải may mặc.

New Normal Jacket là chiếc áo khoác ứng dụng công nghệ hiện đại của Startup triệu đô

Năm 2020, HeiQ Viroblock vinh dự nhận giải thưởng Công nghệ Thụy Sỹ về tính năng ưu việt trên bề mặt vải. Theo đó, sản phẩm New Normal Jacket có thiết kế unisex, phù hợp cho người dùng thuận tiện khi di chuyển, đi chơi, đi chợ,...

Ngoài khả năng kháng khuẩn giảm thiểu rủi ro lây bệnh, New Normal Jacket còn được ứng dụng công nghệ HeiQ Pure có tính năng trượt và chống thấm nước Water Repellent C6 theo tiêu chuẩn AATCC 22-2005. Bên cạnh đó, áo cũng đạt tiêu chuẩn 4/5 sau 30 lần giặt cho người dùng thêm yên tâm về chất lượng.

New Normal Jacket giúp người dân tự tin hơn khi sinh hoạt trong cộng đồng

Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại, New Normal Jacket là sản phẩm may mặc tiên phong tại Việt Nam giúp người dùng tự tin hơn khi tái hòa nhập cộng đồng trong cuộc sống bình thường mới.

An toàn hơn, đảm bảo tính thẩm mỹ hơn

Startup triệu đô lựa chọn vải 100% Polyester sợi 50D dệt mật độ cao để tạo ra bề mặt áo mềm mịn, khít chặt nhưng không khiến người dùng bí bách, khó chịu khi mặc. New Normal Jacket còn được trang bị thêm khóa kéo YKK bảo hành trọn đời. Khách hàng có thể đổi trả ngay nếu khóa bị hỏng hoàn toàn miễn phí.

Áo khoác New Normal sở hữu khóa kéo YKK bền đẹp, bảo hành trọn đời

Coolmate chú trọng trong cách thiết kế, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ. Phần mũ trùm rộng có thêm kính chống giọt bắn được làm từ nhựa dẻo. Chi tiết này có thể tháo rời dễ dàng, gấp gọn và cho vào một trong 4 ngắn túi tiện lợi của áo mà không khiến chúng bị gãy nếp. Sản phẩm cũng có trọng lượng siêu nhẹ, bạn dễ gấp gọn mang đi mọi lúc mọi nơi.

Áo khoác New Normal hiện có 4 màu cơ bản là đen, xám, xanh rêu và xanh navy. CEO Phạm Chí Nhu cũng chia sẻ rằng trong thời gian tới, Startup phát triển thêm dòng sản phẩm dành cho trẻ em.

New Normal Jacket chính là người bạn đồng hành của mọi gia đình Việt trong cuộc sống bình thường mới. Mặc dù thế, sản phẩm không có tác dụng chẩn đoán, ngăn ngừa hay điều trị bệnh Covid-19. Do đó, bên cạnh việc sử dụng áo khác New Normal ra ngoài, chúng ta cần tuân thủ đúng theo nguyên tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, đảm bảo thông điệp 5K bất kỳ nơi nào.

New Normal Jacket là chiếc áo khoác giúp người dân thêm an tâm khi thích nghi với cuộc sống bình thường mới

Hiện nay, dòng áo New Normal Jacket đã bắt đầu được bán trên thị trường với mức giá hấp dẫn. Chỉ với 699.000 đồng cho một chiếc áo kèm khuyến mãi 1 túi và 1 đôi tất New Normal chất lượng. Nếu khách hàng mua 2 chiếc áo trở lên sẽ được ưu đãi với mức giá 599.000 đồng/chiếc và kèm khuyến mãi 1 tất cùng 1 túi.

Đặc biệt, Coolmate còn có chính sách đổi trả hàng trong vòng 60 ngày nếu khách hàng không hài lòng hay không vừa size. Hãy để New Normal có cơ hội đồng hành và bảo vệ sức khỏe cho bạn và những người thân yêu bằng cách đặt hàng ngay trên website chính thức của Coolmate. Sản phẩm đang trong giai đoạn ưu đãi, do đó hãy nhanh tay đặt mua để trở thành chủ nhân của chiếc áo New Normal sớm nhất.

Thông tin thương hiệu:

Coolmate - website mua sắm an tâm 100% cho nam giới

Website: www.coolmate.me

Hotline: 1900272737