Nếu có một dáng áo khoác mà bạn sắp thấy xuất hiện ở khắp mọi nơi mùa Thu Đông này, đó chắc chắn là áo khoác cổ ống (funnel-neck jacket).

Sức hút của xu hướng này không nằm ở một kiểu áo cố định, mà tập trung ở phần thiết kế cổ cao ôm nhẹ đầy tinh tế. Dù là dáng ngắn (cropped), phom rộng (oversized), áo da, kẻ caro hay áo gió thể thao nhẹ nhàng - chi tiết cổ ống đều có thể kết hợp hoàn hảo. Đây chính là kiểu trend dễ cưng dễ chiều nhất mùa: bạn không cần đập đi xây lại tủ đồ, chỉ cần khoác chiếc áo này bên ngoài áo phông cơ bản cùng quần jeans là toàn bộ outfit lập tức đậm chất Thu Đông 2026.

Chiếc áo khoác thời thượng nhất mùa này chắc chắn gọi tên áo gió (windbreaker) và điểm cộng tuyệt đối sẽ thuộc về những thiết kế sở hữu phần cổ ống. Vừa dễ ứng dụng lại nhẹ nhàng, đây chính là item hoàn hảo nhất cho những ngày thời tiết giao mùa từ hè sang thu.

Nguồn gốc của cơn sốt này có thể truy xuất từ "hiệu ứng Philo" - hiện tượng bắt nguồn từ nhà thiết kế huyền thoại Phoebe Philo, khi các chi tiết mang dấu ấn của cô nhanh chóng lan tỏa khắp làng mốt. Từ các sàn diễn cao cấp của Altuzarra, Khaite, Nanushka cho đến đường phố Copenhagen, các tín đồ street-style đã chứng minh tính đa năng của áo khoác cổ ống khi phối đủ mọi chất liệu từ chân váy bút chì, quần jeans hay quần tây may đo.

Gợi ý 5 công thức phối đồ với áo khoác cổ ống biến hóa mọi phong cách

1. Áo khoác cổ ống + Quần jeans

Đây chính là công thức kinh điển, dễ ứng dụng và không bao giờ lỗi mốt cho những ngày xuống phố mùa thu. Sự kết hợp giữa nét thể thao của áo khoác cổ ống cùng vẻ bụi bặm đặc trưng từ chất liệu denim tạo nên một tổng thể vừa phóng khoáng vừa hiện đại. Dù bạn chọn phom áo gió mỏng nhẹ hay chất liệu da cứng cáp, chỉ cần kéo khóa cao ôm trọn phần cổ và sóng đôi cùng một chiếc quần jeans baggy, jeans cạp thấp hay dáng thẳng đứng (straight-leg) màu xanh indigo.

Để diện mạo trông "chic" chuẩn IT-Girl, hãy hoàn thiện outfit bằng một đôi dép cao gót xỏ ngón, mắt kính đen hoặc một chiếc túi xách kẹp nách tối giản. Bản phối giao mùa này giúp bạn cân trọn mọi hoạt động trong ngày mà vẫn giữ nguyên tinh thần thời thượng, tự nhiên nhất.

2. Áo khoác cổ ống + Quần tây ống rộng

Nếu từng nghĩ áo khoác cổ ống chỉ dành cho phong cách thể thao đường phố, bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi nhìn thấy cách các biên tập viên kết hợp item này cùng quần tây may đo. Màn "bắt tay" giữa tinh thần athleisure cá tính và thời trang công sở chuẩn mực tạo ra sự tương phản cực kỳ cuốn hút: phần áo cổ ống bo gấu năng động đối lập hoàn toàn với những đường xếp ly phẳng phiu, thanh lịch của chiếc quần tây ống rộng.

Hãy ưu tiên các bảng màu trung tính như kem, đen, xám hoặc họa tiết kẻ ô vintage để giữ tính chỉn chu. Kết hợp thêm chiếc túi xách da dáng cứng cùng một chiếc kính mát sang mịn, đây chính là bản phối "Quiet Luxury" hiện đại dành cho những cô nàng muốn làm mới phong cách công sở thoát khỏi sự nhàm chán lối mòn.

3. Áo khoác cổ ống + Quần capri

Quần capris (dáng quần lửng ngang gối) đang chứng minh sức hút mạnh mẽ khi trở lại trong thời gian gần đây, và khi ghép cặp cùng áo khoác cổ ống, nó tạo ra một silhouette cực kỳ bắt mắt. Điểm mấu chốt ở bản phối này nằm ở sự đối lập thị giác: phần thân trên rộng rãi, phồng nhẹ của chiếc áo khoác cổ ống được cân bằng hoàn hảo bởi chiếc quần capris ôm sát đôi chân. Sự kết hợp này mang đậm hơi thở retro thập niên 90 nhưng lại vô cùng hiện đại.

Bạn có thể linh hoạt buộc thêm một chiếc áo sơ mi kẻ caro ngang hông để tạo điểm nhấn layers ngẫu hứng, đồng thời hoàn thiện bản phối bằng một đôi giày cao gót quai mảnh hoặc giày ballet để tôn lên vóc dáng thanh thoát, nhẹ nhàng.

4. Áo khoác cổ ống + Quần shorts silk

Một trong những cách phối đồ đầy táo bạo và ngẫu hứng nhất mùa thu năm nay chính là kết hợp áo khoác cổ ống cùng quần shorts lụa (silk shorts) hoặc pyjama shorts viền ren mềm mại. Sự đối lập giữa chất liệu vải dù/kỹ thuật thô ráp của chiếc áo khoác ngoài với độ rủ óng ả, mong manh của lụa mang đến một tổng thể vừa e ấp lại vừa cá tính. Đây là công thức phối đồ lý tưởng cho những buổi dạo phố hay cà phê chiều thu rực nắng.

Để outfit trông chuẩn high-fashion chứ không bị giống "đồ mặc nhà", bí quyết nằm ở phụ kiện đi kèm: hãy khéo léo kết hợp cùng túi xách cầm tay cao cấp, giày mules gót nhọn hoặc dép xỏ ngón tối giản và các chi tiết trang sức mạ vàng tinh tế.

5. Áo khoác cổ ống + Quần biker shorts

Gợi liên tưởng đến phong cách "off-duty" đặc trưng của các siêu mẫu hàng đầu như Hailey Bieber, bản phối giữa áo khoác cổ ống oversized và quần đạp xe (bike shorts) ngắn ôm sát chính là tuyên ngôn cho vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động. Những chiếc áo gió cổ ống mang gam màu nổi bật như xanh lá, xanh cobalt hay trắng muốt khi đi cùng quần bike shorts đen tối giản sẽ kéo dài đôi chân một cách tối đa.

Bạn có thể kéo khóa cao kịch trần để tạo cấu trúc cổ áo đứng đầy cá tính. Đừng quên hoàn thiện outfit bằng một đôi sneakers cùng tất cổ cao, hoặc phá cách hơn với giày thể thao đen bóng và kính mát gọng chữ nhật để tạo nên diện mạo tràn đầy năng lượng cho những ngày chuyển mùa.

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